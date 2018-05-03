النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المدير العام للنشاط الطلابي بـ"التعليم": نواجه تحديات في ظل محدودية الميزانية

أكد أن النشاط حق مكتسب لكل الطلاب بلا استثناء ويجب أن يمارسه كل منهم

اعترف المدير العام للنشاط الطلابي بوزارة التعليم، الدكتور عبدالحميد المسعود، أنهم يواجهون تحديات من أجل زيادة عدد الطلاب الممارسين للأنشطة في المدارس في ظل محدودية ميزانية النشاط المعتمدة من قِبل وزارة المالية. مشيرًا في هذا الصدد إلى أن زيادة الميزانية تتطلب موافقات واعتمادات مالية.

وقال لبرنامج "عين التعليم" بقناة عين الفضائية التابعة لوزارة التعليم: في الحقيقة نواجه تحديًا في سعينا إلى زيادة عدد الطلاب الممارسين للأنشطة اللاصفية من 15٪ إلى 55٪، وهذا يحتاج إلى تكثيف عدد البرامج، وتهيئة البيئة المدرسية، وزيادة الدعم المالي.

وأضاف: نحن محدودون في بند النشاط الثقافي والرياضي، وهو بند معتمد من وزارة المالية بمبلغ معين، وعندما نحتاج إلى زيادته يتطلب ذلك وجود موافقات واعتمادات مالية.

وأردف: لتشجيع الإقبال على الأنشطة الطلابية أنت بحاجة إلى برامج وأنشطة، وأن تتنوع أكثر؛ لتستقطب أكبر عدد من الطلاب، وإيجاد الكثير من المنشآت للأنشطة؛ فنحن نحتاج إلى صالات رياضية ومسابح ومسارح وقاعات تدريب وعروض فنية أكثر. مضيفًا: موجود الآن نسبة لكن نحتاج إلى أكثر.

‏وأكد "المسعود" أن ساعة النشاط أثبتت لنا أن طلابنا لا يقلون عن أي طلاب على مستوى العالم، بل يتفوقون عليهم بوجود المعلمين المتميزين، والإنجازات في المحافل الخارجية والدولية التي لا تتوقف خير شاهد على ذلك.

‏وزاد: للوصول إلى المستوى الدولي علينا النظر إلى القاعدة الأساسية، وهي المدرسة؛ لذلك وضعنا برامج رئيسية مختلفة لاكتشاف مواهب الطلبة، منها (الثقافة، الفنون، العلوم، التقنية، البيئة، الرياضة والتربية الكشفية).

وشدد د. عبدالحميد المسعود، المدير العام للنشاط الطلابي بوزارة التعليم، على أن النشاط حق مكتسب لكل الطلاب بلا استثناء، ويجب أن يمارسه كل طالب؛ لكونه روح العملية التعليمية وشريانها، وهو ما سيسهم في تطوير سمات الشخصية التعاون، والثقة بالنفس والجرأة.

وأوضح أن آلية النشاط تبتعد عن المحاضرات والندوات، وتعتمد بشكل أكبر على الجوانب العملية من خلال التطبيقات والممارسات التي ترسخ المهارات والخبرات والمعارف في أذهان الطلاب، وتمنحهم فرصة أوسع وأكبر للمشاركة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المدير العام للنشاط الطلابي بـ"التعليم": نواجه تحديات في ظل محدودية الميزانية
سبق

اعترف المدير العام للنشاط الطلابي بوزارة التعليم، الدكتور عبدالحميد المسعود، أنهم يواجهون تحديات من أجل زيادة عدد الطلاب الممارسين للأنشطة في المدارس في ظل محدودية ميزانية النشاط المعتمدة من قِبل وزارة المالية. مشيرًا في هذا الصدد إلى أن زيادة الميزانية تتطلب موافقات واعتمادات مالية.

وقال لبرنامج "عين التعليم" بقناة عين الفضائية التابعة لوزارة التعليم: في الحقيقة نواجه تحديًا في سعينا إلى زيادة عدد الطلاب الممارسين للأنشطة اللاصفية من 15٪ إلى 55٪، وهذا يحتاج إلى تكثيف عدد البرامج، وتهيئة البيئة المدرسية، وزيادة الدعم المالي.

وأضاف: نحن محدودون في بند النشاط الثقافي والرياضي، وهو بند معتمد من وزارة المالية بمبلغ معين، وعندما نحتاج إلى زيادته يتطلب ذلك وجود موافقات واعتمادات مالية.

وأردف: لتشجيع الإقبال على الأنشطة الطلابية أنت بحاجة إلى برامج وأنشطة، وأن تتنوع أكثر؛ لتستقطب أكبر عدد من الطلاب، وإيجاد الكثير من المنشآت للأنشطة؛ فنحن نحتاج إلى صالات رياضية ومسابح ومسارح وقاعات تدريب وعروض فنية أكثر. مضيفًا: موجود الآن نسبة لكن نحتاج إلى أكثر.

‏وأكد "المسعود" أن ساعة النشاط أثبتت لنا أن طلابنا لا يقلون عن أي طلاب على مستوى العالم، بل يتفوقون عليهم بوجود المعلمين المتميزين، والإنجازات في المحافل الخارجية والدولية التي لا تتوقف خير شاهد على ذلك.

