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كشافة "التعليم" تقدم خدماتها التطوعية للحجاج في 15 منفذًا ومركز خدمة

بمشاركة 1500 كشاف بهدف تلبية احتياجات ضيوف الرحمن ومساعدتهم

يشارك ١٥٠٠ كشاف من وزارة التعليم وعبر ١٥ منفذًا ومركز خدمة للحجاج في المنافذ البرية والبحرية والجوية، والطرق المؤدية للمشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة في خدمة ضيوف الرحمن والقادمين من شتى أصقاع الأرض، وذلك بتقديم كافة الخدمات المساندة والمتمثلة في استقبال الحجاج والترحيب بهم ومساعدتهم في إنهاء إجراءاتهم ومد يد العون لكبار السن والأطفال وكافة ضيوف الرحمن المتجهين للحرمين الشريفين.

وأوضح مشرف عام النشاط الطلابي بوزارة التعليم نوح الغانمي أن أبناء وزارة التعليم من الكشافين يشاركون في خدمة ضيوف الرحمن في كافة المنافذ والطرق المؤدية للحرمين الشريفين عبر المنافذ ومركز خدمة للحجاج في كافة الطرق المتجهة لمكة المكرمة والمدينة المنورة والمتمثلة في منافذ حفر الباطن، وتبوك، والقريات، والحدود الشمالية، والجوف، والقصيم، والخرج، والقويعية، والطائف، وجدة، والليث، والقنفذة، وشرورة، إضافة إلى فريق بادر التطوعي في مكة المكرمة، وفريق إيثار التطوعي في المدينة المنورة.

وأضاف "الغانمي" بأن برنامج خدمة ضيوف الرحمن في كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية والذي تنفذه وكالة الوزارة للتعليم العام ممثلة في الإدارة العامة للنشاط الطلابي/ إدارة النشاط الكشفي من خلال إدارات التعليم في كافة المناطق والمحافظات الحدودية ومراكز خدمة الحجاج في الطرق، ممتد منذ سنوات ويهدف في تخفيف العناء عن الحجاج المسافرين بمساعدتهم في كافة احتياجاتهم التي تمكنهم من مواصلة رحلتهم نحو مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيراً الى ان أبناء كشافة وزارة التعليم يتطوعون ويتنافسون فيما بينهم لتقديم كل ما من شأنه مساعدة الحجيج ومد يد العون لهم لإبراز الوجه المشرق للشباب السعودي المعطاء وتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تهدف لرفع نسبة التطوع بين الشباب السعودي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كشافة "التعليم" تقدم خدماتها التطوعية للحجاج في 15 منفذًا ومركز خدمة
سبق

يشارك ١٥٠٠ كشاف من وزارة التعليم وعبر ١٥ منفذًا ومركز خدمة للحجاج في المنافذ البرية والبحرية والجوية، والطرق المؤدية للمشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة في خدمة ضيوف الرحمن والقادمين من شتى أصقاع الأرض، وذلك بتقديم كافة الخدمات المساندة والمتمثلة في استقبال الحجاج والترحيب بهم ومساعدتهم في إنهاء إجراءاتهم ومد يد العون لكبار السن والأطفال وكافة ضيوف الرحمن المتجهين للحرمين الشريفين.

وأوضح مشرف عام النشاط الطلابي بوزارة التعليم نوح الغانمي أن أبناء وزارة التعليم من الكشافين يشاركون في خدمة ضيوف الرحمن في كافة المنافذ والطرق المؤدية للحرمين الشريفين عبر المنافذ ومركز خدمة للحجاج في كافة الطرق المتجهة لمكة المكرمة والمدينة المنورة والمتمثلة في منافذ حفر الباطن، وتبوك، والقريات، والحدود الشمالية، والجوف، والقصيم، والخرج، والقويعية، والطائف، وجدة، والليث، والقنفذة، وشرورة، إضافة إلى فريق بادر التطوعي في مكة المكرمة، وفريق إيثار التطوعي في المدينة المنورة.

وأضاف "الغانمي" بأن برنامج خدمة ضيوف الرحمن في كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية والذي تنفذه وكالة الوزارة للتعليم العام ممثلة في الإدارة العامة للنشاط الطلابي/ إدارة النشاط الكشفي من خلال إدارات التعليم في كافة المناطق والمحافظات الحدودية ومراكز خدمة الحجاج في الطرق، ممتد منذ سنوات ويهدف في تخفيف العناء عن الحجاج المسافرين بمساعدتهم في كافة احتياجاتهم التي تمكنهم من مواصلة رحلتهم نحو مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيراً الى ان أبناء كشافة وزارة التعليم يتطوعون ويتنافسون فيما بينهم لتقديم كل ما من شأنه مساعدة الحجيج ومد يد العون لهم لإبراز الوجه المشرق للشباب السعودي المعطاء وتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تهدف لرفع نسبة التطوع بين الشباب السعودي.

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
11:13 AM

كشافة "التعليم" تقدم خدماتها التطوعية للحجاج في 15 منفذًا ومركز خدمة

بمشاركة 1500 كشاف بهدف تلبية احتياجات ضيوف الرحمن ومساعدتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يشارك ١٥٠٠ كشاف من وزارة التعليم وعبر ١٥ منفذًا ومركز خدمة للحجاج في المنافذ البرية والبحرية والجوية، والطرق المؤدية للمشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة في خدمة ضيوف الرحمن والقادمين من شتى أصقاع الأرض، وذلك بتقديم كافة الخدمات المساندة والمتمثلة في استقبال الحجاج والترحيب بهم ومساعدتهم في إنهاء إجراءاتهم ومد يد العون لكبار السن والأطفال وكافة ضيوف الرحمن المتجهين للحرمين الشريفين.

وأوضح مشرف عام النشاط الطلابي بوزارة التعليم نوح الغانمي أن أبناء وزارة التعليم من الكشافين يشاركون في خدمة ضيوف الرحمن في كافة المنافذ والطرق المؤدية للحرمين الشريفين عبر المنافذ ومركز خدمة للحجاج في كافة الطرق المتجهة لمكة المكرمة والمدينة المنورة والمتمثلة في منافذ حفر الباطن، وتبوك، والقريات، والحدود الشمالية، والجوف، والقصيم، والخرج، والقويعية، والطائف، وجدة، والليث، والقنفذة، وشرورة، إضافة إلى فريق بادر التطوعي في مكة المكرمة، وفريق إيثار التطوعي في المدينة المنورة.

وأضاف "الغانمي" بأن برنامج خدمة ضيوف الرحمن في كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية والذي تنفذه وكالة الوزارة للتعليم العام ممثلة في الإدارة العامة للنشاط الطلابي/ إدارة النشاط الكشفي من خلال إدارات التعليم في كافة المناطق والمحافظات الحدودية ومراكز خدمة الحجاج في الطرق، ممتد منذ سنوات ويهدف في تخفيف العناء عن الحجاج المسافرين بمساعدتهم في كافة احتياجاتهم التي تمكنهم من مواصلة رحلتهم نحو مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيراً الى ان أبناء كشافة وزارة التعليم يتطوعون ويتنافسون فيما بينهم لتقديم كل ما من شأنه مساعدة الحجيج ومد يد العون لهم لإبراز الوجه المشرق للشباب السعودي المعطاء وتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تهدف لرفع نسبة التطوع بين الشباب السعودي.

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