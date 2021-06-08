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"الأمن السيبراني" يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديث "واتساب"

المركز قدّم توصيته.. وقال: يمكن للمهاجم استغلالها وتنفيذ هجمة تجاوز المسار

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة بخصوص تحديث أصدرته WhatsApp؛ لمعالجة ثغرة في نسختين.

وتفصيلًا، بيّن المركز أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ، وأنه يستهدف كل القطاعات؛ موضحًا أن WhatsApp أصدرت تحديثًا للنسخ المتأثرة، يمكن معرفته من خلال هذا الرابط: https://www.whatsapp.com/security/advisories/2021/،

وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتنفيذ هجمة تجاوز المسار (Path traversal).

وتتمثل طريقة التحديث في: الذهاب إلى متجر التطبيقات Play store، والبحث عن WhatsApp، ثم الضغط على تحديث.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"الأمن السيبراني" يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديث "واتساب"
سبق

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة بخصوص تحديث أصدرته WhatsApp؛ لمعالجة ثغرة في نسختين.

وتفصيلًا، بيّن المركز أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ، وأنه يستهدف كل القطاعات؛ موضحًا أن WhatsApp أصدرت تحديثًا للنسخ المتأثرة، يمكن معرفته من خلال هذا الرابط: https://www.whatsapp.com/security/advisories/2021/،

وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتنفيذ هجمة تجاوز المسار (Path traversal).

وتتمثل طريقة التحديث في: الذهاب إلى متجر التطبيقات Play store، والبحث عن WhatsApp، ثم الضغط على تحديث.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
12:20 PM

"الأمن السيبراني" يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديث "واتساب"

المركز قدّم توصيته.. وقال: يمكن للمهاجم استغلالها وتنفيذ هجمة تجاوز المسار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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45,954

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة بخصوص تحديث أصدرته WhatsApp؛ لمعالجة ثغرة في نسختين.

وتفصيلًا، بيّن المركز أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ، وأنه يستهدف كل القطاعات؛ موضحًا أن WhatsApp أصدرت تحديثًا للنسخ المتأثرة، يمكن معرفته من خلال هذا الرابط: https://www.whatsapp.com/security/advisories/2021/،

وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتنفيذ هجمة تجاوز المسار (Path traversal).

وتتمثل طريقة التحديث في: الذهاب إلى متجر التطبيقات Play store، والبحث عن WhatsApp، ثم الضغط على تحديث.

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