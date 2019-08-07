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العالم من قلب السعودية.. هُنا أبرز الأحداث والمشاهد والاستعدادات في موسم الحج

خادم الحرمين يحقق حلم أكثر من 6000 حاج وحاجة من 77 دولة

استضاف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- في حج هذا العام أكثر من 6000 حاج وحاجة من 77 دولة من مختلف قارات العالم؛ منهم ذوو شهداء الحادث الإرهابي بمسجدين في نيوزيلندا، وفلسطين، ومصر، واليمن، والسودان، فيما حقق أمنية المعمر الإندونيسي باستضافته وعائلته لأداء فريضة الحج.

من اليمن :

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافة 2000 حاج وحاجّة من أبناء اليمن الشقيق ذوي شهداء الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية المشاركين في عمليات "عاصفة الحزم وإعادة الأمل"، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لأداء مناسك الحج لهذا العام 1440هـ، الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

من نيوزيلندا :

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد وجّه باستضافة 200 من ذوي شهداء ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا الإرهابي، الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، لأداء فريضة الحج هذا العام.

من إندونيسيا :

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله باستضافة المعمر الإندونيسي "يوحي" بعدما نشر مناشدة لخادم الحرمين الشريفين بمساعدته على أداء فريضة الحج، مشتكياً من تقدم العمر وحالة الفقر التي يعيشها.

ووجد هذا التوجيه ردود فعل مميزة وإيجابية في إندونيسيا، حيث تفاعل المجتمع الإندونيسي وجانبه الرسمي والدبلوماسي، مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز باستضافة المعمر الإندونيسي "يوحي" وعائلته لأداء فريضة الحج.

جهود أمنية :

أكد مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، أن خطط أمن الحج التي اعتمدها الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا -حفظه الله-، تسير وفق ما خُطِّط لها، خاصة أنها بُنيت على دراسات علمية وعملية في إدارة الحشود، وسبقها العديد من اللقاءات وورش العمل، واتخذت من الرؤية العلمية والخبرات الميدانية المتراكمة لدى الجهات الأمنية العاملة في الحج منهجاً للتطوير والتحديث.

فيما كشف المتحدث للأمن العام بالحج يوم أمس أنه تم منع 173223 مركبة مخالفة من الدخول إلى العاصمة المقدسة، فضلاً عن إعادة 9915 شخصاً لا يحملون تصاريح الحج كما تم ضبط (181) مكتباً غير مرخص بخدمة حجاج الداخل، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتهمين بالمسؤولية عنها، وإعادة (389359) مقيمًا؛ لعدم حصولهم على تصاريح بالعمل بالعاصمة المقدسة.

جهود طبية

كما بذلت مدينة الملك عبدالله الطبية جهوداً كبيرة في إعادة البصر لحاج تركي تعرض لانفصال في الشبكية، وأنقذت حاجاً يمنياً بعد مشيئة الله داهمته جلطة قلبية أثناء الطواف بعملية قسطرة قلبية عاجلة ،والتدخل الطبي الناجح للحاجة سكينة العراقية، ضمن أكثر من 322 عملية أجرتها المدينة لضيوف الرحمن حتى يوم أمس.

وقدمت وزارة الصحة خدمتها لأكثر من مليون حاج من جنسيات مختلفة، حيث تنوعت الخدمات ما بين عمليات مختلفة وغسيل كلى وجراحة وقسطرة، وعمليات كشف ومتابعة، فيما كشف وزير الصحة توفيق الربيعة أن 30 ألفاً من أبطال الصحة يشاركون في الحج ويعملون بتفان واجتهاد على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الصحية التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن لينعموا بالراحة والصحة.

