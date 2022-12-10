"الميموني" ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد "الثبيتي" بالطائف

استُشهد في الحد الجنوبي دفاعًا عن دينه ووطنه

نقل محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني عصر اليوم تعازي القيادة الرشيدة لذوي الفقيد، العريف عبدالله بن عابد الثبيتي، الذي استُشهد في الحد الجنوبي دفاعًا عن دينه ووطنه.

وعبَّر ذوو الفقيد عن فخرهم واعتزازهم بخدمة ابنهم لدينه ثم لمليكه ووطنه، سائلين الله لابنهم الرحمة والمغفرة، ومثمنين للقيادة ما لمسوه من اهتمام ورعاية، داعين الله أن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.

وكان محافظ الطائف وعدد من القيادات العسكرية ومديري الإدارات الحكومية قد أدوا الصلاة على الشهيد الثبيتي اليوم في جامع العباس، بعد أن وصل جثمانه ليل أمس إلى مطار القاعدة الجوية، وهناك حملته أسرته وذووه بفخر وعزة وشموخ؛ كونه استُشهد في ميدان الشرف والبطولة.



