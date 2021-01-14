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عمليات "هلال الباحة" تستقبل 3 إصابات خطيرة جراء حادثين منفصلين

تم نقل إصابتين للمخواة العام والثالثة إلى مستشفى الأمير مشاري

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغاً عن وقوع حادث تصادم قبل ظهر اليوم الخميس.

وتفصيلاً، أوضح "الزهراني" أنه تم تلقي بلاغ عن الحادث في تمام الساعة 11:37 قبل ظهر اليوم الموقع: المخواة - بطاط قبل التفتيش.

وأردف الزهراني أنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر للموقع وعند وصول الفرق اتضح وجود إصابتين بالموقع خطيرتين تم التدخل إسعافياً لهما ونقلهما لمستشفى المخواة العام عن طريق الفرق الإسعافية للهلال الأحمر.

وأفاد الزهراني عن ورود بلاغ حادث انقلاب آخر بمحافظة بلجرشي تحديداً قرية الحميد قبل مفرق الجنابين في تمام الساعة:12:11 ظهر اليوم وتم توجيه فرقة إسعافية للموقع وعند وصولهم اتضح وجود إصابة وتم الكشف عليها وكانت خطيرة تم التدخل إسعافياً ونقله إلى مستشفى الأمير مشاري.

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عمليات "هلال الباحة" تستقبل 3 إصابات خطيرة جراء حادثين منفصلين
سبق

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغاً عن وقوع حادث تصادم قبل ظهر اليوم الخميس.

وتفصيلاً، أوضح "الزهراني" أنه تم تلقي بلاغ عن الحادث في تمام الساعة 11:37 قبل ظهر اليوم الموقع: المخواة - بطاط قبل التفتيش.

وأردف الزهراني أنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر للموقع وعند وصول الفرق اتضح وجود إصابتين بالموقع خطيرتين تم التدخل إسعافياً لهما ونقلهما لمستشفى المخواة العام عن طريق الفرق الإسعافية للهلال الأحمر.

وأفاد الزهراني عن ورود بلاغ حادث انقلاب آخر بمحافظة بلجرشي تحديداً قرية الحميد قبل مفرق الجنابين في تمام الساعة:12:11 ظهر اليوم وتم توجيه فرقة إسعافية للموقع وعند وصولهم اتضح وجود إصابة وتم الكشف عليها وكانت خطيرة تم التدخل إسعافياً ونقله إلى مستشفى الأمير مشاري.

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
09:04 PM

عمليات "هلال الباحة" تستقبل 3 إصابات خطيرة جراء حادثين منفصلين

تم نقل إصابتين للمخواة العام والثالثة إلى مستشفى الأمير مشاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغاً عن وقوع حادث تصادم قبل ظهر اليوم الخميس.

وتفصيلاً، أوضح "الزهراني" أنه تم تلقي بلاغ عن الحادث في تمام الساعة 11:37 قبل ظهر اليوم الموقع: المخواة - بطاط قبل التفتيش.

وأردف الزهراني أنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر للموقع وعند وصول الفرق اتضح وجود إصابتين بالموقع خطيرتين تم التدخل إسعافياً لهما ونقلهما لمستشفى المخواة العام عن طريق الفرق الإسعافية للهلال الأحمر.

وأفاد الزهراني عن ورود بلاغ حادث انقلاب آخر بمحافظة بلجرشي تحديداً قرية الحميد قبل مفرق الجنابين في تمام الساعة:12:11 ظهر اليوم وتم توجيه فرقة إسعافية للموقع وعند وصولهم اتضح وجود إصابة وتم الكشف عليها وكانت خطيرة تم التدخل إسعافياً ونقله إلى مستشفى الأمير مشاري.

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