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"أمانة جدة" ترفع أكثر من 42 ألف طن مخلفات خلال النصف الأول من رمضان

أزالت 7.667 لوحة دعائية مخالفة وطمست كتابات مشوهة في 373 موقعاً

استقبل مردم أمانة محافظة جدة خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك 42.292 طناً من النفايات البلدية الصلبة، وذلك ضمن الخطط التشغيلية لأعمال الإدارة العامة للنظافة والمرادم وفي إطار جهود الأمانة الهادفة إلى تحسين المشهد البصري ورفع مستوى الإصحاح البيئي في المحافظة.

وفي التفاصيل، أوضح مدير عام النظافة والمرادم بالأمانة المهندس سليمان بن صالح المحيميد، أن كمية النفايات المنزلية شكّلت نسبة 65% من إجمالي النفايات الصلبة الواردة للمردم خلال الفترة من 1 - 15 رمضان بواقع 27.413 طناً، فيما بلغت النفايات التجارية 14.879 طناً بنسبة 35%، واستقبل المردم خلال الفترة ذاتها 30.861 طناً من نواتج الحفر.

وبين "المحيميد" أن أمانة جدة في إطار جهودها لتحسين المشهد البصري أزالت 7.667 لوحة دعائية مخالفة وطمست كتابات مشوهة للمظهر العام في 373 موقعاً، واستبدلت 730 حاوية نفايات داخل الأحياء وأجرت صيانة وغسيل لأكثر من 21 ألف حاوية.

ونفذت الأمانة أعمال كنس والتقاط مبعثرات من الطرق بإجمالي 129.215 كم وجرى تنظيف أكثر من 252 ألف متر مربع من الأراضي الفضاء وتنظيف 171 كم من الشواطئ بجانب شفط 8612 متراً مكعباً من تجمعات المياه في مواقع متفرقة، فيما باشرت فرق النظافة 836 بلاغاً عبر بلدي 940 وعالجت 16 ملاحظة تلقتها الأمانة عبر مواقع التواصل.

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"أمانة جدة" ترفع أكثر من 42 ألف طن مخلفات خلال النصف الأول من رمضان
سبق

استقبل مردم أمانة محافظة جدة خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك 42.292 طناً من النفايات البلدية الصلبة، وذلك ضمن الخطط التشغيلية لأعمال الإدارة العامة للنظافة والمرادم وفي إطار جهود الأمانة الهادفة إلى تحسين المشهد البصري ورفع مستوى الإصحاح البيئي في المحافظة.

وفي التفاصيل، أوضح مدير عام النظافة والمرادم بالأمانة المهندس سليمان بن صالح المحيميد، أن كمية النفايات المنزلية شكّلت نسبة 65% من إجمالي النفايات الصلبة الواردة للمردم خلال الفترة من 1 - 15 رمضان بواقع 27.413 طناً، فيما بلغت النفايات التجارية 14.879 طناً بنسبة 35%، واستقبل المردم خلال الفترة ذاتها 30.861 طناً من نواتج الحفر.

وبين "المحيميد" أن أمانة جدة في إطار جهودها لتحسين المشهد البصري أزالت 7.667 لوحة دعائية مخالفة وطمست كتابات مشوهة للمظهر العام في 373 موقعاً، واستبدلت 730 حاوية نفايات داخل الأحياء وأجرت صيانة وغسيل لأكثر من 21 ألف حاوية.

ونفذت الأمانة أعمال كنس والتقاط مبعثرات من الطرق بإجمالي 129.215 كم وجرى تنظيف أكثر من 252 ألف متر مربع من الأراضي الفضاء وتنظيف 171 كم من الشواطئ بجانب شفط 8612 متراً مكعباً من تجمعات المياه في مواقع متفرقة، فيما باشرت فرق النظافة 836 بلاغاً عبر بلدي 940 وعالجت 16 ملاحظة تلقتها الأمانة عبر مواقع التواصل.

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
10:38 PM

"أمانة جدة" ترفع أكثر من 42 ألف طن مخلفات خلال النصف الأول من رمضان

أزالت 7.667 لوحة دعائية مخالفة وطمست كتابات مشوهة في 373 موقعاً

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عبدالله الراجحي - جدة
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استقبل مردم أمانة محافظة جدة خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك 42.292 طناً من النفايات البلدية الصلبة، وذلك ضمن الخطط التشغيلية لأعمال الإدارة العامة للنظافة والمرادم وفي إطار جهود الأمانة الهادفة إلى تحسين المشهد البصري ورفع مستوى الإصحاح البيئي في المحافظة.

وفي التفاصيل، أوضح مدير عام النظافة والمرادم بالأمانة المهندس سليمان بن صالح المحيميد، أن كمية النفايات المنزلية شكّلت نسبة 65% من إجمالي النفايات الصلبة الواردة للمردم خلال الفترة من 1 - 15 رمضان بواقع 27.413 طناً، فيما بلغت النفايات التجارية 14.879 طناً بنسبة 35%، واستقبل المردم خلال الفترة ذاتها 30.861 طناً من نواتج الحفر.

وبين "المحيميد" أن أمانة جدة في إطار جهودها لتحسين المشهد البصري أزالت 7.667 لوحة دعائية مخالفة وطمست كتابات مشوهة للمظهر العام في 373 موقعاً، واستبدلت 730 حاوية نفايات داخل الأحياء وأجرت صيانة وغسيل لأكثر من 21 ألف حاوية.

ونفذت الأمانة أعمال كنس والتقاط مبعثرات من الطرق بإجمالي 129.215 كم وجرى تنظيف أكثر من 252 ألف متر مربع من الأراضي الفضاء وتنظيف 171 كم من الشواطئ بجانب شفط 8612 متراً مكعباً من تجمعات المياه في مواقع متفرقة، فيما باشرت فرق النظافة 836 بلاغاً عبر بلدي 940 وعالجت 16 ملاحظة تلقتها الأمانة عبر مواقع التواصل.

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