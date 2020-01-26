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إنقاذ حمل سيدة نيجيرية تعرّضت لسقوط وكسر بالفخذ بمكة المكرمة

تم إجراء عملية ولادة طبيعية للجنين بمستشفى النور التخصصي

نجح فريق طبي من قسم الطوارئ والحوادث بمستشفى النور التخصصي، في إنقاذ حاجة نيجيرية حامل بعد تعرضها لسقوط ونتج عنه كسر في الفخذ الأيمن.

وبحسب المصدر فقد حضرت سيدة مصابة إلى قسم الطوارئ والحوادث إثر سقوط وهي حامل في الشهور الأخيرة، وبعد عمل الفحوصات والأشعّة التلفزيونية تبيَّن وجود نبض في الجنين، وبعد عدة دقائق ‏اتضحت عليها آثار الولادة؛ مما استدعى التدخل السريع بمساعدة طبيبة الطوارئ المناوبة، ونجحا في ولادة الجنين من رحم الأم.

وأوضح المصدر أنه تم استدعاء أطباء جراحة العظام، وتم عمل الإسعافات الأولية، والجنين الذي تم إنقاذه من رحم والدته كامل النمو، وتم نقل الأم والجنين إلى مستشفى الولادة والأطفال عن طريق سيارة إسعاف، على أن تعود المصابة لاستكمال العلاج بقسم جراحة العظام.

من جهة أخرى عبّر مدير المستشفى الدكتور فواز بن حمدي الجهني، عن شكره لجميع الطاقم الطبي الذين أشرفوا على الحالة والتعامل معها، مقدّرًا جهود المخلصين من أبناء المملكة من الأطباء المؤهلين علميًّا وعمليًّا، والذين يزخر بهم مستشفى النور التخصصي.

مستشفى النور التخصصي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إنقاذ حمل سيدة نيجيرية تعرّضت لسقوط وكسر بالفخذ بمكة المكرمة
سبق

نجح فريق طبي من قسم الطوارئ والحوادث بمستشفى النور التخصصي، في إنقاذ حاجة نيجيرية حامل بعد تعرضها لسقوط ونتج عنه كسر في الفخذ الأيمن.

وبحسب المصدر فقد حضرت سيدة مصابة إلى قسم الطوارئ والحوادث إثر سقوط وهي حامل في الشهور الأخيرة، وبعد عمل الفحوصات والأشعّة التلفزيونية تبيَّن وجود نبض في الجنين، وبعد عدة دقائق ‏اتضحت عليها آثار الولادة؛ مما استدعى التدخل السريع بمساعدة طبيبة الطوارئ المناوبة، ونجحا في ولادة الجنين من رحم الأم.

وأوضح المصدر أنه تم استدعاء أطباء جراحة العظام، وتم عمل الإسعافات الأولية، والجنين الذي تم إنقاذه من رحم والدته كامل النمو، وتم نقل الأم والجنين إلى مستشفى الولادة والأطفال عن طريق سيارة إسعاف، على أن تعود المصابة لاستكمال العلاج بقسم جراحة العظام.

من جهة أخرى عبّر مدير المستشفى الدكتور فواز بن حمدي الجهني، عن شكره لجميع الطاقم الطبي الذين أشرفوا على الحالة والتعامل معها، مقدّرًا جهود المخلصين من أبناء المملكة من الأطباء المؤهلين علميًّا وعمليًّا، والذين يزخر بهم مستشفى النور التخصصي.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
08:17 PM

إنقاذ حمل سيدة نيجيرية تعرّضت لسقوط وكسر بالفخذ بمكة المكرمة

تم إجراء عملية ولادة طبيعية للجنين بمستشفى النور التخصصي

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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نجح فريق طبي من قسم الطوارئ والحوادث بمستشفى النور التخصصي، في إنقاذ حاجة نيجيرية حامل بعد تعرضها لسقوط ونتج عنه كسر في الفخذ الأيمن.

وبحسب المصدر فقد حضرت سيدة مصابة إلى قسم الطوارئ والحوادث إثر سقوط وهي حامل في الشهور الأخيرة، وبعد عمل الفحوصات والأشعّة التلفزيونية تبيَّن وجود نبض في الجنين، وبعد عدة دقائق ‏اتضحت عليها آثار الولادة؛ مما استدعى التدخل السريع بمساعدة طبيبة الطوارئ المناوبة، ونجحا في ولادة الجنين من رحم الأم.

وأوضح المصدر أنه تم استدعاء أطباء جراحة العظام، وتم عمل الإسعافات الأولية، والجنين الذي تم إنقاذه من رحم والدته كامل النمو، وتم نقل الأم والجنين إلى مستشفى الولادة والأطفال عن طريق سيارة إسعاف، على أن تعود المصابة لاستكمال العلاج بقسم جراحة العظام.

من جهة أخرى عبّر مدير المستشفى الدكتور فواز بن حمدي الجهني، عن شكره لجميع الطاقم الطبي الذين أشرفوا على الحالة والتعامل معها، مقدّرًا جهود المخلصين من أبناء المملكة من الأطباء المؤهلين علميًّا وعمليًّا، والذين يزخر بهم مستشفى النور التخصصي.

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