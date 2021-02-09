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إصابة 5 أشخاص إثر إطلاق نار داخل عيادة بولاية مينيسوتا الأمريكية

"هولر": هناك 3 إصابات خطيرة.. والسلطات احتجزت مشتبهًا به

أُصيب خمسة أشخاص إثر إطلاق نار داخل عيادة "ألينا" للرعاية الصحية في مدينة بوفالو، بولاية مينيسوتا، الثلاثاء، وفق ما أعلنه جون هولر، المتحدث باسم مقاطعة رايت.

وتفصيلاً، قال "هولر" إن ثلاثة أشخاص أُصيبوا بجروح خطيرة وتم نقلهم جوًا، ووصف الحادث بأنه إطلاق نار، وقال إنه لم تكن هناك قنابل في مكان الحادث، مؤكدًا احتجاز السلطات مشتبها به، وفق سكاي نيوز عربية.

وقالت كيلي بريستيدج، مديرة مكتب قسم، لوكالة أسوشيتدبرس، إن شخصًا واحدًا تم اعتقاله، لكنها لا تعرف ما إذا كان هو مطلق النار.

وصرّح رئيس الشرطة، بات بودك، لمحطة "كيه إس تي بي" المحلية، بأن إطلاق النار وقع داخل حرم عيادة "ألينا"، وأكد احتواء الموقف قبل وقت قصير من الظهر، ولم يكن هناك أي تهديد آخر على سلامة الجمهور.

وتم إرسال أفراد من شرطة بوفالو وشرطة مقاطعة رايت، إضافة إلى فرق تدخل محلية، إلى عيادة ألينا الطبية، نحو الساعة 11 صباحًا، بعد تقارير عن إطلاق نار.

وأعلنت السلطات الفيدرالية على تويتر، أن عملاء من مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية، في طريقهم إلى مكان الحادث، بعد تقارير عن إطلاق نار.

وقال أحد موظفي العيادة لوسائل إعلام محلية، إن ما جرى كان حادث إطلاق نار جماعي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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إصابة 5 أشخاص إثر إطلاق نار داخل عيادة بولاية مينيسوتا الأمريكية
سبق

أُصيب خمسة أشخاص إثر إطلاق نار داخل عيادة "ألينا" للرعاية الصحية في مدينة بوفالو، بولاية مينيسوتا، الثلاثاء، وفق ما أعلنه جون هولر، المتحدث باسم مقاطعة رايت.

وتفصيلاً، قال "هولر" إن ثلاثة أشخاص أُصيبوا بجروح خطيرة وتم نقلهم جوًا، ووصف الحادث بأنه إطلاق نار، وقال إنه لم تكن هناك قنابل في مكان الحادث، مؤكدًا احتجاز السلطات مشتبها به، وفق سكاي نيوز عربية.

وقالت كيلي بريستيدج، مديرة مكتب قسم، لوكالة أسوشيتدبرس، إن شخصًا واحدًا تم اعتقاله، لكنها لا تعرف ما إذا كان هو مطلق النار.

وصرّح رئيس الشرطة، بات بودك، لمحطة "كيه إس تي بي" المحلية، بأن إطلاق النار وقع داخل حرم عيادة "ألينا"، وأكد احتواء الموقف قبل وقت قصير من الظهر، ولم يكن هناك أي تهديد آخر على سلامة الجمهور.

وتم إرسال أفراد من شرطة بوفالو وشرطة مقاطعة رايت، إضافة إلى فرق تدخل محلية، إلى عيادة ألينا الطبية، نحو الساعة 11 صباحًا، بعد تقارير عن إطلاق نار.

وأعلنت السلطات الفيدرالية على تويتر، أن عملاء من مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية، في طريقهم إلى مكان الحادث، بعد تقارير عن إطلاق نار.

وقال أحد موظفي العيادة لوسائل إعلام محلية، إن ما جرى كان حادث إطلاق نار جماعي.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
11:24 PM

إصابة 5 أشخاص إثر إطلاق نار داخل عيادة بولاية مينيسوتا الأمريكية

"هولر": هناك 3 إصابات خطيرة.. والسلطات احتجزت مشتبهًا به

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أُصيب خمسة أشخاص إثر إطلاق نار داخل عيادة "ألينا" للرعاية الصحية في مدينة بوفالو، بولاية مينيسوتا، الثلاثاء، وفق ما أعلنه جون هولر، المتحدث باسم مقاطعة رايت.

وتفصيلاً، قال "هولر" إن ثلاثة أشخاص أُصيبوا بجروح خطيرة وتم نقلهم جوًا، ووصف الحادث بأنه إطلاق نار، وقال إنه لم تكن هناك قنابل في مكان الحادث، مؤكدًا احتجاز السلطات مشتبها به، وفق سكاي نيوز عربية.

وقالت كيلي بريستيدج، مديرة مكتب قسم، لوكالة أسوشيتدبرس، إن شخصًا واحدًا تم اعتقاله، لكنها لا تعرف ما إذا كان هو مطلق النار.

وصرّح رئيس الشرطة، بات بودك، لمحطة "كيه إس تي بي" المحلية، بأن إطلاق النار وقع داخل حرم عيادة "ألينا"، وأكد احتواء الموقف قبل وقت قصير من الظهر، ولم يكن هناك أي تهديد آخر على سلامة الجمهور.

وتم إرسال أفراد من شرطة بوفالو وشرطة مقاطعة رايت، إضافة إلى فرق تدخل محلية، إلى عيادة ألينا الطبية، نحو الساعة 11 صباحًا، بعد تقارير عن إطلاق نار.

وأعلنت السلطات الفيدرالية على تويتر، أن عملاء من مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية، في طريقهم إلى مكان الحادث، بعد تقارير عن إطلاق نار.

وقال أحد موظفي العيادة لوسائل إعلام محلية، إن ما جرى كان حادث إطلاق نار جماعي.

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