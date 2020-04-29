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انتحار مديرة قسم الطوارئ في مستشفى نيويورك بعد إصابتها بكورونا

كانت تعمل في الصفوف الأمامية في الحرب على الفيروس

أقدمت طبيبة أمريكية بارزة في مدينة نيويورك، كانت تعمل في الصفوف الأمامية في الحرب التي تخوضها البلاد من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا، على الانتحار.

وطبقاً لبيان الشرطة، أن الطبيبة لورنا برين؛ التي كانت تعمل مديرة قسم الطوارئ في مستشفى نيويورك-رسبيتيريان ألين في مانهاتن، تُوفيت متأثرة بإصابات ألحقتها بنفسها.

وقال الطبيب فيليب برين؛ والد الطبيبة ويبلغ من العمر 49 عاماً، لصحيفة نيويورك تايمز: "كانت تسعى إلى أداء عملها وماتت".

وأضاف "برين"؛ أن ابنته لم يكن لها أي تجربة سابقة مع أي مرض عقلي، وتُوفيت في شارلوتسفيل، بولاية فيرجينيا، حيث كانت تقيم مع عائلتها.

وتابع، أن لورنا برين؛ كانت قد أصيبت بفيروس كورونا في أثناء عملها وعادت إلى ممارسة العمل بعد نحو أسبوع ونصف من التعافي، وأن المستشفى أعادها إلى منزلها مرة أخرى، قبل أن "تتدخل" أسرتها وتأتي بها إلى شارلوتسفيل.

وأضاف، أن ابنته، في آخر حديث بينهما، بدت "منعزلة" وأخبرته كيف يموت المرضى بفيروس كورونا (كوفيد- 19) قبل حتى نقلهم من سيارات الإسعاف، واستسلم العشرات من المرضى لفيروس كورونا في مستشفى يسع لـ 200 سرير في مانهاتن.

وقال والدها لصحيفة التايمز: "كانت حقاً في الخنادق، كانت في الصفوف الأمامية"، وأضاف: "إنها بطلة بالتأكيد، إنها ضحية مثل أي شخص آخر مات"، طبقاً لـ (بي بي سي)".

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انتحار مديرة قسم الطوارئ في مستشفى نيويورك بعد إصابتها بكورونا
سبق

أقدمت طبيبة أمريكية بارزة في مدينة نيويورك، كانت تعمل في الصفوف الأمامية في الحرب التي تخوضها البلاد من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا، على الانتحار.

وطبقاً لبيان الشرطة، أن الطبيبة لورنا برين؛ التي كانت تعمل مديرة قسم الطوارئ في مستشفى نيويورك-رسبيتيريان ألين في مانهاتن، تُوفيت متأثرة بإصابات ألحقتها بنفسها.

وقال الطبيب فيليب برين؛ والد الطبيبة ويبلغ من العمر 49 عاماً، لصحيفة نيويورك تايمز: "كانت تسعى إلى أداء عملها وماتت".

وأضاف "برين"؛ أن ابنته لم يكن لها أي تجربة سابقة مع أي مرض عقلي، وتُوفيت في شارلوتسفيل، بولاية فيرجينيا، حيث كانت تقيم مع عائلتها.

وتابع، أن لورنا برين؛ كانت قد أصيبت بفيروس كورونا في أثناء عملها وعادت إلى ممارسة العمل بعد نحو أسبوع ونصف من التعافي، وأن المستشفى أعادها إلى منزلها مرة أخرى، قبل أن "تتدخل" أسرتها وتأتي بها إلى شارلوتسفيل.

وأضاف، أن ابنته، في آخر حديث بينهما، بدت "منعزلة" وأخبرته كيف يموت المرضى بفيروس كورونا (كوفيد- 19) قبل حتى نقلهم من سيارات الإسعاف، واستسلم العشرات من المرضى لفيروس كورونا في مستشفى يسع لـ 200 سرير في مانهاتن.

وقال والدها لصحيفة التايمز: "كانت حقاً في الخنادق، كانت في الصفوف الأمامية"، وأضاف: "إنها بطلة بالتأكيد، إنها ضحية مثل أي شخص آخر مات"، طبقاً لـ (بي بي سي)".

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
10:41 AM

انتحار مديرة قسم الطوارئ في مستشفى نيويورك بعد إصابتها بكورونا

كانت تعمل في الصفوف الأمامية في الحرب على الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقدمت طبيبة أمريكية بارزة في مدينة نيويورك، كانت تعمل في الصفوف الأمامية في الحرب التي تخوضها البلاد من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا، على الانتحار.

وطبقاً لبيان الشرطة، أن الطبيبة لورنا برين؛ التي كانت تعمل مديرة قسم الطوارئ في مستشفى نيويورك-رسبيتيريان ألين في مانهاتن، تُوفيت متأثرة بإصابات ألحقتها بنفسها.

وقال الطبيب فيليب برين؛ والد الطبيبة ويبلغ من العمر 49 عاماً، لصحيفة نيويورك تايمز: "كانت تسعى إلى أداء عملها وماتت".

وأضاف "برين"؛ أن ابنته لم يكن لها أي تجربة سابقة مع أي مرض عقلي، وتُوفيت في شارلوتسفيل، بولاية فيرجينيا، حيث كانت تقيم مع عائلتها.

وتابع، أن لورنا برين؛ كانت قد أصيبت بفيروس كورونا في أثناء عملها وعادت إلى ممارسة العمل بعد نحو أسبوع ونصف من التعافي، وأن المستشفى أعادها إلى منزلها مرة أخرى، قبل أن "تتدخل" أسرتها وتأتي بها إلى شارلوتسفيل.

وأضاف، أن ابنته، في آخر حديث بينهما، بدت "منعزلة" وأخبرته كيف يموت المرضى بفيروس كورونا (كوفيد- 19) قبل حتى نقلهم من سيارات الإسعاف، واستسلم العشرات من المرضى لفيروس كورونا في مستشفى يسع لـ 200 سرير في مانهاتن.

وقال والدها لصحيفة التايمز: "كانت حقاً في الخنادق، كانت في الصفوف الأمامية"، وأضاف: "إنها بطلة بالتأكيد، إنها ضحية مثل أي شخص آخر مات"، طبقاً لـ (بي بي سي)".

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