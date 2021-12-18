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أمير مكة بالنيابة يودّع اللواء "الدويش" بعد تعيينه نائباً لمدير عام السجون

استقبل العميد "الغامدي" لتهنئته بالتعيين مديراً لسجون المنطقة

استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، مدير سجون المنطقة السابق اللواء ماجد الدويش.

وهنأ الأمير بدر بن سلطان، اللواء "الدويش" بمناسبة تعيينه نائباً لمدير عام السجون بالمملكة، مثمناً له الجهود التي بذلها خلال فترة عمله.

وقدّم اللواء "الدويش" شكره وتقديره لأمير المنطقة بالنيابة على دعمه الدائم لأعمال السجون بالمنطقة.

وفي شأن متصل، استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، مدير سجون المنطقة المعين حديثاً العميد الدكتور إبراهيم الغامدي.

وهنّأ الأمير بدر بن سلطان، "الغامدي" بمناسبة تعيينه، سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله. فيما قدّم مدير السجون بالمنطقة شكره للأمير بدر بن سلطان، سائلاً الله أن يكون عند حسن الظن.

الأمير بدر بن سلطان جدة مدير عام السجون بالمملكة

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أمير مكة بالنيابة يودّع اللواء "الدويش" بعد تعيينه نائباً لمدير عام السجون
سبق

استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، مدير سجون المنطقة السابق اللواء ماجد الدويش.

وهنأ الأمير بدر بن سلطان، اللواء "الدويش" بمناسبة تعيينه نائباً لمدير عام السجون بالمملكة، مثمناً له الجهود التي بذلها خلال فترة عمله.

وقدّم اللواء "الدويش" شكره وتقديره لأمير المنطقة بالنيابة على دعمه الدائم لأعمال السجون بالمنطقة.

وفي شأن متصل، استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، مدير سجون المنطقة المعين حديثاً العميد الدكتور إبراهيم الغامدي.

وهنّأ الأمير بدر بن سلطان، "الغامدي" بمناسبة تعيينه، سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله. فيما قدّم مدير السجون بالمنطقة شكره للأمير بدر بن سلطان، سائلاً الله أن يكون عند حسن الظن.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
03:02 PM

أمير مكة بالنيابة يودّع اللواء "الدويش" بعد تعيينه نائباً لمدير عام السجون

استقبل العميد "الغامدي" لتهنئته بالتعيين مديراً لسجون المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، مدير سجون المنطقة السابق اللواء ماجد الدويش.

وهنأ الأمير بدر بن سلطان، اللواء "الدويش" بمناسبة تعيينه نائباً لمدير عام السجون بالمملكة، مثمناً له الجهود التي بذلها خلال فترة عمله.

وقدّم اللواء "الدويش" شكره وتقديره لأمير المنطقة بالنيابة على دعمه الدائم لأعمال السجون بالمنطقة.

وفي شأن متصل، استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، مدير سجون المنطقة المعين حديثاً العميد الدكتور إبراهيم الغامدي.

وهنّأ الأمير بدر بن سلطان، "الغامدي" بمناسبة تعيينه، سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله. فيما قدّم مدير السجون بالمنطقة شكره للأمير بدر بن سلطان، سائلاً الله أن يكون عند حسن الظن.

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