أصدر مدير الجامعة الإسلامية (بالمدينة المنورة) الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي قراراً يقضي بتعيين الإعلامي صهيب بن فهد المنعمي الشريف معيداً بقسم الإعلام بكلية اللغة العربية، وذلك من خلال برنامج استقطاب الكفاءات.
"الشريف" معيداً في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
أصدر مدير الجامعة الإسلامية (بالمدينة المنورة) الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي قراراً يقضي بتعيين الإعلامي صهيب بن فهد المنعمي الشريف معيداً بقسم الإعلام بكلية اللغة العربية، وذلك من خلال برنامج استقطاب الكفاءات.
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"الشريف" معيداً في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-09-06
06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
10:24 PM
"الشريف" معيداً في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
أصدر مدير الجامعة الإسلامية (بالمدينة المنورة) الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي قراراً يقضي بتعيين الإعلامي صهيب بن فهد المنعمي الشريف معيداً بقسم الإعلام بكلية اللغة العربية، وذلك من خلال برنامج استقطاب الكفاءات.
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