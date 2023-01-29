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الحقيل: "القرض العقاري المدعوم" قلَّص فترة الانتظار إلى أقل من 3 سنوات

أكد أن الصندوق أقرض 50 ألف مواطن خلال العام الماضي

شدَّد ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، على أن القرض المدعوم الذي يقدمه صندوق التنمية العقارية يمكِّن المستفيدين من تقليص فترات انتظارهم إلى أقل من 3 أعوام مقارنة بالآلية السابقة التي تصل فيها فترة الانتظار إلى 15 عامًا. مؤكدًا الاستمرار في تقديم القرض العقاري المدعوم لجميع المستفيدين والراغبين في الحصول على القروض من الصندوق.

وتفصيلاً، أكد الحقيل خلال لقاء تلفزيوني لبرنامج "في الصورة" الذي تبثه قناة روتانا خليجية أن الدولة ملتزمة بتحمُّل كامل أرباح القرض العقاري لمن يقل دخله عن 14 ألف ريال بغض النظر عن عدد أفراد الأسرة. مبينًا أن القروض المدعومة لهم تصل إلى 500 ألف ريال بحلول تمويلية تتيح للمواطن خيارات شراء متعددة.

وأشار إلى أن القسط الشهري يتغير حسب عمر المواطن إلا أنه مدعوم بنسبة 100 % بشكل ميسر وسهل.

وبيَّن الحقيل أن الآلية السابقة للصندوق تسببت بمديونيات غير محصلة، تتجاوز 30 مليار ريال بسبب عدم الالتزام بالسداد؛ وبالتالي تعثر خدمة أعداد كبيرة من المستفيدين. مشيرًا إلى أن متوسط عدد المواطنين الذين خدمهم الصندوق سابقًا لا يتجاوز 20 ألف مواطن سنويًّا، في حين وصلت قوائم الانتظار للمسجلين في الصندوق إلى 480 ألف مواطن. مشددًا على تحقيق هدف الحكومة – أعزها الله – في تملك المواطنين بوقت قصير.

وأكد الوزير الحقيل أن الصندوق بنموذجه الحالي استطاع خدمة 50 ألف مواطن من المسجلين في قوائم الصندوق خلال العام 2018 مع توفير الخيارات السكنية الجديدة. مبينًا أن هدفهم الوصول إلى 150 ألف مواطن هذا العام؛ وبالتالي خدمة جميع المسجلين في قوائم الصندوق بحلول عام 2020.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحقيل: "القرض العقاري المدعوم" قلَّص فترة الانتظار إلى أقل من 3 سنوات
سبق

شدَّد ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، على أن القرض المدعوم الذي يقدمه صندوق التنمية العقارية يمكِّن المستفيدين من تقليص فترات انتظارهم إلى أقل من 3 أعوام مقارنة بالآلية السابقة التي تصل فيها فترة الانتظار إلى 15 عامًا. مؤكدًا الاستمرار في تقديم القرض العقاري المدعوم لجميع المستفيدين والراغبين في الحصول على القروض من الصندوق.

وتفصيلاً، أكد الحقيل خلال لقاء تلفزيوني لبرنامج "في الصورة" الذي تبثه قناة روتانا خليجية أن الدولة ملتزمة بتحمُّل كامل أرباح القرض العقاري لمن يقل دخله عن 14 ألف ريال بغض النظر عن عدد أفراد الأسرة. مبينًا أن القروض المدعومة لهم تصل إلى 500 ألف ريال بحلول تمويلية تتيح للمواطن خيارات شراء متعددة.

وأشار إلى أن القسط الشهري يتغير حسب عمر المواطن إلا أنه مدعوم بنسبة 100 % بشكل ميسر وسهل.

وبيَّن الحقيل أن الآلية السابقة للصندوق تسببت بمديونيات غير محصلة، تتجاوز 30 مليار ريال بسبب عدم الالتزام بالسداد؛ وبالتالي تعثر خدمة أعداد كبيرة من المستفيدين. مشيرًا إلى أن متوسط عدد المواطنين الذين خدمهم الصندوق سابقًا لا يتجاوز 20 ألف مواطن سنويًّا، في حين وصلت قوائم الانتظار للمسجلين في الصندوق إلى 480 ألف مواطن. مشددًا على تحقيق هدف الحكومة – أعزها الله – في تملك المواطنين بوقت قصير.

وأكد الوزير الحقيل أن الصندوق بنموذجه الحالي استطاع خدمة 50 ألف مواطن من المسجلين في قوائم الصندوق خلال العام 2018 مع توفير الخيارات السكنية الجديدة. مبينًا أن هدفهم الوصول إلى 150 ألف مواطن هذا العام؛ وبالتالي خدمة جميع المسجلين في قوائم الصندوق بحلول عام 2020.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
12:08 AM
اخر تعديل
29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
02:58 AM

الحقيل: "القرض العقاري المدعوم" قلَّص فترة الانتظار إلى أقل من 3 سنوات

أكد أن الصندوق أقرض 50 ألف مواطن خلال العام الماضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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16,120

شدَّد ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، على أن القرض المدعوم الذي يقدمه صندوق التنمية العقارية يمكِّن المستفيدين من تقليص فترات انتظارهم إلى أقل من 3 أعوام مقارنة بالآلية السابقة التي تصل فيها فترة الانتظار إلى 15 عامًا. مؤكدًا الاستمرار في تقديم القرض العقاري المدعوم لجميع المستفيدين والراغبين في الحصول على القروض من الصندوق.

وتفصيلاً، أكد الحقيل خلال لقاء تلفزيوني لبرنامج "في الصورة" الذي تبثه قناة روتانا خليجية أن الدولة ملتزمة بتحمُّل كامل أرباح القرض العقاري لمن يقل دخله عن 14 ألف ريال بغض النظر عن عدد أفراد الأسرة. مبينًا أن القروض المدعومة لهم تصل إلى 500 ألف ريال بحلول تمويلية تتيح للمواطن خيارات شراء متعددة.

وأشار إلى أن القسط الشهري يتغير حسب عمر المواطن إلا أنه مدعوم بنسبة 100 % بشكل ميسر وسهل.

وبيَّن الحقيل أن الآلية السابقة للصندوق تسببت بمديونيات غير محصلة، تتجاوز 30 مليار ريال بسبب عدم الالتزام بالسداد؛ وبالتالي تعثر خدمة أعداد كبيرة من المستفيدين. مشيرًا إلى أن متوسط عدد المواطنين الذين خدمهم الصندوق سابقًا لا يتجاوز 20 ألف مواطن سنويًّا، في حين وصلت قوائم الانتظار للمسجلين في الصندوق إلى 480 ألف مواطن. مشددًا على تحقيق هدف الحكومة – أعزها الله – في تملك المواطنين بوقت قصير.

وأكد الوزير الحقيل أن الصندوق بنموذجه الحالي استطاع خدمة 50 ألف مواطن من المسجلين في قوائم الصندوق خلال العام 2018 مع توفير الخيارات السكنية الجديدة. مبينًا أن هدفهم الوصول إلى 150 ألف مواطن هذا العام؛ وبالتالي خدمة جميع المسجلين في قوائم الصندوق بحلول عام 2020.

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