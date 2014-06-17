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صور صادمة .. أفعى تبتلع تمساحاً ضخماً بطريقة مذهلة

في واقعة نادرة شاهدها ووثّقها مصوّر أسترالي بـ "كوينزلاند"

تشهد الحياة البرية أموراً غريبة، فكثيراً ما سمعنا عن أفعى ضخمة بلعت طفلاً أو ربما رجلاً وعن صراع بين الوحوش، لكن أن تشاهدها بالعين المجردة، فهذا أمرٌ نادر الحدوث.

فبينما كان مارتن مولر؛ يخوض في قاربه الكاياك منطقة جبل إيزا في مقاطعة كوينزلاند الأسترالية، شاهد أفعى من فصيلة "أفعى الزيتون" وهي ثاني أكبر الأفاعي حجماً في أستراليا، وهي تبتلع تمساحاً من تماسيح المياه العذبة بأكمله.

ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أن الصور التي نشرها مولر على حساب "جيجي وايلدلايف ريسكيو إنك" في موقع "فيسبوك" صدمت المتابعين.

وزادت الإثارة عندما نشر الصور المثيرة والغريبة على حسابه في "فيسبوك"، حيث جلبت أكثر من 10 آلاف رد من المتابعين.

وعبّر كثير من المتابعين عن صدمتهم بشأن تعريض شخص نفسه للخطر من أجل تصوير مشاهد كهذه، فعلّق أحد المتابعين قائلاً "صور مدهشة ومثيرة .. كنت أعتقد أن التمساح سينتصر على الأفعى".

وقال ثانٍ "سؤالي الوحيد.. لماذا يذهب شخصٌ عاقل بقارب كاياك في مكان توجد فيه مثل هذه الأفاعي التي يمكنها أن تبتلع تمساحاً بأكمله؟".

وأضاف ثالث ساخراً "هذه بالتأكيد ضمن قائمة الطرق العشرة التي لا أرغب أن أموت بها".

وقالت صاحبة موقع جيجي وايلدلايف، ميشيل جونز؛ لـ "ديلي ميل" أستراليا، إنها تحتفظ بأفعيين من هذه الفصيلة في منزلها كحيوانات أليفة.

وأضافت أنه من الشائع أن تلتهم الأفاعي فرائسها "طالما أنها يمكن أن تدخلها في فمها".

وقالت إن الأفاعي من فصيلة الزيتونة، هي أفاعٍ ليست سامّة وعادة ما تفترس تماسيح المياه العذبة.

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صور صادمة .. أفعى تبتلع تمساحاً ضخماً بطريقة مذهلة
سبق

تشهد الحياة البرية أموراً غريبة، فكثيراً ما سمعنا عن أفعى ضخمة بلعت طفلاً أو ربما رجلاً وعن صراع بين الوحوش، لكن أن تشاهدها بالعين المجردة، فهذا أمرٌ نادر الحدوث.

فبينما كان مارتن مولر؛ يخوض في قاربه الكاياك منطقة جبل إيزا في مقاطعة كوينزلاند الأسترالية، شاهد أفعى من فصيلة "أفعى الزيتون" وهي ثاني أكبر الأفاعي حجماً في أستراليا، وهي تبتلع تمساحاً من تماسيح المياه العذبة بأكمله.

ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أن الصور التي نشرها مولر على حساب "جيجي وايلدلايف ريسكيو إنك" في موقع "فيسبوك" صدمت المتابعين.

وزادت الإثارة عندما نشر الصور المثيرة والغريبة على حسابه في "فيسبوك"، حيث جلبت أكثر من 10 آلاف رد من المتابعين.

وعبّر كثير من المتابعين عن صدمتهم بشأن تعريض شخص نفسه للخطر من أجل تصوير مشاهد كهذه، فعلّق أحد المتابعين قائلاً "صور مدهشة ومثيرة .. كنت أعتقد أن التمساح سينتصر على الأفعى".

وقال ثانٍ "سؤالي الوحيد.. لماذا يذهب شخصٌ عاقل بقارب كاياك في مكان توجد فيه مثل هذه الأفاعي التي يمكنها أن تبتلع تمساحاً بأكمله؟".

وأضاف ثالث ساخراً "هذه بالتأكيد ضمن قائمة الطرق العشرة التي لا أرغب أن أموت بها".

وقالت صاحبة موقع جيجي وايلدلايف، ميشيل جونز؛ لـ "ديلي ميل" أستراليا، إنها تحتفظ بأفعيين من هذه الفصيلة في منزلها كحيوانات أليفة.

وأضافت أنه من الشائع أن تلتهم الأفاعي فرائسها "طالما أنها يمكن أن تدخلها في فمها".

وقالت إن الأفاعي من فصيلة الزيتونة، هي أفاعٍ ليست سامّة وعادة ما تفترس تماسيح المياه العذبة.

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
01:17 PM

صور صادمة .. أفعى تبتلع تمساحاً ضخماً بطريقة مذهلة

في واقعة نادرة شاهدها ووثّقها مصوّر أسترالي بـ "كوينزلاند"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
11,042

تشهد الحياة البرية أموراً غريبة، فكثيراً ما سمعنا عن أفعى ضخمة بلعت طفلاً أو ربما رجلاً وعن صراع بين الوحوش، لكن أن تشاهدها بالعين المجردة، فهذا أمرٌ نادر الحدوث.

فبينما كان مارتن مولر؛ يخوض في قاربه الكاياك منطقة جبل إيزا في مقاطعة كوينزلاند الأسترالية، شاهد أفعى من فصيلة "أفعى الزيتون" وهي ثاني أكبر الأفاعي حجماً في أستراليا، وهي تبتلع تمساحاً من تماسيح المياه العذبة بأكمله.

ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أن الصور التي نشرها مولر على حساب "جيجي وايلدلايف ريسكيو إنك" في موقع "فيسبوك" صدمت المتابعين.

وزادت الإثارة عندما نشر الصور المثيرة والغريبة على حسابه في "فيسبوك"، حيث جلبت أكثر من 10 آلاف رد من المتابعين.

وعبّر كثير من المتابعين عن صدمتهم بشأن تعريض شخص نفسه للخطر من أجل تصوير مشاهد كهذه، فعلّق أحد المتابعين قائلاً "صور مدهشة ومثيرة .. كنت أعتقد أن التمساح سينتصر على الأفعى".

وقال ثانٍ "سؤالي الوحيد.. لماذا يذهب شخصٌ عاقل بقارب كاياك في مكان توجد فيه مثل هذه الأفاعي التي يمكنها أن تبتلع تمساحاً بأكمله؟".

وأضاف ثالث ساخراً "هذه بالتأكيد ضمن قائمة الطرق العشرة التي لا أرغب أن أموت بها".

وقالت صاحبة موقع جيجي وايلدلايف، ميشيل جونز؛ لـ "ديلي ميل" أستراليا، إنها تحتفظ بأفعيين من هذه الفصيلة في منزلها كحيوانات أليفة.

وأضافت أنه من الشائع أن تلتهم الأفاعي فرائسها "طالما أنها يمكن أن تدخلها في فمها".

وقالت إن الأفاعي من فصيلة الزيتونة، هي أفاعٍ ليست سامّة وعادة ما تفترس تماسيح المياه العذبة.

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