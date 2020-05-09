من "إندونيسيا وماليزيا واليابان والفلبين وإسرائيل".. هنا آخر تطورات كورونا

اليوم السابع على التوالي الذي تقلّ فيه الإصابات عن 100 في العاصمة طوكيو

قال المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو: إن إندونيسيا سجّلت اليوم السبت، 533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ في أكبر زيادة يومية، ليصل العدد الإجمالي إلى 13645.

وأعلن يوريانتو تسجيل 16 حالة وفاة جديدة جراء المرض لتبلغ حصيلة الوفيات 959، في حين تعافى 2607 أشخاص.

وأضاف أن عدد من خضعوا للكشف عن فيروس كورونا بلغ 108700 تقريبًا حتى اليوم السبت. وحث المواطنين على مواصلة الالتزام بالنصائح التي تطالبهم بالبقاء في المنازل للحد من انتشار الفيروس.

وكانت أقدمت حكومة إندونيسيا على تخصيص قاعات رياضية فى عدة مناطق للمشردين في الشوارع من أجل إيوائهم، فى العاصمة جاكارتا، إضافة لتوفير أسرّة لهم، مع إجراء عمليات الفحص عبر أجهزة مسح حراري لاكتشاف فيروس كورونا المستجد.

وفي ماليزيا أعلنت السلطات الصحية اليوم تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 6589.

وأبلغت وزارة الصحة أيضًا عن حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 108.

ومن اليابان فقد ذكرت قناة أساهي التليفزيونية، أن طوكيو سجلت 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، وهو عدد يقل بثلاث حالات عن اليوم السابق.

وهذا هو اليوم السابع على التوالي الذي يقل فيه عدد الحالات الجديدة عن مئة.

والأعداد الأخيرة التي نسبتها القناة لمصادر لم تحددها تشير إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العاصمة اليابانية بلغ 4846 حالة.

وفي مانيلا أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم السبت، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد تجاوز الـ700.

وقالت الوزارة في تقرير: إن الفلبين سجلت ثماني حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 704.

وارتفع عدد الإصابات 147 إلى 10610، في حين تعافى 108 أشخاص ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 1842.

وكان قد قال مسؤولون: إن الفلبين منعت رحلات الركاب القادمة إليها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد والمساعدة في تقليل الضغط على منشآت الحجر الصحي التي تضم حاليًّا آلافًا من الفلبينيين العائدين لبلدهم.



ومن تل أبيب أعلنت وزارة الصحة في سلطات الاحتلال الإسرائيلية، ارتفاع الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد إلى 245 بواقع 5 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 16409 بواقع 28 إصابة جديدة، بينما بلغت الإصابات الحرجة 77، والذين يتلقون التنفس الاصطناعي كاملًا 64 مصابًا. وبلغت حالات التعافي الجديدة 134، من أجمالي حالات التعافي التي بلغت 11007 حالات.