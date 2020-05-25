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أمطار وسيول منقولة بالباحة.. وإغلاق عقبتي حزنة والأبناء احترازياً

"المرور ": لم نسجل إصابات وندعو قائدي المركبات لأخذ الحيطة

أغلقت إدارة مرور منطقة الباحة عقبة الأبناء وعقبة حزنة؛ وذلك احترازياً بسبب هطول الأمطار الغزيرة، ونتيجة لوجود سيول منقولة.

وجاء إغلاق العقبتين احترازياً دون تسجيل أي إصابات؛ لضمان سلامة مرتاديها، وسيتم فتحها في حال تأكدت فرق السلامة المرورية من عدم وجود ما يهدد سلامة مستخدميها.

فيما دعت إدارة مرور الباحة قائدي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر عند القيادة في مثل هذه الأحوال الجوية.

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أمطار وسيول منقولة بالباحة.. وإغلاق عقبتي حزنة والأبناء احترازياً
سبق

أغلقت إدارة مرور منطقة الباحة عقبة الأبناء وعقبة حزنة؛ وذلك احترازياً بسبب هطول الأمطار الغزيرة، ونتيجة لوجود سيول منقولة.

وجاء إغلاق العقبتين احترازياً دون تسجيل أي إصابات؛ لضمان سلامة مرتاديها، وسيتم فتحها في حال تأكدت فرق السلامة المرورية من عدم وجود ما يهدد سلامة مستخدميها.

فيما دعت إدارة مرور الباحة قائدي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر عند القيادة في مثل هذه الأحوال الجوية.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
05:16 PM

أمطار وسيول منقولة بالباحة.. وإغلاق عقبتي حزنة والأبناء احترازياً

"المرور ": لم نسجل إصابات وندعو قائدي المركبات لأخذ الحيطة

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
1
1,965

أغلقت إدارة مرور منطقة الباحة عقبة الأبناء وعقبة حزنة؛ وذلك احترازياً بسبب هطول الأمطار الغزيرة، ونتيجة لوجود سيول منقولة.

وجاء إغلاق العقبتين احترازياً دون تسجيل أي إصابات؛ لضمان سلامة مرتاديها، وسيتم فتحها في حال تأكدت فرق السلامة المرورية من عدم وجود ما يهدد سلامة مستخدميها.

فيما دعت إدارة مرور الباحة قائدي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر عند القيادة في مثل هذه الأحوال الجوية.

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