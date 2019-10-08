تعرّف على تفاصيل ومستجدات مشاريع عسير.. صحة ونقل ومطار جديد

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أمير المنطقة رعى اللقاء الثاني رافعًا شكره للقيادة على ما تحظى به المنطقة

رفع أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين -حفظهما الله- على ما تحظى به منطقة عسير من دعم واهتمام دائمين لاستكمال مسيرتها التنموية المتجددة التي تتوافق مع رؤية الوطن الطموحة مثلها كباقي مناطق مملكتنا الغالية.

وأكد أمير عسير، خلال رعايته اللقاء الثاني لمتابعة خطة استكمال بعض المشروعات الأساسية لمنطقة عسير أمس الاثنين بأبها، بحضور ومداخلة عدد من الوزراء وممثلي الوزارات، أن اللقاء الثاني الذي تشهده عسير اليوم؛ يأتي استكمالًا للقاء الأول الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لإكمال مسيرة التنمية.

وأضاف الأمير تركي بن طلال أن اللقاء هو لقاء مفتوح ومباشر، يحضره نخبة من أهالي المنطقة، ويُعرض عبر الإنترنت، في بث مباشر على كل المدارس وإدارات التعليم والمستشفيات، وعدد من الجهات الأخرى؛ ليطلع أبناء المنطقة على مستقبل منطقتهم؛ مشددًا على مشاركة الأهالي في قرارات التنمية، وإطلاعهم على كل المشروعات القادمة؛ مشيرًا سموه إلى أنه سيتم الاستفادة من الفريق البيئي الذي نتج عن المؤتمر الدولي الأول للبيئات الجبلية شبه الجافة، ليكون تحت تصرف وزارة النقل فيما يختص بالحفاظ على البيئة.

وجدد الشكر باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة لكل الوزراء ونوابهم وفِرَق عملهم المشاركة في اللقاء؛ مشيرًا إلى الهمة التي يحملونها والروح الإيجابية وجودة الأداء في جميع خدمات قطاعاتهم المقدمة.

الصحة

وشهد اللقاء مداخلة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عبر اتصال مرئي قدّم خلاله الشكر لأمير منطقة عسير؛ منوهًا باهتمام وزارته بتقديم كل الخدمات الطبية للمنطقة وتطويرها والارتقاء بها؛ مبينًا أن مركز القلب في المنطقة سوف يقدم خدماته للمرضى بعد ثلاثة أشهر عقب استكمال حاجته من الكوادر البشرية.

وفيما يخص مشروع مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة مناطق المملكة الجنوبية، أكد "الربيعة" الانتهاء من الدراسة التي تشمل تعديلات للتوسع في التخصصات لتصل إلى ١٥ تخصصًا والسعة السريرية الإجمالية ١٠٢٥ سريرًا؛ وهي بانتظار الموافقة من قِبَل المقام السامي.

الاتصالات

من جانبه، أشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة بالحراك الذي تشهده منطقة عسير؛ وقال: "أهنئ عسير بأميرها الذي جمع القيادة والطموح والشباب، ولقاء اليوم دافع لتقديم المزيد من الجهد بإذن الله تعالى".

وأضاف "السواحة": "مراكز وقرى عسير تحتضن أكثر من 90 ألف منزل، وتم الالتزام مع أمير عسير والأهالي لتوفير الخدمة بالتعاون مع البلديات وجهات أخرى لتنفيذ مشروعات تلك الخدمات؛ وتم خدمة ٥٥ ألف منزل في العام الحالي، وسنصل في 2020م لخدمة مليون مستفيد".

وأعلن في مداخلة مرئية خلال اللقاء، عن انطلاقة خدمات الجيل الخامس بمنطقة عسير الأسبوع القادم لتشمل مدينة أبها من خلال تركيب 45 برجًا وخميس مشيط بـ40 برجًا؛ وبيشه 11 برجًا؛ لتغطية الخدمة في مرحلتها الأولى؛ مُعلنًا إطلاق برنامج خاص لرواد التقنية في المنطقة؛ وذلك لتقديم أفضل الحلول لخدمات الاتصالات في منطقة عسير؛ مبينًا أنه سيتم وضع الخطوط العريضة قريبًا وبجوائز مالية يصل مجموعها إلى مليون ريال.

عقب ذلك استكمل نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، تقديم مشروعات الوزارة بالمنطقة والبنى التحتية لها؛ مؤكدًا أهميتها على تحقيق رؤية المنطقة لتكون واجهة ثقافية وسياحية وحضارية؛ وذلك بتأهيل وتدريب القدرات البشرية؛ مستعرضًا مبادرات البنية التحتية الرقمية بمنطقة عسير، والنطاق العريض في المناطق الحضرية عن طريق الألياف الضوئية، والنطاق العريض اللاسلكي في القرى والهجر.

هيئة الطيران

واستعرض رئيس هيئة الطيران المدني عبدالهادي المنصوري -خلال اللقاء- تصميم مشروع مطار أبها الدولي الجديد وخدماته الهندسية والمخطط العام المستحدث، وقال: "تم خلال العمل تصميم صالة سفر للركاب بطاقة استيعابية تصل إلى (8) مليون مسافر، مع إمكانية الزيادة إلى (10) ملايين مسافر سنويًّا؛ موضحًا أن المكتب الاستشاري الذي سيقوم بأعمال التصاميم والتي ستنتهي خلال (12) شهرًا؛ متوقعًا انتهاؤها في مدة زمنية أقل من ذلك.

