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بينها مكة والرياض.. "الأرصاد" تنبه 6 مناطق بأمطار خفيفة إلى متوسطة

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى فجر الاثنين

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق مكة المكرمة والرياض وحائل والقصيم وحائل عسير.

وتفصيلاً، أوضحت الأرصاد أن منطقة مكة المكرمة تشهد استمرار هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة. وتشمل الحالة الجموم والطائف والعاصمة المقدسة والكامل وبدرة وجدة وخليص ورابغ وميسان. وتبدأ الحالة الساعة الـ 21.00 من مساء الأحد، وتستمر حتى الثالثة من فجر الاثنين.

كما تشهد منطقة حائل أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، وتشمل الغزالة وبقعاء وحائل وموقق. وتبدأ الحالة الساعة الـ 23.30 من مساء الأحد، وتستمر حتى الثالثة من فجر الاثنين.

وقالت هيئة الأرصاد إن منطقة القصيم تشهد أيضًا هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتشمل الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيز وعيون الجواء. وتبدأ الحالة الساعة الـ 23.30 من مساء الأحد، وتستمر حتى الثالثة من فجر الاثنين.

وتشهد منطقة الرياض هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة. وتشمل الحالة الدوادمي وعفيف، وتبدأ الساعة الـ 23.30 من مساء الأحد، وتستمر حتى الثالثة من فجر الاثنين.

ونبهت الهيئة منطقة الباحة أيضًا بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وقلوة، وتبدأ الساعة الـ 23.30 من مساء الأحد، وتستمر حتى الثالثة من فجر الاثنين.

وكذلك تشهد منطقة عسير هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة. وتشمل الحالة محايل، وتبدأ الساعة الـ 23.30 من مساء الأحد، وتستمر حتى الثالثة من فجر الاثنين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بينها مكة والرياض.. "الأرصاد" تنبه 6 مناطق بأمطار خفيفة إلى متوسطة
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق مكة المكرمة والرياض وحائل والقصيم وحائل عسير.

وتفصيلاً، أوضحت الأرصاد أن منطقة مكة المكرمة تشهد استمرار هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة. وتشمل الحالة الجموم والطائف والعاصمة المقدسة والكامل وبدرة وجدة وخليص ورابغ وميسان. وتبدأ الحالة الساعة الـ 21.00 من مساء الأحد، وتستمر حتى الثالثة من فجر الاثنين.

كما تشهد منطقة حائل أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، وتشمل الغزالة وبقعاء وحائل وموقق. وتبدأ الحالة الساعة الـ 23.30 من مساء الأحد، وتستمر حتى الثالثة من فجر الاثنين.

وقالت هيئة الأرصاد إن منطقة القصيم تشهد أيضًا هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتشمل الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيز وعيون الجواء. وتبدأ الحالة الساعة الـ 23.30 من مساء الأحد، وتستمر حتى الثالثة من فجر الاثنين.

وتشهد منطقة الرياض هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة. وتشمل الحالة الدوادمي وعفيف، وتبدأ الساعة الـ 23.30 من مساء الأحد، وتستمر حتى الثالثة من فجر الاثنين.

ونبهت الهيئة منطقة الباحة أيضًا بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وقلوة، وتبدأ الساعة الـ 23.30 من مساء الأحد، وتستمر حتى الثالثة من فجر الاثنين.

وكذلك تشهد منطقة عسير هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة. وتشمل الحالة محايل، وتبدأ الساعة الـ 23.30 من مساء الأحد، وتستمر حتى الثالثة من فجر الاثنين.

10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
12:05 AM

بينها مكة والرياض.. "الأرصاد" تنبه 6 مناطق بأمطار خفيفة إلى متوسطة

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى فجر الاثنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق مكة المكرمة والرياض وحائل والقصيم وحائل عسير.

وتفصيلاً، أوضحت الأرصاد أن منطقة مكة المكرمة تشهد استمرار هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة. وتشمل الحالة الجموم والطائف والعاصمة المقدسة والكامل وبدرة وجدة وخليص ورابغ وميسان. وتبدأ الحالة الساعة الـ 21.00 من مساء الأحد، وتستمر حتى الثالثة من فجر الاثنين.

كما تشهد منطقة حائل أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، وتشمل الغزالة وبقعاء وحائل وموقق. وتبدأ الحالة الساعة الـ 23.30 من مساء الأحد، وتستمر حتى الثالثة من فجر الاثنين.

وقالت هيئة الأرصاد إن منطقة القصيم تشهد أيضًا هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتشمل الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيز وعيون الجواء. وتبدأ الحالة الساعة الـ 23.30 من مساء الأحد، وتستمر حتى الثالثة من فجر الاثنين.

وتشهد منطقة الرياض هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة. وتشمل الحالة الدوادمي وعفيف، وتبدأ الساعة الـ 23.30 من مساء الأحد، وتستمر حتى الثالثة من فجر الاثنين.

ونبهت الهيئة منطقة الباحة أيضًا بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وقلوة، وتبدأ الساعة الـ 23.30 من مساء الأحد، وتستمر حتى الثالثة من فجر الاثنين.

وكذلك تشهد منطقة عسير هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة. وتشمل الحالة محايل، وتبدأ الساعة الـ 23.30 من مساء الأحد، وتستمر حتى الثالثة من فجر الاثنين.

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