وفي مشهد مهيب تنطلق صباح غد الخميس بمشيئة الله تعالى القافلة الطبية لتصعيد الحجاج المنومين في مستشفيات منطقة المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة، وذلك عن طريق سيارات إسعاف مكتملة بالأجهزة والكادر الطبي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العالم من قلب السعودية.. هُنا أبرز الأحداث والمشاهد والاستعدادات في موسم الحج
سبق

استضاف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- في حج هذا العام أكثر من 6000 حاج وحاجة من 77 دولة من مختلف قارات العالم؛ منهم ذوو شهداء الحادث الإرهابي بمسجدين في نيوزيلندا، وفلسطين، ومصر، واليمن، والسودان، فيما حقق أمنية المعمر الإندونيسي باستضافته وعائلته لأداء فريضة الحج.

من اليمن :

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافة 2000 حاج وحاجّة من أبناء اليمن الشقيق ذوي شهداء الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية المشاركين في عمليات "عاصفة الحزم وإعادة الأمل"، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لأداء مناسك الحج لهذا العام 1440هـ، الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

من نيوزيلندا :

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد وجّه باستضافة 200 من ذوي شهداء ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا الإرهابي، الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، لأداء فريضة الحج هذا العام.

من إندونيسيا :

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله باستضافة المعمر الإندونيسي "يوحي" بعدما نشر مناشدة لخادم الحرمين الشريفين بمساعدته على أداء فريضة الحج، مشتكياً من تقدم العمر وحالة الفقر التي يعيشها.

ووجد هذا التوجيه ردود فعل مميزة وإيجابية في إندونيسيا، حيث تفاعل المجتمع الإندونيسي وجانبه الرسمي والدبلوماسي، مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز باستضافة المعمر الإندونيسي "يوحي" وعائلته لأداء فريضة الحج.

جهود أمنية :

أكد مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، أن خطط أمن الحج التي اعتمدها الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا -حفظه الله-، تسير وفق ما خُطِّط لها، خاصة أنها بُنيت على دراسات علمية وعملية في إدارة الحشود، وسبقها العديد من اللقاءات وورش العمل، واتخذت من الرؤية العلمية والخبرات الميدانية المتراكمة لدى الجهات الأمنية العاملة في الحج منهجاً للتطوير والتحديث.

فيما كشف المتحدث للأمن العام بالحج يوم أمس أنه تم منع 173223 مركبة مخالفة من الدخول إلى العاصمة المقدسة، فضلاً عن إعادة 9915 شخصاً لا يحملون تصاريح الحج كما تم ضبط (181) مكتباً غير مرخص بخدمة حجاج الداخل، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتهمين بالمسؤولية عنها، وإعادة (389359) مقيمًا؛ لعدم حصولهم على تصاريح بالعمل بالعاصمة المقدسة.

جهود طبية

كما بذلت مدينة الملك عبدالله الطبية جهوداً كبيرة في إعادة البصر لحاج تركي تعرض لانفصال في الشبكية، وأنقذت حاجاً يمنياً بعد مشيئة الله داهمته جلطة قلبية أثناء الطواف بعملية قسطرة قلبية عاجلة ،والتدخل الطبي الناجح للحاجة سكينة العراقية، ضمن أكثر من 322 عملية أجرتها المدينة لضيوف الرحمن حتى يوم أمس.

وقدمت وزارة الصحة خدمتها لأكثر من مليون حاج من جنسيات مختلفة، حيث تنوعت الخدمات ما بين عمليات مختلفة وغسيل كلى وجراحة وقسطرة، وعمليات كشف ومتابعة، فيما كشف وزير الصحة توفيق الربيعة أن 30 ألفاً من أبطال الصحة يشاركون في الحج ويعملون بتفان واجتهاد على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الصحية التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن لينعموا بالراحة والصحة.

