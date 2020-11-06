النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 436 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 465 خلال الـ24 ساعة الماضية

المرصد السوري: ارتفاع قتلى مرتزقة تركيا في "كاراباخ" إلى 250

بعد مشاركتهم في القتال مع القوات الأذرية ضد نظيرتها الأرمينية

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن وصول دفعة جديدة من جثث مرتزقة مواليين لأنقرة، إلى الأراضي السورية، ممن قتلوا في معارك إقليم "ناغورنو كاراباخ"، إلى جانب القوات الأذرية في حربها مع القوات الأرمينية.

ووفق "العربية نت"، فقد شملت الدفعة الواصلة 12 جثة للمقاتلين السوريين، وصلت إلى مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل شمال سوريا.

وعلى صعيد متصل، وثّق المرصد السوري مقتل ما لا يقل عن 10 مقاتلين من "المرتزقة" خلال الساعات الفائتة، في المعارك إلى جانب القوات الأذرية ضد القوات الأرمينية ضمن الإقليم المتنازع عليه.

وارتفعت حصيلة قتلى الفصائل منذ زجّهم في الصفوف الأولى للمعارك من قبل الحكومة التركية، أي منذ نهاية شهر سبتمبر الفائت، إلى ما لا يقل عن 250 قتيلاً، بينهم 195 قتيلاً تم جلب جثثهم إلى سوريا، فيما لا تزال جثث البقية في أذربيجان، فيما كانت القوات الأرمينية تمكنت من أسر 3 مقاتلين سوريين على الأقل.

يذكر أن تعداد المرتزقة السوريين الذين جرى نقلهم إلى أذربيجان للمشاركة في معارك إقليم "اغورنو كاراباخ"، بلغ حتى اللحظة ما لا يقل عن 2580 "مرتزقًا"، عاد منهم 342 مقاتلاً بعد أن تنازلوا عن كل شيء بما في ذلك مستحقاتهم المادية، بحسب المرصد.


جدير بالإشارة أن تركيا لا تزال تجد صعوبة بالغة بتجنيد المقاتلين والزج بهم في معارك "ناغورنو كاراباخ"، وذلك لرفض شريحة كبيرة من المقاتلين الذهاب للقتال إلى القوات الأذرية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
المرصد السوري: ارتفاع قتلى مرتزقة تركيا في "كاراباخ" إلى 250
سبق

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن وصول دفعة جديدة من جثث مرتزقة مواليين لأنقرة، إلى الأراضي السورية، ممن قتلوا في معارك إقليم "ناغورنو كاراباخ"، إلى جانب القوات الأذرية في حربها مع القوات الأرمينية.

ووفق "العربية نت"، فقد شملت الدفعة الواصلة 12 جثة للمقاتلين السوريين، وصلت إلى مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل شمال سوريا.

وعلى صعيد متصل، وثّق المرصد السوري مقتل ما لا يقل عن 10 مقاتلين من "المرتزقة" خلال الساعات الفائتة، في المعارك إلى جانب القوات الأذرية ضد القوات الأرمينية ضمن الإقليم المتنازع عليه.

وارتفعت حصيلة قتلى الفصائل منذ زجّهم في الصفوف الأولى للمعارك من قبل الحكومة التركية، أي منذ نهاية شهر سبتمبر الفائت، إلى ما لا يقل عن 250 قتيلاً، بينهم 195 قتيلاً تم جلب جثثهم إلى سوريا، فيما لا تزال جثث البقية في أذربيجان، فيما كانت القوات الأرمينية تمكنت من أسر 3 مقاتلين سوريين على الأقل.

يذكر أن تعداد المرتزقة السوريين الذين جرى نقلهم إلى أذربيجان للمشاركة في معارك إقليم "اغورنو كاراباخ"، بلغ حتى اللحظة ما لا يقل عن 2580 "مرتزقًا"، عاد منهم 342 مقاتلاً بعد أن تنازلوا عن كل شيء بما في ذلك مستحقاتهم المادية، بحسب المرصد.


جدير بالإشارة أن تركيا لا تزال تجد صعوبة بالغة بتجنيد المقاتلين والزج بهم في معارك "ناغورنو كاراباخ"، وذلك لرفض شريحة كبيرة من المقاتلين الذهاب للقتال إلى القوات الأذرية.

06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442
05:47 PM

المرصد السوري: ارتفاع قتلى مرتزقة تركيا في "كاراباخ" إلى 250

بعد مشاركتهم في القتال مع القوات الأذرية ضد نظيرتها الأرمينية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
278

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن وصول دفعة جديدة من جثث مرتزقة مواليين لأنقرة، إلى الأراضي السورية، ممن قتلوا في معارك إقليم "ناغورنو كاراباخ"، إلى جانب القوات الأذرية في حربها مع القوات الأرمينية.

ووفق "العربية نت"، فقد شملت الدفعة الواصلة 12 جثة للمقاتلين السوريين، وصلت إلى مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل شمال سوريا.

وعلى صعيد متصل، وثّق المرصد السوري مقتل ما لا يقل عن 10 مقاتلين من "المرتزقة" خلال الساعات الفائتة، في المعارك إلى جانب القوات الأذرية ضد القوات الأرمينية ضمن الإقليم المتنازع عليه.

وارتفعت حصيلة قتلى الفصائل منذ زجّهم في الصفوف الأولى للمعارك من قبل الحكومة التركية، أي منذ نهاية شهر سبتمبر الفائت، إلى ما لا يقل عن 250 قتيلاً، بينهم 195 قتيلاً تم جلب جثثهم إلى سوريا، فيما لا تزال جثث البقية في أذربيجان، فيما كانت القوات الأرمينية تمكنت من أسر 3 مقاتلين سوريين على الأقل.

يذكر أن تعداد المرتزقة السوريين الذين جرى نقلهم إلى أذربيجان للمشاركة في معارك إقليم "اغورنو كاراباخ"، بلغ حتى اللحظة ما لا يقل عن 2580 "مرتزقًا"، عاد منهم 342 مقاتلاً بعد أن تنازلوا عن كل شيء بما في ذلك مستحقاتهم المادية، بحسب المرصد.


جدير بالإشارة أن تركيا لا تزال تجد صعوبة بالغة بتجنيد المقاتلين والزج بهم في معارك "ناغورنو كاراباخ"، وذلك لرفض شريحة كبيرة من المقاتلين الذهاب للقتال إلى القوات الأذرية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,571
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,901
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,972
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,058

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة