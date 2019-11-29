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الإمارات والعراق مفترق طرق.. ولقاء الجريحين يجمع قطر واليمن

الليلة في الجولة الثانية من خليجي 24

تواصل دورة الخليج لكرة القدم الـ24 منافساتها اليوم الجمعة، والتي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة هذه الأيام بمواجهتين.

تجمع المباراة الأولى الإمارات ونظيره العراق، حيث يتساوى الفريقان في النقاط ولكل منهما 3 نقاط من فوز أول على قطر واليمن، وفوز أحدهما يضعه قريباً من نصف نهائي البطولة.

وفي اللقاء الثاني والمعنون بلقاء (الجريحين) يلتقي البلد المستضيف للبطولة قطر بنظيره اليمني، ويسعى الطرفان لتحقيق أول ثلاث نقاط وإنعاش آمال البقاء في دائرة المنافسة على اللقب، بعد تعرضهما للخسارة في الجولة الأولى.

خليجي 24 كأس الخليج العربي 24

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الإمارات والعراق مفترق طرق.. ولقاء الجريحين يجمع قطر واليمن
سبق

تواصل دورة الخليج لكرة القدم الـ24 منافساتها اليوم الجمعة، والتي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة هذه الأيام بمواجهتين.

تجمع المباراة الأولى الإمارات ونظيره العراق، حيث يتساوى الفريقان في النقاط ولكل منهما 3 نقاط من فوز أول على قطر واليمن، وفوز أحدهما يضعه قريباً من نصف نهائي البطولة.

وفي اللقاء الثاني والمعنون بلقاء (الجريحين) يلتقي البلد المستضيف للبطولة قطر بنظيره اليمني، ويسعى الطرفان لتحقيق أول ثلاث نقاط وإنعاش آمال البقاء في دائرة المنافسة على اللقب، بعد تعرضهما للخسارة في الجولة الأولى.

29 نوفمبر 2019 - 2 ربيع الآخر 1441
01:25 AM

الإمارات والعراق مفترق طرق.. ولقاء الجريحين يجمع قطر واليمن

الليلة في الجولة الثانية من خليجي 24

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تواصل دورة الخليج لكرة القدم الـ24 منافساتها اليوم الجمعة، والتي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة هذه الأيام بمواجهتين.

تجمع المباراة الأولى الإمارات ونظيره العراق، حيث يتساوى الفريقان في النقاط ولكل منهما 3 نقاط من فوز أول على قطر واليمن، وفوز أحدهما يضعه قريباً من نصف نهائي البطولة.

وفي اللقاء الثاني والمعنون بلقاء (الجريحين) يلتقي البلد المستضيف للبطولة قطر بنظيره اليمني، ويسعى الطرفان لتحقيق أول ثلاث نقاط وإنعاش آمال البقاء في دائرة المنافسة على اللقب، بعد تعرضهما للخسارة في الجولة الأولى.

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