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شاهد.. انحلال جلد فقاعي وألم يصيب "شذى وسولاف" وأسرتهما تناشد

راجعنا خلال السنوات الخمس العديدَ من المستشفيات ولم تتحسن حالتهما

ناشدت أسرة سعودية من منطقة جازان، الجهاتِ العليا، التوجيه بعلاج ابنتيْها اللتيْن تُعانيان من مرض انحلال جلدي فقاعي وراثي.

وقالت الأسرة في مناشدتها لـ"سبق": نطلب العلاج لشذى وسولاف من مرض وراثي يُدعى انحلال الجلد الفقاعي، وقد ذهبنا على مدار خمس سنوات إلى العديد من المستشفيات داخل المملكة مثل: مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومستشفى قوى الأمن بالرياض، والملك خالد الجامعي، وعدة مستشفيات أخرى، ولم نجد العلاج الجذري، وقد أوصى عدد من الأطباء في عدد من هذه المستشفيات بعلاجهما في مراكز متقدمة بالخارج.

وأضافت: رُفعت أوراقهما للجنة الطبية العليا، وحالة الطفلتين تتأزم.

أسرة سعودية مرض انحلال جلدي مناشدة الجهاتِ العليا بمنطقة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. انحلال جلد فقاعي وألم يصيب "شذى وسولاف" وأسرتهما تناشد
سبق

ناشدت أسرة سعودية من منطقة جازان، الجهاتِ العليا، التوجيه بعلاج ابنتيْها اللتيْن تُعانيان من مرض انحلال جلدي فقاعي وراثي.

وقالت الأسرة في مناشدتها لـ"سبق": نطلب العلاج لشذى وسولاف من مرض وراثي يُدعى انحلال الجلد الفقاعي، وقد ذهبنا على مدار خمس سنوات إلى العديد من المستشفيات داخل المملكة مثل: مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومستشفى قوى الأمن بالرياض، والملك خالد الجامعي، وعدة مستشفيات أخرى، ولم نجد العلاج الجذري، وقد أوصى عدد من الأطباء في عدد من هذه المستشفيات بعلاجهما في مراكز متقدمة بالخارج.

وأضافت: رُفعت أوراقهما للجنة الطبية العليا، وحالة الطفلتين تتأزم.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
02:02 PM

شاهد.. انحلال جلد فقاعي وألم يصيب "شذى وسولاف" وأسرتهما تناشد

راجعنا خلال السنوات الخمس العديدَ من المستشفيات ولم تتحسن حالتهما

A A A
محمد المواسي - الرياض
5
6,842

ناشدت أسرة سعودية من منطقة جازان، الجهاتِ العليا، التوجيه بعلاج ابنتيْها اللتيْن تُعانيان من مرض انحلال جلدي فقاعي وراثي.

وقالت الأسرة في مناشدتها لـ"سبق": نطلب العلاج لشذى وسولاف من مرض وراثي يُدعى انحلال الجلد الفقاعي، وقد ذهبنا على مدار خمس سنوات إلى العديد من المستشفيات داخل المملكة مثل: مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومستشفى قوى الأمن بالرياض، والملك خالد الجامعي، وعدة مستشفيات أخرى، ولم نجد العلاج الجذري، وقد أوصى عدد من الأطباء في عدد من هذه المستشفيات بعلاجهما في مراكز متقدمة بالخارج.

وأضافت: رُفعت أوراقهما للجنة الطبية العليا، وحالة الطفلتين تتأزم.

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