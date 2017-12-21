النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البيت الأبيض: بايدن لن يفرض إغلاقًا جديدًا بسبب كورونا

سيعلن أيضًا "إجراءات" جديدة تهدف إلى "توسيع نطاق إجراء الفحوص"

لا يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض إغلاق جديد لمواجهة موجة جديدة لفيروس كورونا؛ وفق ما أعلنته المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الاثنين.

وقالت "ساكي" في إحاطتها الصحفية اليومية: إن الرئيس الأمريكي، الذي سيتوجه بكلمة إلى مواطنيه الثلاثاء، لن يعلن "إغلاق البلاد"؛ بل سيركز على فوائد تلقي اللقاح.

وأضافت أنه سيعلن أيضًا "إجراءات" جديدة تهدف إلى توسيع نطاق إجراء الفحوص لكشف كوفيد-19، مع الإشارة إلى "الأخطار التي تهدد غير الملقحين".

وحذّر مستشار البيت الأبيض للشؤون الصحية أنتوني فاوتشي الأحد الماضي، من أن المتحورة أوميكرون "تنتشر" في أنحاء العالم؛ لافتًا إلى أن "أسابيع أو أشهرًا صعبة" تنتظر الأمريكيين هذا الشتاء.

وأحصت الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من 807 آلاف وفاة بكوفيد-19 لتكون البلد الأكثر تضررًا في العالم من الوباء.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
البيت الأبيض: بايدن لن يفرض إغلاقًا جديدًا بسبب كورونا
سبق

لا يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض إغلاق جديد لمواجهة موجة جديدة لفيروس كورونا؛ وفق ما أعلنته المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الاثنين.

وقالت "ساكي" في إحاطتها الصحفية اليومية: إن الرئيس الأمريكي، الذي سيتوجه بكلمة إلى مواطنيه الثلاثاء، لن يعلن "إغلاق البلاد"؛ بل سيركز على فوائد تلقي اللقاح.

وأضافت أنه سيعلن أيضًا "إجراءات" جديدة تهدف إلى توسيع نطاق إجراء الفحوص لكشف كوفيد-19، مع الإشارة إلى "الأخطار التي تهدد غير الملقحين".

وحذّر مستشار البيت الأبيض للشؤون الصحية أنتوني فاوتشي الأحد الماضي، من أن المتحورة أوميكرون "تنتشر" في أنحاء العالم؛ لافتًا إلى أن "أسابيع أو أشهرًا صعبة" تنتظر الأمريكيين هذا الشتاء.

وأحصت الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من 807 آلاف وفاة بكوفيد-19 لتكون البلد الأكثر تضررًا في العالم من الوباء.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
10:05 AM

البيت الأبيض: بايدن لن يفرض إغلاقًا جديدًا بسبب كورونا

سيعلن أيضًا "إجراءات" جديدة تهدف إلى "توسيع نطاق إجراء الفحوص"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,152

لا يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض إغلاق جديد لمواجهة موجة جديدة لفيروس كورونا؛ وفق ما أعلنته المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الاثنين.

وقالت "ساكي" في إحاطتها الصحفية اليومية: إن الرئيس الأمريكي، الذي سيتوجه بكلمة إلى مواطنيه الثلاثاء، لن يعلن "إغلاق البلاد"؛ بل سيركز على فوائد تلقي اللقاح.

وأضافت أنه سيعلن أيضًا "إجراءات" جديدة تهدف إلى توسيع نطاق إجراء الفحوص لكشف كوفيد-19، مع الإشارة إلى "الأخطار التي تهدد غير الملقحين".

وحذّر مستشار البيت الأبيض للشؤون الصحية أنتوني فاوتشي الأحد الماضي، من أن المتحورة أوميكرون "تنتشر" في أنحاء العالم؛ لافتًا إلى أن "أسابيع أو أشهرًا صعبة" تنتظر الأمريكيين هذا الشتاء.

وأحصت الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من 807 آلاف وفاة بكوفيد-19 لتكون البلد الأكثر تضررًا في العالم من الوباء.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,757
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,906
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,536
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,450

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة