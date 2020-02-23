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أخضر كرة الطائرة من الجلوس يواجه العراق غدًا في البطولة العربية

يواجه المنتخب السعودي لكرة الطائرة من الجلوس، نظيره العراقي، غدًا الاثنين، على صالة ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات البطولة العربي للّعبة التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة حتى 27 من شهر فبراير الجاري.

ويشارك في البطولة 6 منتخبات؛ قسمت إلى مجموعتين: ضمت الأولى منتخبات: مصر، والجزائر، وفلسطين؛ وفي الثانية منتخبات: السعودية، والعراق، وليبيا.

وأنهى الأخضر تحضيراته للبطولة بمعسكر داخلي في مكة المكرمة، تخللته تدريبات تحت إشراف المدرب محمد عاشور ومساعده فارس الشهري، بمشاركة 8 لاعبين؛ هم: خالد الحارثي، وماجد الصحفي، ومبارك آل مسعود، وعمر القحطاني، وخالد العتيبي، ومحمد العتيبي، ومحمد الخرمي، وطلال المعافي. فيما يرأس البعثة السعودية المدير التنفيذي للجنة البارالمبية السعودية رافد القضيب، وتضم الإداري نضال العتيبي، وأخصائي العلاج الطبيعي محمد باقر.

المنتخب السعودي لكرة الطائرة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أخضر كرة الطائرة من الجلوس يواجه العراق غدًا في البطولة العربية
سبق

يواجه المنتخب السعودي لكرة الطائرة من الجلوس، نظيره العراقي، غدًا الاثنين، على صالة ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات البطولة العربي للّعبة التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة حتى 27 من شهر فبراير الجاري.

ويشارك في البطولة 6 منتخبات؛ قسمت إلى مجموعتين: ضمت الأولى منتخبات: مصر، والجزائر، وفلسطين؛ وفي الثانية منتخبات: السعودية، والعراق، وليبيا.

وأنهى الأخضر تحضيراته للبطولة بمعسكر داخلي في مكة المكرمة، تخللته تدريبات تحت إشراف المدرب محمد عاشور ومساعده فارس الشهري، بمشاركة 8 لاعبين؛ هم: خالد الحارثي، وماجد الصحفي، ومبارك آل مسعود، وعمر القحطاني، وخالد العتيبي، ومحمد العتيبي، ومحمد الخرمي، وطلال المعافي. فيما يرأس البعثة السعودية المدير التنفيذي للجنة البارالمبية السعودية رافد القضيب، وتضم الإداري نضال العتيبي، وأخصائي العلاج الطبيعي محمد باقر.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
05:49 PM

أخضر كرة الطائرة من الجلوس يواجه العراق غدًا في البطولة العربية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يواجه المنتخب السعودي لكرة الطائرة من الجلوس، نظيره العراقي، غدًا الاثنين، على صالة ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات البطولة العربي للّعبة التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة حتى 27 من شهر فبراير الجاري.

ويشارك في البطولة 6 منتخبات؛ قسمت إلى مجموعتين: ضمت الأولى منتخبات: مصر، والجزائر، وفلسطين؛ وفي الثانية منتخبات: السعودية، والعراق، وليبيا.

وأنهى الأخضر تحضيراته للبطولة بمعسكر داخلي في مكة المكرمة، تخللته تدريبات تحت إشراف المدرب محمد عاشور ومساعده فارس الشهري، بمشاركة 8 لاعبين؛ هم: خالد الحارثي، وماجد الصحفي، ومبارك آل مسعود، وعمر القحطاني، وخالد العتيبي، ومحمد العتيبي، ومحمد الخرمي، وطلال المعافي. فيما يرأس البعثة السعودية المدير التنفيذي للجنة البارالمبية السعودية رافد القضيب، وتضم الإداري نضال العتيبي، وأخصائي العلاج الطبيعي محمد باقر.

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