‏وزاد: للوصول إلى المستوى الدولي علينا النظر إلى القاعدة الأساسية، وهي المدرسة؛ لذلك وضعنا برامج رئيسية مختلفة لاكتشاف مواهب الطلبة، منها (الثقافة، الفنون، العلوم، التقنية، البيئة، الرياضة والتربية الكشفية).

وشدد د. عبدالحميد المسعود، المدير العام للنشاط الطلابي بوزارة التعليم، على أن النشاط حق مكتسب لكل الطلاب بلا استثناء، ويجب أن يمارسه كل طالب؛ لكونه روح العملية التعليمية وشريانها، وهو ما سيسهم في تطوير سمات الشخصية التعاون، والثقة بالنفس والجرأة.

وأوضح أن آلية النشاط تبتعد عن المحاضرات والندوات، وتعتمد بشكل أكبر على الجوانب العملية من خلال التطبيقات والممارسات التي ترسخ المهارات والخبرات والمعارف في أذهان الطلاب، وتمنحهم فرصة أوسع وأكبر للمشاركة.

03 مايو 2018 - 17 شعبان 1439
01:57 AM

المدير العام للنشاط الطلابي بـ"التعليم": نواجه تحديات في ظل محدودية الميزانية

أكد أن النشاط حق مكتسب لكل الطلاب بلا استثناء ويجب أن يمارسه كل منهم

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
257

اعترف المدير العام للنشاط الطلابي بوزارة التعليم، الدكتور عبدالحميد المسعود، أنهم يواجهون تحديات من أجل زيادة عدد الطلاب الممارسين للأنشطة في المدارس في ظل محدودية ميزانية النشاط المعتمدة من قِبل وزارة المالية. مشيرًا في هذا الصدد إلى أن زيادة الميزانية تتطلب موافقات واعتمادات مالية.

وقال لبرنامج "عين التعليم" بقناة عين الفضائية التابعة لوزارة التعليم: في الحقيقة نواجه تحديًا في سعينا إلى زيادة عدد الطلاب الممارسين للأنشطة اللاصفية من 15٪ إلى 55٪، وهذا يحتاج إلى تكثيف عدد البرامج، وتهيئة البيئة المدرسية، وزيادة الدعم المالي.

وأضاف: نحن محدودون في بند النشاط الثقافي والرياضي، وهو بند معتمد من وزارة المالية بمبلغ معين، وعندما نحتاج إلى زيادته يتطلب ذلك وجود موافقات واعتمادات مالية.

وأردف: لتشجيع الإقبال على الأنشطة الطلابية أنت بحاجة إلى برامج وأنشطة، وأن تتنوع أكثر؛ لتستقطب أكبر عدد من الطلاب، وإيجاد الكثير من المنشآت للأنشطة؛ فنحن نحتاج إلى صالات رياضية ومسابح ومسارح وقاعات تدريب وعروض فنية أكثر. مضيفًا: موجود الآن نسبة لكن نحتاج إلى أكثر.

‏وأكد "المسعود" أن ساعة النشاط أثبتت لنا أن طلابنا لا يقلون عن أي طلاب على مستوى العالم، بل يتفوقون عليهم بوجود المعلمين المتميزين، والإنجازات في المحافل الخارجية والدولية التي لا تتوقف خير شاهد على ذلك.

‏وزاد: للوصول إلى المستوى الدولي علينا النظر إلى القاعدة الأساسية، وهي المدرسة؛ لذلك وضعنا برامج رئيسية مختلفة لاكتشاف مواهب الطلبة، منها (الثقافة، الفنون، العلوم، التقنية، البيئة، الرياضة والتربية الكشفية).

وشدد د. عبدالحميد المسعود، المدير العام للنشاط الطلابي بوزارة التعليم، على أن النشاط حق مكتسب لكل الطلاب بلا استثناء، ويجب أن يمارسه كل طالب؛ لكونه روح العملية التعليمية وشريانها، وهو ما سيسهم في تطوير سمات الشخصية التعاون، والثقة بالنفس والجرأة.

وأوضح أن آلية النشاط تبتعد عن المحاضرات والندوات، وتعتمد بشكل أكبر على الجوانب العملية من خلال التطبيقات والممارسات التي ترسخ المهارات والخبرات والمعارف في أذهان الطلاب، وتمنحهم فرصة أوسع وأكبر للمشاركة.

شارك برأيك
72
468

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,486
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
35,218
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,225
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,349

كاريكاتير

#القبض_علي_جاسوس_قطري_باليمن

المقالات

(القدية) وخطوة نحو الجنوب!!

(القدية) وخطوة نحو الجنوب!!

أحمد الحربي
انتهى زمن الأربعة الكبار

انتهى زمن الأربعة الكبار

سلطان رديف
قيمة الشهادة

قيمة الشهادة

يحيى فقيهي
قيمة الشهادة

قيمة الشهادة

يحيى فقيهي
لمن.. نبارك؟!!

لمن.. نبارك؟!!

وحيد بغدادي
الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة