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"جامعة الأميرة نورة" تطرح وظائف إدارية للمواطنين والمواطنات

وفق مجموعة محددة من الشروط.. والتقديم إلكترونياً الأحد القادم

طرحت جامعة الأميرة نورة، وظائف إدارية من المرتبة الرابعة وحتى المرتبة الثامنة؛ لشغلها بالمؤهلين من المواطنين والمواطنات.

وأكدت الجامعة أن التقديم على تلك الوظائف يبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 20 شوال 1440هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 24 شوال 1440هـ، عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني.

وأشارت الجامعة إلى أن الوظائف الشاغرة هي "باحث اجتماعي، ومُحلل نظم، ومُحاسب مساعد، ومُصمم داخلي مساعد، ونساج، ومُصمم جرافيكس، وفني طباعة، وباحث علمي مساعد، ومُساعد إداري، ومُشرف اجتماعي، ومُترجم، ومُراقب طلبة، ومُراقب أمن وسلامة، ومُساعد إداري، ومُراقب خدمات، وفني طباعة".

وقالت: الشروط العامة للوظائف تتضمن أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، مع اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات التي تحددها الجامعة، وأن يكون لائقاً صحياً، وألا يتجاوز العمر 40 عاماً.

وأضافت: يحق التقديم للموظفين ممن هم على رأس العمل ضمن سلم رواتب الموظفين العام، بشرط أن تكون مرتبة الوظيفة المتسابق عليها الموظف تلي المرتبة التي يشغلها مباشرة، وأن يكون قد أمضى سنة واحدة في المرتبة الوظيفية التي يشغلها.

وأوضحت الجامعة أن المستندات المطلوبة تشمل "صورة من المؤهلات العلمية، وصورة من الهوية الوطنية سارية المفعول، ومن له سابق خدمة على بند الأجور أو القطاع الخاص يلزم تصديقها من التأمينات الاجتماعية، وصورة مصدقة من معادلة المؤهل في حال الحصول عليها من جامعة خارجية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جامعة الأميرة نورة" تطرح وظائف إدارية للمواطنين والمواطنات
سبق

طرحت جامعة الأميرة نورة، وظائف إدارية من المرتبة الرابعة وحتى المرتبة الثامنة؛ لشغلها بالمؤهلين من المواطنين والمواطنات.

وأكدت الجامعة أن التقديم على تلك الوظائف يبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 20 شوال 1440هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 24 شوال 1440هـ، عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني.

وأشارت الجامعة إلى أن الوظائف الشاغرة هي "باحث اجتماعي، ومُحلل نظم، ومُحاسب مساعد، ومُصمم داخلي مساعد، ونساج، ومُصمم جرافيكس، وفني طباعة، وباحث علمي مساعد، ومُساعد إداري، ومُشرف اجتماعي، ومُترجم، ومُراقب طلبة، ومُراقب أمن وسلامة، ومُساعد إداري، ومُراقب خدمات، وفني طباعة".

وقالت: الشروط العامة للوظائف تتضمن أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، مع اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات التي تحددها الجامعة، وأن يكون لائقاً صحياً، وألا يتجاوز العمر 40 عاماً.

وأضافت: يحق التقديم للموظفين ممن هم على رأس العمل ضمن سلم رواتب الموظفين العام، بشرط أن تكون مرتبة الوظيفة المتسابق عليها الموظف تلي المرتبة التي يشغلها مباشرة، وأن يكون قد أمضى سنة واحدة في المرتبة الوظيفية التي يشغلها.

وأوضحت الجامعة أن المستندات المطلوبة تشمل "صورة من المؤهلات العلمية، وصورة من الهوية الوطنية سارية المفعول، ومن له سابق خدمة على بند الأجور أو القطاع الخاص يلزم تصديقها من التأمينات الاجتماعية، وصورة مصدقة من معادلة المؤهل في حال الحصول عليها من جامعة خارجية".

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
01:12 PM

"جامعة الأميرة نورة" تطرح وظائف إدارية للمواطنين والمواطنات

وفق مجموعة محددة من الشروط.. والتقديم إلكترونياً الأحد القادم

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فلاح الجوفان - الرياض
0
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طرحت جامعة الأميرة نورة، وظائف إدارية من المرتبة الرابعة وحتى المرتبة الثامنة؛ لشغلها بالمؤهلين من المواطنين والمواطنات.

وأكدت الجامعة أن التقديم على تلك الوظائف يبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 20 شوال 1440هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 24 شوال 1440هـ، عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني.

وأشارت الجامعة إلى أن الوظائف الشاغرة هي "باحث اجتماعي، ومُحلل نظم، ومُحاسب مساعد، ومُصمم داخلي مساعد، ونساج، ومُصمم جرافيكس، وفني طباعة، وباحث علمي مساعد، ومُساعد إداري، ومُشرف اجتماعي، ومُترجم، ومُراقب طلبة، ومُراقب أمن وسلامة، ومُساعد إداري، ومُراقب خدمات، وفني طباعة".

وقالت: الشروط العامة للوظائف تتضمن أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، مع اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات التي تحددها الجامعة، وأن يكون لائقاً صحياً، وألا يتجاوز العمر 40 عاماً.

وأضافت: يحق التقديم للموظفين ممن هم على رأس العمل ضمن سلم رواتب الموظفين العام، بشرط أن تكون مرتبة الوظيفة المتسابق عليها الموظف تلي المرتبة التي يشغلها مباشرة، وأن يكون قد أمضى سنة واحدة في المرتبة الوظيفية التي يشغلها.

وأوضحت الجامعة أن المستندات المطلوبة تشمل "صورة من المؤهلات العلمية، وصورة من الهوية الوطنية سارية المفعول، ومن له سابق خدمة على بند الأجور أو القطاع الخاص يلزم تصديقها من التأمينات الاجتماعية، وصورة مصدقة من معادلة المؤهل في حال الحصول عليها من جامعة خارجية".

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