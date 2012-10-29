الجزائر تسجل 320 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات

إجمالي الإصابات بلغ 57026 حالة والوفيات 1941 شخصًا

سجلت الجزائر 320 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و10 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم لجنة رصد وباء فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار، خلال المؤتمر الصحفي اليومي المخصص لعرض تطور الوضع الوبائي, أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 57026 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 39635 حالة, وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 1941 حالة.

وحذر "فورار" من أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي اليقظة واحترام قواعد النظافة والتباعد الاجتماعي، داعيًا إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والالتزام بارتداء الكمامة.