وأكد "المنصوري" أنه روعي في تصميم المطار اندماجُ الموروث والثقافة المحلية للمنطقة في أعمال التصاميم الداخلية وبطريقة حديثة وكذلك توفير مناخ استثماري داخل الصالات وفي المناطق الخارجية، مع مراعاة الجانب الاقتصادي في التصاميم وإمكانية تنفيذ الأعمال عن طريق الشركات والمصانع المحلية؛ مشيرًا إلى أن التصاميم الحديثة ستساهم في رفع مستوى المواصفات الأمنية والسلامة في مطار أبها الجديد.

وأضاف: بعد فترة تقديم المكتب الاستشاري للتصاميم؛ سيتم عرضها على أمير منطقة عسير، و"أعرف أنه يحب مشاركة أهالي المنطقة دائمًا في الرأي".

وتابع المنصوري: "وقبل انتهاء هذه المدة بإذن الله؛ سيتم تأهيل المقاولين ودعوتهم لتنفيذ المشروع، وإن شاء الله يكون اللقاء الآخر هو مشاركتكم جزء من أعمال الشركة المصممة للمشروع، واختتم مداخلته قائلًا: "في نهاية الربع الثالث من العام القادم، سيتم تأهيل الشركات والمقاولين وطرح المشروع للتنفيذ بعد (12) شهرًا".

النقل

واستعرض كل من مستشار وزير النقل هذلول الهذلول، والمهندس خالد الرميح مستشار نائب وزير النقل المشرف على مكتب إدارة المشاريع، خطة استكمال الطريقين المحورين بالمنطقة، وهما "طريق عسير- جازان السريع" بطول 136كم يشمل ثلاثة مسارات و11 نفقًا في كل اتجاه و55 جسرًا؛ لافتين إلى أنهما سيقللان زمن الرحلة إلى أكثر من 50% عن الطريق السابق، إضافة إلى الطريق المحوري "جدة- عسير- جازان" بطول 465كم؛ موضحين أن الطرق المحورية تهتم برفع مستوى السلامة المرورية، وخفض زمن الرحلات، وفك الاختناقات المرورية، والحد والتخفيض من نسبة التلوث البيئية، وخلق فرص عمل واعدة تُساهم في دعم الصادرات وتطوير الأعمال لتحفيز النمو الاقتصادي.

وقال المهندس الرميح: "عسير ستتباهي قريبًا بمشاريع الطرق التي ستشكل علامة فارقة على مستوى الشرق الأوسط؛ وسيتضمن مشروع سراة عسير- جازان، تصاميم ستكون الأولى من نوعها في المملكة".

البيئة والزراعة

من جهته، تناول وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور حمد البطان، خطة استكمال مشروعات التنمية الريفية الزراعية المستدامة بالمنطقة وفئاته المستهدفة؛ مستعرضًا منجزات قطاع الزراعة في منطقة عسير للعام الميلادي الحالي والمتوقع إنجازها قبل العام 2020م؛ منوهًا بمقومات المنطقة الزراعية بما تمتلكه من عناصر ومناخ متنوع.

وأشار الدكتور "البطشان" إلى أن منطقة عسير استحوذت على ٣٠٪ من المسجلين في برنامج التنمية الزراعية الريفية؛ وذلك بجهود إمارة عسير وفرع الإمارة بالمنطقة.

شركة المياه

وتحدّث المهندس محمد موكلي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية عن خطة استكمال خدمات المياه المتجددة ومشروعاتها المستقبلية؛ مستعرضًا إنجازات الشركة في المنطقة؛ منها تشغيل محطة أشياب للمياه المتجددة في العرين بأبها، وأخرى بمركز وادي بن هشبل، إضافة إلى الاستفادة من كامل المياه المتجددة في النماص وتنومة وبلقرن.

وأشار "موكلي" في مداخلته، إلى أن المياه المنقولة في مشروع الخط الناقل ستتم الاستفادة منها في المتنزهات المجاورة للمسار، ولا تشمل المتنزه الوطني ببيشة.

وأضاف أن مياه السيول والأمطار هي المصدر الوحيد للمياه في سد الملك فهد في بيشة؛ مؤكدًا تنفيذ شبكات لمياه الشرب في محافظة بيشة لرفع نسبة التغطية وزيادة كميات المياه الواردة من مشروع الوجيد؛ منوهًا بأن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على تأهيل بحيرة سد الملك فهد في بيشة بيئيًّا.

استفسارات الأهالي

وفي ختام اللقاء، ناقش الأهالي ممثلي الوزارات من خلال طرح عدد من الاستفسارات حول مشروعات المنطقة، وجدت تجاوبًا مباشرًا؛ في حين وجّه أمير منطقة عسير بتمديد وقت النقاش والأسئلة أكثر من مرة رغم انتهاء وقت اللقاء؛ مؤكدًا للحضور عدم خروجهم من القاعة قبل الرد على كامل استفساراتهم؛ فيما وعد عدد من المواطنين ممن كانت استفساراتهم خارج مهام اللقاء، بالإجابة عليها شخصيًّا في وقت لاحق.

حضر اللقاء مديرو الجهات الحكومية بالمنطقة، ووكلاء المحافظات، وأعضاء من المجالس المحلية والبلدية بالمنطقة، ومهتمون من أعضاء اللجان الفاعلة والناشطين البيئيين، وأكاديميون ورجال أعمال، وعدد من المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، وأسر وأقارب متوفين في حوادث مرورية على طرق عسير الحالية، وعدد من المقاولين الملتزمين بمعايير الجودة بالمنطقة.