ادّعى أنه موظف بلدية وفتش وسرق ثم أقرّ.. المقيم المنتحل في قبضة شرطة الرياض

اعترف بارتكاب 6 قضايا بنفس الأسلوب الإجرامي وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات بحقّه

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على مقيم انتحل صفة موظفي البلدية، ودخل المحلات التجارية وفتّش العاملين بها، كما سرق مبالغ مالية من صناديق المحاسبين بلغ مجموعها (36250) ريالًا، وأقرّ بارتكاب (6) قضايا.



تفصيلًا: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكّن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على مقيم في العقد الرابع من العمر؛ وذلك لتوفر الدلائل على انتحاله صفةَ موظفي البلدية والدخول إلى المحلات التجارية وتفتيش العاملين بها، وسرقة مبالغ مالية من صناديق المحاسبين، بلغ مجموعها (36250) ريالًا.



وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه، أقرّ بارتكاب (6) قضايا بنفس الأسلوب الإجرامي في عدد من الأحياء بمدينة الرياض، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.