المدير التنفيذي لـ"إينوك السعوية" يهنئ القيادة الرشيدة بعيد الفطر

"بوعبيد": الشعب السعودي محظوظ بقيادة سخرت إمكانياتها كافة لخدمة أبناء الوطن

هنأ المدير التنفيذي لـ"إينوك السعودية" محمد بو عبيد القيادة الرشيدة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وذكر بوعبيد أن الشعب السعودي محظوظ بقيادة رشيدة، سخرت إمكانياتها كافة لخدمة أبناء هذا الوطن. لافتًا إلى أن العيد فرحة، لا تكتمل إلا بوجودنا آمنين داخل منازلنا بوجود أحبائنا وعائلاتنا حتى ولو كان عن بُعد. داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ملكنا وولي عهده والوطن، ويديم الأمن والأمان والبركات على كل السعودية.