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"العرجاني" يحصل على الدكتوراه من جامعة الإمام

حصل مدير الدوريات في محافظة الأفلاج، عبدالهادي فهاد العرجاني، على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، من المعهد العالي للدعوة والاحتساب، قسم الدعوة، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وكان عنوان رسالة "العرجاني" في الدكتوراه: "المنهج الدعوي لأمة آل البيت في العصر الأموي والعباسي".

ويعتبر "العرجاني" من الكفاءات الإدارية المتميزة، وشغل في التوجيه الفكري والمعنوي بدوريات الأفلاج، وجرى تكليفه مديرًا لدوريات الأفلاج.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"العرجاني" يحصل على الدكتوراه من جامعة الإمام
سبق

حصل مدير الدوريات في محافظة الأفلاج، عبدالهادي فهاد العرجاني، على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، من المعهد العالي للدعوة والاحتساب، قسم الدعوة، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وكان عنوان رسالة "العرجاني" في الدكتوراه: "المنهج الدعوي لأمة آل البيت في العصر الأموي والعباسي".

ويعتبر "العرجاني" من الكفاءات الإدارية المتميزة، وشغل في التوجيه الفكري والمعنوي بدوريات الأفلاج، وجرى تكليفه مديرًا لدوريات الأفلاج.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
05:40 PM

"العرجاني" يحصل على الدكتوراه من جامعة الإمام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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حصل مدير الدوريات في محافظة الأفلاج، عبدالهادي فهاد العرجاني، على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، من المعهد العالي للدعوة والاحتساب، قسم الدعوة، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وكان عنوان رسالة "العرجاني" في الدكتوراه: "المنهج الدعوي لأمة آل البيت في العصر الأموي والعباسي".

ويعتبر "العرجاني" من الكفاءات الإدارية المتميزة، وشغل في التوجيه الفكري والمعنوي بدوريات الأفلاج، وجرى تكليفه مديرًا لدوريات الأفلاج.

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