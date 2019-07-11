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شاهد.. "آل الشيخ" يرأس الاجتماع الثاني للجنة العليا لأعمال الحج والعمرة

نوّه بتوجيهات ودعم القيادة لإنجاح أعمال الوزارة في خدمة ضيوف الرحمن

رأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعـزيز آل الشيخ، اليوم الخميس، في مقر الوزارة بالرياض، الاجتماع الثاني للجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة، بحضور نائب الوزير الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، وعدد من الوكلاء والمسؤولين أعضاء اللجنة.

وفي مستهل الاجتماع، ألقى آل الشيخ كلمة نوه فيها بالدعم الكبير الذي تلقاه مختلف أجهزة الدولة العاملة على خدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار في كل ما يحقق لهم أسباب الراحة والطمأنينة حتى يؤدوا مناسك حجهم وعمرتهم بكل يسر وأمان، بتوجيهات مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وبمتابعة من سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهما الله ــ.

وشدد على أهمية تضافر الجهود والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتوفير كافة السبل لإنجاح أعمال الوزارة بالحج، مشيراً إلى أنها تعمل وفق منظومة متكاملة من مختلف قطاعات الوزارة للقيام برسالتها في توعية وإرشاد الحجاج بأحكام المناسك وتبصيرهم بمقاصد الحج وآدابه.

وأثنى الوزير آل الشيخ على سير العمل في المرحلة الأولى من خطة الوزارة بالحج التي بدأت مع استقبال طلائع ضيوف الرحمن بالمنافذ والمواقيت وتقديم خدمات توعوية وإرشادية، إلى جانب تهيئة المساجد ومرافقها وتكثيف الجولات الرقابية على مقدمي الخدمة فيها، لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة، وبما يحقق رسالة وأهداف الوزارة السامية تماشياً مع رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة التي أخذت على عاتقها شرف خدمة الحجاج والسهر على راحتهم وتقديم الغالي والنفيس في سبيل ذلك.

واستعرض الاجتماع مراحل تنفيذ خطة الوزارة وأعمالها بالحج وما تحقق من الإنجازات وأبرز المعوقات التي قد تعترض سير العمل، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال في إطار مهامها ورسالتها لضيوف الرحمن في موسم الحج لهذا العام 1440هـ، حيث ألقى رؤساء اللجان العاملة بالحج كلمات تحدثوا خلالها عن التجهيزات التي تمت.

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شاهد.. "آل الشيخ" يرأس الاجتماع الثاني للجنة العليا لأعمال الحج والعمرة
سبق

رأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعـزيز آل الشيخ، اليوم الخميس، في مقر الوزارة بالرياض، الاجتماع الثاني للجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة، بحضور نائب الوزير الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، وعدد من الوكلاء والمسؤولين أعضاء اللجنة.

وفي مستهل الاجتماع، ألقى آل الشيخ كلمة نوه فيها بالدعم الكبير الذي تلقاه مختلف أجهزة الدولة العاملة على خدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار في كل ما يحقق لهم أسباب الراحة والطمأنينة حتى يؤدوا مناسك حجهم وعمرتهم بكل يسر وأمان، بتوجيهات مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وبمتابعة من سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهما الله ــ.

وشدد على أهمية تضافر الجهود والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتوفير كافة السبل لإنجاح أعمال الوزارة بالحج، مشيراً إلى أنها تعمل وفق منظومة متكاملة من مختلف قطاعات الوزارة للقيام برسالتها في توعية وإرشاد الحجاج بأحكام المناسك وتبصيرهم بمقاصد الحج وآدابه.

وأثنى الوزير آل الشيخ على سير العمل في المرحلة الأولى من خطة الوزارة بالحج التي بدأت مع استقبال طلائع ضيوف الرحمن بالمنافذ والمواقيت وتقديم خدمات توعوية وإرشادية، إلى جانب تهيئة المساجد ومرافقها وتكثيف الجولات الرقابية على مقدمي الخدمة فيها، لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة، وبما يحقق رسالة وأهداف الوزارة السامية تماشياً مع رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة التي أخذت على عاتقها شرف خدمة الحجاج والسهر على راحتهم وتقديم الغالي والنفيس في سبيل ذلك.

واستعرض الاجتماع مراحل تنفيذ خطة الوزارة وأعمالها بالحج وما تحقق من الإنجازات وأبرز المعوقات التي قد تعترض سير العمل، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال في إطار مهامها ورسالتها لضيوف الرحمن في موسم الحج لهذا العام 1440هـ، حيث ألقى رؤساء اللجان العاملة بالحج كلمات تحدثوا خلالها عن التجهيزات التي تمت.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
02:09 PM

شاهد.. "آل الشيخ" يرأس الاجتماع الثاني للجنة العليا لأعمال الحج والعمرة

نوّه بتوجيهات ودعم القيادة لإنجاح أعمال الوزارة في خدمة ضيوف الرحمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعـزيز آل الشيخ، اليوم الخميس، في مقر الوزارة بالرياض، الاجتماع الثاني للجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة، بحضور نائب الوزير الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، وعدد من الوكلاء والمسؤولين أعضاء اللجنة.

وفي مستهل الاجتماع، ألقى آل الشيخ كلمة نوه فيها بالدعم الكبير الذي تلقاه مختلف أجهزة الدولة العاملة على خدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار في كل ما يحقق لهم أسباب الراحة والطمأنينة حتى يؤدوا مناسك حجهم وعمرتهم بكل يسر وأمان، بتوجيهات مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وبمتابعة من سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهما الله ــ.

وشدد على أهمية تضافر الجهود والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتوفير كافة السبل لإنجاح أعمال الوزارة بالحج، مشيراً إلى أنها تعمل وفق منظومة متكاملة من مختلف قطاعات الوزارة للقيام برسالتها في توعية وإرشاد الحجاج بأحكام المناسك وتبصيرهم بمقاصد الحج وآدابه.

وأثنى الوزير آل الشيخ على سير العمل في المرحلة الأولى من خطة الوزارة بالحج التي بدأت مع استقبال طلائع ضيوف الرحمن بالمنافذ والمواقيت وتقديم خدمات توعوية وإرشادية، إلى جانب تهيئة المساجد ومرافقها وتكثيف الجولات الرقابية على مقدمي الخدمة فيها، لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة، وبما يحقق رسالة وأهداف الوزارة السامية تماشياً مع رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة التي أخذت على عاتقها شرف خدمة الحجاج والسهر على راحتهم وتقديم الغالي والنفيس في سبيل ذلك.

واستعرض الاجتماع مراحل تنفيذ خطة الوزارة وأعمالها بالحج وما تحقق من الإنجازات وأبرز المعوقات التي قد تعترض سير العمل، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال في إطار مهامها ورسالتها لضيوف الرحمن في موسم الحج لهذا العام 1440هـ، حيث ألقى رؤساء اللجان العاملة بالحج كلمات تحدثوا خلالها عن التجهيزات التي تمت.

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