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العدالة يواجه الفتح لرد الثأر والهروب من القاع

مباراة وحيدة في الجولة 22 من الدوري السعودي

يستضيف فريق الفتح الأول لكرة القدم نظيره العدالة عند الساعة 6:30 من مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء ضمن مباريات الجولة 22 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يدخل الفتح المباراة وهو في المركز الرابع عشر بتسع عشرة نقطة جمعها من أربعة انتصارات وسبعة تعادلات.

ويسعى الفريق لتحقيق انتصار لن يغير من موقعه في الترتيب ولكنه سيجعله يقترب من الابتعاد عن مناطق الهبوط.

أما العدالة فيحتل المركز السادس عشر والأخير بأربع عشرة نقطة حققها من انتصارين وثمانية تعادلات.

ويطمح إلى أن تكون هذه المباراة نقطة انطلاقة نحو العبور لمراكز الأمان.

يُذكر أن مباراة الذهاب انتهت لمصلحة الفتح بنتيجة 5-3.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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العدالة يواجه الفتح لرد الثأر والهروب من القاع
سبق

يستضيف فريق الفتح الأول لكرة القدم نظيره العدالة عند الساعة 6:30 من مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء ضمن مباريات الجولة 22 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يدخل الفتح المباراة وهو في المركز الرابع عشر بتسع عشرة نقطة جمعها من أربعة انتصارات وسبعة تعادلات.

ويسعى الفريق لتحقيق انتصار لن يغير من موقعه في الترتيب ولكنه سيجعله يقترب من الابتعاد عن مناطق الهبوط.

أما العدالة فيحتل المركز السادس عشر والأخير بأربع عشرة نقطة حققها من انتصارين وثمانية تعادلات.

ويطمح إلى أن تكون هذه المباراة نقطة انطلاقة نحو العبور لمراكز الأمان.

يُذكر أن مباراة الذهاب انتهت لمصلحة الفتح بنتيجة 5-3.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
01:36 AM

العدالة يواجه الفتح لرد الثأر والهروب من القاع

مباراة وحيدة في الجولة 22 من الدوري السعودي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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يستضيف فريق الفتح الأول لكرة القدم نظيره العدالة عند الساعة 6:30 من مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء ضمن مباريات الجولة 22 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يدخل الفتح المباراة وهو في المركز الرابع عشر بتسع عشرة نقطة جمعها من أربعة انتصارات وسبعة تعادلات.

ويسعى الفريق لتحقيق انتصار لن يغير من موقعه في الترتيب ولكنه سيجعله يقترب من الابتعاد عن مناطق الهبوط.

أما العدالة فيحتل المركز السادس عشر والأخير بأربع عشرة نقطة حققها من انتصارين وثمانية تعادلات.

ويطمح إلى أن تكون هذه المباراة نقطة انطلاقة نحو العبور لمراكز الأمان.

يُذكر أن مباراة الذهاب انتهت لمصلحة الفتح بنتيجة 5-3.

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