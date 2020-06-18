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بمقدار الثلث.. انخفاض صادرات النرويج من السلمون إلى الصين بسبب كورونا

قالت: من السابق لأوانه تحديد العواقب التي ستترتب على التفشي الجديد في بكين

أكدت المنظمة الحكومية النرويجية لتسويق المأكولات البحرية اليوم الخميس، أن صادرات النرويج من السلمون إلى الصين انخفضت بمقدار الثلث الأسبوع الماضي، لتصل إلى 240 طنًّا.

جاء الانخفاض بنسبة 34% مع توقف واردات سمك السلمون إلى الصين في نهاية الأسبوع الماضي، عندما تم اكتشاف فيروس كورونا المستجد على ألواح مخصصة لتقطيع أسماك السلمون في أحد أكبر أسواق المواد الغذائية في بكين.

ووفق "روسيا اليوم" قال المجلس النرويجي للمأكولات البحرية في بيان له: "من السابق لأوانه تحديد العواقب التي ستترتب على التفشي الجديد في بكين لصادرات سمك السلمون في الفترة المقبلة".

وذكرت وزارة الصيد البحري النرويجية أمس، أن السلطات الصينية والنرويجية توصلتا إلى أن سمك السلمون النرويجي ليس -على الأرجح- مصدرًا لفيروس كورونا الذي ظهر مؤخرًا في بكين.

فيروس كورونا الجديد سمك السلمون

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بمقدار الثلث.. انخفاض صادرات النرويج من السلمون إلى الصين بسبب كورونا
سبق

أكدت المنظمة الحكومية النرويجية لتسويق المأكولات البحرية اليوم الخميس، أن صادرات النرويج من السلمون إلى الصين انخفضت بمقدار الثلث الأسبوع الماضي، لتصل إلى 240 طنًّا.

جاء الانخفاض بنسبة 34% مع توقف واردات سمك السلمون إلى الصين في نهاية الأسبوع الماضي، عندما تم اكتشاف فيروس كورونا المستجد على ألواح مخصصة لتقطيع أسماك السلمون في أحد أكبر أسواق المواد الغذائية في بكين.

ووفق "روسيا اليوم" قال المجلس النرويجي للمأكولات البحرية في بيان له: "من السابق لأوانه تحديد العواقب التي ستترتب على التفشي الجديد في بكين لصادرات سمك السلمون في الفترة المقبلة".

وذكرت وزارة الصيد البحري النرويجية أمس، أن السلطات الصينية والنرويجية توصلتا إلى أن سمك السلمون النرويجي ليس -على الأرجح- مصدرًا لفيروس كورونا الذي ظهر مؤخرًا في بكين.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
10:16 AM

بمقدار الثلث.. انخفاض صادرات النرويج من السلمون إلى الصين بسبب كورونا

قالت: من السابق لأوانه تحديد العواقب التي ستترتب على التفشي الجديد في بكين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت المنظمة الحكومية النرويجية لتسويق المأكولات البحرية اليوم الخميس، أن صادرات النرويج من السلمون إلى الصين انخفضت بمقدار الثلث الأسبوع الماضي، لتصل إلى 240 طنًّا.

جاء الانخفاض بنسبة 34% مع توقف واردات سمك السلمون إلى الصين في نهاية الأسبوع الماضي، عندما تم اكتشاف فيروس كورونا المستجد على ألواح مخصصة لتقطيع أسماك السلمون في أحد أكبر أسواق المواد الغذائية في بكين.

ووفق "روسيا اليوم" قال المجلس النرويجي للمأكولات البحرية في بيان له: "من السابق لأوانه تحديد العواقب التي ستترتب على التفشي الجديد في بكين لصادرات سمك السلمون في الفترة المقبلة".

وذكرت وزارة الصيد البحري النرويجية أمس، أن السلطات الصينية والنرويجية توصلتا إلى أن سمك السلمون النرويجي ليس -على الأرجح- مصدرًا لفيروس كورونا الذي ظهر مؤخرًا في بكين.

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