وأمرت السلطات بإغلاق المنجم، على الرغم من أن العمل في المنجم جارٍ بشكل قانوني؛ مضيفة أنه يجري التحقيق في الحادث.

وأعرب حاكم كونديناماركا "نيكولاس جارسيا بوستوس" أنه يعتقد أن الانفجار نَجَم عن تراكم الغازات.

لَقِيَ 11 شخصًا مصرعهم، وأصيب أربعة آخرون بانفجار عرضي، بمنجم فحم في منطقة كوكونوبا بوسط كولومبيا.

مصرع 11 شخصًا بانفجار بمنجم فحم في كولومبيا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-05 لَقِيَ 11 شخصًا مصرعهم، وأصيب أربعة آخرون بانفجار عرضي، بمنجم فحم في منطقة كوكونوبا بوسط كولومبيا. وأعرب حاكم كونديناماركا "نيكولاس جارسيا بوستوس" أنه يعتقد أن الانفجار نَجَم عن تراكم الغازات. وأمرت السلطات بإغلاق المنجم، على الرغم من أن العمل في المنجم جارٍ بشكل قانوني؛ مضيفة أنه يجري التحقيق في الحادث.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441 08:26 AM

مصرع 11 شخصًا بانفجار بمنجم فحم في كولومبيا ناجِمٌ عن تراكم الغازات





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لَقِيَ 11 شخصًا مصرعهم، وأصيب أربعة آخرون بانفجار عرضي، بمنجم فحم في منطقة كوكونوبا بوسط كولومبيا.

وأعرب حاكم كونديناماركا "نيكولاس جارسيا بوستوس" أنه يعتقد أن الانفجار نَجَم عن تراكم الغازات.

وأمرت السلطات بإغلاق المنجم، على الرغم من أن العمل في المنجم جارٍ بشكل قانوني؛ مضيفة أنه يجري التحقيق في الحادث.