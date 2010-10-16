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بالصور.. عرض أصغر مسدس في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي

بلغ وزنه 500 جرام بطول 5.8 إنشات وسعة 10 طلقات ونسبة أمان عالية

أتاح معرض الصيد والصقور السعودي الدولي لزواره مشاهدة أصغر مسدس عيار ٩ ملم، وذلك في مقر نادي الصقور السعودي بملهم شمال مدينة الرياض، الذي يختتم فعالياته اليوم.

وتفصيلاً، يتسم السلاح بصغر حجمه وخفة وزنه إذ يصل ٥٠٠ جرام، بإجمالي طول ٥,٨ إنشات وعرض ١,٠٦ إنش، وسعة ١٠ طلقات، ونسبة أمان عالية، حيث نال هذا السلاح نسبة مبيعات عالية من قبل الزوار.

يذكر أن المعرض يقام بالتزامن مع مزاد نادي الصقور السعودي الثاني، المخصص لصقور الطرح، والذي نظم ١٠ أيام مزاد بمبيعات إجمالية تجاوزت مليوني ريال، ويواصل فعالياته حتى ١٥ نوفمبر المقبل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. عرض أصغر مسدس في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي
سبق

أتاح معرض الصيد والصقور السعودي الدولي لزواره مشاهدة أصغر مسدس عيار ٩ ملم، وذلك في مقر نادي الصقور السعودي بملهم شمال مدينة الرياض، الذي يختتم فعالياته اليوم.

وتفصيلاً، يتسم السلاح بصغر حجمه وخفة وزنه إذ يصل ٥٠٠ جرام، بإجمالي طول ٥,٨ إنشات وعرض ١,٠٦ إنش، وسعة ١٠ طلقات، ونسبة أمان عالية، حيث نال هذا السلاح نسبة مبيعات عالية من قبل الزوار.

يذكر أن المعرض يقام بالتزامن مع مزاد نادي الصقور السعودي الثاني، المخصص لصقور الطرح، والذي نظم ١٠ أيام مزاد بمبيعات إجمالية تجاوزت مليوني ريال، ويواصل فعالياته حتى ١٥ نوفمبر المقبل.

15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443
08:43 PM

بالصور.. عرض أصغر مسدس في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي

بلغ وزنه 500 جرام بطول 5.8 إنشات وسعة 10 طلقات ونسبة أمان عالية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أتاح معرض الصيد والصقور السعودي الدولي لزواره مشاهدة أصغر مسدس عيار ٩ ملم، وذلك في مقر نادي الصقور السعودي بملهم شمال مدينة الرياض، الذي يختتم فعالياته اليوم.

وتفصيلاً، يتسم السلاح بصغر حجمه وخفة وزنه إذ يصل ٥٠٠ جرام، بإجمالي طول ٥,٨ إنشات وعرض ١,٠٦ إنش، وسعة ١٠ طلقات، ونسبة أمان عالية، حيث نال هذا السلاح نسبة مبيعات عالية من قبل الزوار.

يذكر أن المعرض يقام بالتزامن مع مزاد نادي الصقور السعودي الثاني، المخصص لصقور الطرح، والذي نظم ١٠ أيام مزاد بمبيعات إجمالية تجاوزت مليوني ريال، ويواصل فعالياته حتى ١٥ نوفمبر المقبل.

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