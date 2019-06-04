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"الألعاب النارية" و"أضواء الشوارع" تنشر البهجة في سماء "موسم العيد"

ينطلق لأول مرة في المملكة بهوية بصرية موحدة وشاملة في مختلف المناطق

أعلن "موسم العيد" عن اكتمال كل الاستعدادات لتعزيز مظاهر البهجة والسعادة، عبر نشر أضواء وألوان الفرح، وإطلاقها في سماء وطرقات "هذا العيد"، عن طريق الألعاب النارية والشوارع المزينة بالأضواء المتناسقة مع هوية "موسم العيد"، الذي ينطلق لأول مرة في المملكة بهوية بصرية موحدة وشاملة في مختلف مناطق المملكة، تحت مظلة "مواسم السعودية".

وكشف "موسم العيد"، مؤخرًا عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل وعبر موقع "مواسم السعودية" الإلكتروني، عن الهوية الرسمية التي بدأت تنتشر تِباعًا في كافة شوارع مدن المملكة وميادينها، مع قُرب انطلاق "موسم العيد" الذي يهدف إلى إعادة البهجة والسعادة الخاصة بالعيد على مستوى الفرد والأسرة والحي والمجتمع.

وستكسو حلة العيد الشوارعَ الرئيسية والميادين والحدائق العامة المقررة كمدن للعيد، ومقرات الاحتفالات الرسمية، ومواقع الفعاليات والعروض المتنوعة، والتي ستتزين بالأضواء المتناسقة مع ألوان هوية العيد.

وتم تحديد المواقع الرئيسية في المدن للاحتفاء بالعيد بإطلاق الألعاب النارية طوال أيام عيد الفطر المبارك؛ إذ تم إعلان استاد الملك فهد كمقر للألعاب النارية في مدينة الرياض، إضافة إلى الواجهة البحرية في مدينة الخبر، وحديقة الملك عبدالله في الهفوف، ومنتزه الردف في الطائف، وغيرها.

وتم مؤخرًا تدشين تطبيق "موسم العيد" على الأجهزة الذكية، وأصبح بإمكان الجميع -وبكل يسر وسهولة- استعراض كل الأنشطة والفعاليات والعروض، ومعرفة مواقع الفعاليات وأوقاتها في جميع مناطق المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الألعاب النارية" و"أضواء الشوارع" تنشر البهجة في سماء "موسم العيد"
سبق

أعلن "موسم العيد" عن اكتمال كل الاستعدادات لتعزيز مظاهر البهجة والسعادة، عبر نشر أضواء وألوان الفرح، وإطلاقها في سماء وطرقات "هذا العيد"، عن طريق الألعاب النارية والشوارع المزينة بالأضواء المتناسقة مع هوية "موسم العيد"، الذي ينطلق لأول مرة في المملكة بهوية بصرية موحدة وشاملة في مختلف مناطق المملكة، تحت مظلة "مواسم السعودية".

وكشف "موسم العيد"، مؤخرًا عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل وعبر موقع "مواسم السعودية" الإلكتروني، عن الهوية الرسمية التي بدأت تنتشر تِباعًا في كافة شوارع مدن المملكة وميادينها، مع قُرب انطلاق "موسم العيد" الذي يهدف إلى إعادة البهجة والسعادة الخاصة بالعيد على مستوى الفرد والأسرة والحي والمجتمع.

وستكسو حلة العيد الشوارعَ الرئيسية والميادين والحدائق العامة المقررة كمدن للعيد، ومقرات الاحتفالات الرسمية، ومواقع الفعاليات والعروض المتنوعة، والتي ستتزين بالأضواء المتناسقة مع ألوان هوية العيد.

وتم تحديد المواقع الرئيسية في المدن للاحتفاء بالعيد بإطلاق الألعاب النارية طوال أيام عيد الفطر المبارك؛ إذ تم إعلان استاد الملك فهد كمقر للألعاب النارية في مدينة الرياض، إضافة إلى الواجهة البحرية في مدينة الخبر، وحديقة الملك عبدالله في الهفوف، ومنتزه الردف في الطائف، وغيرها.

وتم مؤخرًا تدشين تطبيق "موسم العيد" على الأجهزة الذكية، وأصبح بإمكان الجميع -وبكل يسر وسهولة- استعراض كل الأنشطة والفعاليات والعروض، ومعرفة مواقع الفعاليات وأوقاتها في جميع مناطق المملكة.

04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
09:37 AM

"الألعاب النارية" و"أضواء الشوارع" تنشر البهجة في سماء "موسم العيد"

ينطلق لأول مرة في المملكة بهوية بصرية موحدة وشاملة في مختلف المناطق

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عيسى الحربي - الرياض
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2,838

أعلن "موسم العيد" عن اكتمال كل الاستعدادات لتعزيز مظاهر البهجة والسعادة، عبر نشر أضواء وألوان الفرح، وإطلاقها في سماء وطرقات "هذا العيد"، عن طريق الألعاب النارية والشوارع المزينة بالأضواء المتناسقة مع هوية "موسم العيد"، الذي ينطلق لأول مرة في المملكة بهوية بصرية موحدة وشاملة في مختلف مناطق المملكة، تحت مظلة "مواسم السعودية".

وكشف "موسم العيد"، مؤخرًا عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل وعبر موقع "مواسم السعودية" الإلكتروني، عن الهوية الرسمية التي بدأت تنتشر تِباعًا في كافة شوارع مدن المملكة وميادينها، مع قُرب انطلاق "موسم العيد" الذي يهدف إلى إعادة البهجة والسعادة الخاصة بالعيد على مستوى الفرد والأسرة والحي والمجتمع.

وستكسو حلة العيد الشوارعَ الرئيسية والميادين والحدائق العامة المقررة كمدن للعيد، ومقرات الاحتفالات الرسمية، ومواقع الفعاليات والعروض المتنوعة، والتي ستتزين بالأضواء المتناسقة مع ألوان هوية العيد.

وتم تحديد المواقع الرئيسية في المدن للاحتفاء بالعيد بإطلاق الألعاب النارية طوال أيام عيد الفطر المبارك؛ إذ تم إعلان استاد الملك فهد كمقر للألعاب النارية في مدينة الرياض، إضافة إلى الواجهة البحرية في مدينة الخبر، وحديقة الملك عبدالله في الهفوف، ومنتزه الردف في الطائف، وغيرها.

وتم مؤخرًا تدشين تطبيق "موسم العيد" على الأجهزة الذكية، وأصبح بإمكان الجميع -وبكل يسر وسهولة- استعراض كل الأنشطة والفعاليات والعروض، ومعرفة مواقع الفعاليات وأوقاتها في جميع مناطق المملكة.

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