النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 822 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1099 خلال الـ24 ساعة الماضية

شاهد "الوقاية هدف".. توزيع 40 ألف كمامة ومعقمات بمساجد حائل

"المجماج": جهود "الإسلامية" الاحترازية واجب شرعي ومبادرة وطنية

أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حـــائــل، اليوم الجمعة، المرحلة الأولى من مباردة "الوقاية في حائل هدف وغاية" التي تستهدف توزيع 40 ألف كمام ومجموعة من الأدوات الاحترازية بمساجد وجوامع المنطقة، في إطار الجهود التي تقدمها لحماية مرتادي بيوت الله من فيروس كورونا.


وتأتي هذه الفعالية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة التي دشنها المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة حائل عبدالله بن محمد المجماج، الأحد الماضي، بحضور كل من: مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح العياد، ومساعد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة محمد عمر السائح.


وفي سياق متصل أكد المدير العام لفرع الشؤون الإسلامية بمنطقة حائل، أن هذه المبادرة تقام بالشراكة مع (صندوق الوقف الصحي ممثلًا في مركز الدعم المجتمعي)، ضمن الجهود التي تبذلها القطاعات المعنية بالمنطقة بمتابعة مستمرة من أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز ونائبه.


وبين "المجماج" أن المبادرات والجهود التي يواصل فرع حائل والفروع الأخرى في المملكة تنفيذها تنبثق من حرص الوزارة والمتابعة الحثيثة للوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على تلمس حاجة المجتمع والقيام بالرسالة السامية التي تضطلع بها الوزارة تحقيقاً لرؤى القيادة الرشيدة.


وأشار إلى أن هذه الجهود التي يبذلها الفرع في مجال التوعية حيال ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية وضرورة الوقاية من الأصابة بفيروس كورونا والحث على أستشعار المسؤولية من الجميع هي واجب شرعي ومبادرة وطنية يرى الفرع أنها من صميم عمله وهدف رئيس له.

يذكر أن المبادرة لاقت ترحيبًا وإشادة من المصلين بمساجد وجوامع منطقة حائل الذين أشادوا بالدور الذي تقدمه الشؤون الإسلامية بالمنطقة لمواكبة جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والعناية بالمساجد.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
شاهد "الوقاية هدف".. توزيع 40 ألف كمامة ومعقمات بمساجد حائل
سبق

أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حـــائــل، اليوم الجمعة، المرحلة الأولى من مباردة "الوقاية في حائل هدف وغاية" التي تستهدف توزيع 40 ألف كمام ومجموعة من الأدوات الاحترازية بمساجد وجوامع المنطقة، في إطار الجهود التي تقدمها لحماية مرتادي بيوت الله من فيروس كورونا.


وتأتي هذه الفعالية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة التي دشنها المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة حائل عبدالله بن محمد المجماج، الأحد الماضي، بحضور كل من: مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح العياد، ومساعد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة محمد عمر السائح.


وفي سياق متصل أكد المدير العام لفرع الشؤون الإسلامية بمنطقة حائل، أن هذه المبادرة تقام بالشراكة مع (صندوق الوقف الصحي ممثلًا في مركز الدعم المجتمعي)، ضمن الجهود التي تبذلها القطاعات المعنية بالمنطقة بمتابعة مستمرة من أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز ونائبه.


وبين "المجماج" أن المبادرات والجهود التي يواصل فرع حائل والفروع الأخرى في المملكة تنفيذها تنبثق من حرص الوزارة والمتابعة الحثيثة للوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على تلمس حاجة المجتمع والقيام بالرسالة السامية التي تضطلع بها الوزارة تحقيقاً لرؤى القيادة الرشيدة.


وأشار إلى أن هذه الجهود التي يبذلها الفرع في مجال التوعية حيال ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية وضرورة الوقاية من الأصابة بفيروس كورونا والحث على أستشعار المسؤولية من الجميع هي واجب شرعي ومبادرة وطنية يرى الفرع أنها من صميم عمله وهدف رئيس له.

يذكر أن المبادرة لاقت ترحيبًا وإشادة من المصلين بمساجد وجوامع منطقة حائل الذين أشادوا بالدور الذي تقدمه الشؤون الإسلامية بالمنطقة لمواكبة جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والعناية بالمساجد.

04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442
06:05 PM

شاهد "الوقاية هدف".. توزيع 40 ألف كمامة ومعقمات بمساجد حائل

"المجماج": جهود "الإسلامية" الاحترازية واجب شرعي ومبادرة وطنية

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
296

أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حـــائــل، اليوم الجمعة، المرحلة الأولى من مباردة "الوقاية في حائل هدف وغاية" التي تستهدف توزيع 40 ألف كمام ومجموعة من الأدوات الاحترازية بمساجد وجوامع المنطقة، في إطار الجهود التي تقدمها لحماية مرتادي بيوت الله من فيروس كورونا.


وتأتي هذه الفعالية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة التي دشنها المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة حائل عبدالله بن محمد المجماج، الأحد الماضي، بحضور كل من: مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح العياد، ومساعد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة محمد عمر السائح.


وفي سياق متصل أكد المدير العام لفرع الشؤون الإسلامية بمنطقة حائل، أن هذه المبادرة تقام بالشراكة مع (صندوق الوقف الصحي ممثلًا في مركز الدعم المجتمعي)، ضمن الجهود التي تبذلها القطاعات المعنية بالمنطقة بمتابعة مستمرة من أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز ونائبه.


وبين "المجماج" أن المبادرات والجهود التي يواصل فرع حائل والفروع الأخرى في المملكة تنفيذها تنبثق من حرص الوزارة والمتابعة الحثيثة للوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على تلمس حاجة المجتمع والقيام بالرسالة السامية التي تضطلع بها الوزارة تحقيقاً لرؤى القيادة الرشيدة.


وأشار إلى أن هذه الجهود التي يبذلها الفرع في مجال التوعية حيال ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية وضرورة الوقاية من الأصابة بفيروس كورونا والحث على أستشعار المسؤولية من الجميع هي واجب شرعي ومبادرة وطنية يرى الفرع أنها من صميم عمله وهدف رئيس له.

يذكر أن المبادرة لاقت ترحيبًا وإشادة من المصلين بمساجد وجوامع منطقة حائل الذين أشادوا بالدور الذي تقدمه الشؤون الإسلامية بالمنطقة لمواكبة جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والعناية بالمساجد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,571
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,690
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,082
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,231

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة