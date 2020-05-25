عقب تنبيه الأرصاد.. مدني نجران يدعو لاتباع الإرشادات

طالبت المديرية بعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد، ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وشرورة، وحبونا، ويدمة، تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.