وفي مشهد مهيب تنطلق صباح غد الخميس بمشيئة الله تعالى القافلة الطبية لتصعيد الحجاج المنومين في مستشفيات منطقة المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة، وذلك عن طريق سيارات إسعاف مكتملة بالأجهزة والكادر الطبي.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
10:36 PM

العالم من قلب السعودية.. هُنا أبرز الأحداث والمشاهد والاستعدادات في موسم الحج

خادم الحرمين يحقق حلم أكثر من 6000 حاج وحاجة من 77 دولة

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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استضاف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- في حج هذا العام أكثر من 6000 حاج وحاجة من 77 دولة من مختلف قارات العالم؛ منهم ذوو شهداء الحادث الإرهابي بمسجدين في نيوزيلندا، وفلسطين، ومصر، واليمن، والسودان، فيما حقق أمنية المعمر الإندونيسي باستضافته وعائلته لأداء فريضة الحج.

من اليمن :

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافة 2000 حاج وحاجّة من أبناء اليمن الشقيق ذوي شهداء الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية المشاركين في عمليات "عاصفة الحزم وإعادة الأمل"، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لأداء مناسك الحج لهذا العام 1440هـ، الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

من نيوزيلندا :

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد وجّه باستضافة 200 من ذوي شهداء ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا الإرهابي، الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، لأداء فريضة الحج هذا العام.

من إندونيسيا :

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله باستضافة المعمر الإندونيسي "يوحي" بعدما نشر مناشدة لخادم الحرمين الشريفين بمساعدته على أداء فريضة الحج، مشتكياً من تقدم العمر وحالة الفقر التي يعيشها.

ووجد هذا التوجيه ردود فعل مميزة وإيجابية في إندونيسيا، حيث تفاعل المجتمع الإندونيسي وجانبه الرسمي والدبلوماسي، مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز باستضافة المعمر الإندونيسي "يوحي" وعائلته لأداء فريضة الحج.

جهود أمنية :

أكد مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، أن خطط أمن الحج التي اعتمدها الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا -حفظه الله-، تسير وفق ما خُطِّط لها، خاصة أنها بُنيت على دراسات علمية وعملية في إدارة الحشود، وسبقها العديد من اللقاءات وورش العمل، واتخذت من الرؤية العلمية والخبرات الميدانية المتراكمة لدى الجهات الأمنية العاملة في الحج منهجاً للتطوير والتحديث.

فيما كشف المتحدث للأمن العام بالحج يوم أمس أنه تم منع 173223 مركبة مخالفة من الدخول إلى العاصمة المقدسة، فضلاً عن إعادة 9915 شخصاً لا يحملون تصاريح الحج كما تم ضبط (181) مكتباً غير مرخص بخدمة حجاج الداخل، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتهمين بالمسؤولية عنها، وإعادة (389359) مقيمًا؛ لعدم حصولهم على تصاريح بالعمل بالعاصمة المقدسة.

جهود طبية

كما بذلت مدينة الملك عبدالله الطبية جهوداً كبيرة في إعادة البصر لحاج تركي تعرض لانفصال في الشبكية، وأنقذت حاجاً يمنياً بعد مشيئة الله داهمته جلطة قلبية أثناء الطواف بعملية قسطرة قلبية عاجلة ،والتدخل الطبي الناجح للحاجة سكينة العراقية، ضمن أكثر من 322 عملية أجرتها المدينة لضيوف الرحمن حتى يوم أمس.

وقدمت وزارة الصحة خدمتها لأكثر من مليون حاج من جنسيات مختلفة، حيث تنوعت الخدمات ما بين عمليات مختلفة وغسيل كلى وجراحة وقسطرة، وعمليات كشف ومتابعة، فيما كشف وزير الصحة توفيق الربيعة أن 30 ألفاً من أبطال الصحة يشاركون في الحج ويعملون بتفان واجتهاد على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الصحية التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن لينعموا بالراحة والصحة.

وفي مشهد مهيب تنطلق صباح غد الخميس بمشيئة الله تعالى القافلة الطبية لتصعيد الحجاج المنومين في مستشفيات منطقة المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة، وذلك عن طريق سيارات إسعاف مكتملة بالأجهزة والكادر الطبي.

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