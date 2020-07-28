"مكافحة الاتجار بالأشخاص": هذه الجرائم تمثل ثالث أكبر نشاط إجرامي في العالم

قالت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص اليوم الثلاثاء إن الاتجار بالأشخاص يمثل ثالث أكبر نشاط إجرامي في العالم بعد تجارة السلاح والمخدرات.
وقال حساب "مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" عبر "تويتر": إنها تدر أموالاً غير شرعية؛ ويعاقب عليها القانون.
قالت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص اليوم الثلاثاء إن الاتجار بالأشخاص يمثل ثالث أكبر نشاط إجرامي في العالم بعد تجارة السلاح والمخدرات.
وقال حساب "مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" عبر "تويتر": إنها تدر أموالاً غير شرعية؛ ويعاقب عليها القانون.لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
قالت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص اليوم الثلاثاء إن الاتجار بالأشخاص يمثل ثالث أكبر نشاط إجرامي في العالم بعد تجارة السلاح والمخدرات.
وقال حساب "مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" عبر "تويتر": إنها تدر أموالاً غير شرعية؛ ويعاقب عليها القانون.
قالت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص اليوم الثلاثاء إن الاتجار بالأشخاص يمثل ثالث أكبر نشاط إجرامي في العالم بعد تجارة السلاح والمخدرات.
وقال حساب "مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" عبر "تويتر": إنها تدر أموالاً غير شرعية؛ ويعاقب عليها القانون.