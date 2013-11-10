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عقب تنبيهات الأرصاد.. "مدني مكة" يحذّر من التقلبات الجوية

أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية بناءً على تنبيه متقدم ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر.
وأوضح الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن محافظات: (المويه، وتربة، ورنية)، تتأثر بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية نتيجة أتربه مثارة؛ بينما يصاحب الرياحَ السطحية أمطارٌ من متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاطٌ في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية على العاصمة المقدسة ومحافظات الجموم وأضم والطائف وميسان والمراكز التابعة لها، وقد تتأثر سواحل منطقة مكة المكرمة بالحالة الجوية التي تبدأ من الساعة 9:00 من صباح اليوم وحتى الساعة 9:00م.
وأهاب مدني منطقة مكة المكرمة، بالابتعاد عن مجاري السيول والتجمعات المائية والتيارات الكهربائية وأعمال الصيانة على الأسطح، والابتعاد عن المجسمات الجمالية واللوحات الإعلانية، ومتابعة ما يُنشر من تعليمات على منصات الدفاع المدني وعبر وسائل الإعلام؛ للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.

الدفاع المدني التقلبات الجوية مكة المكرمة،

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عقب تنبيهات الأرصاد.. "مدني مكة" يحذّر من التقلبات الجوية
سبق

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية بناءً على تنبيه متقدم ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر.
وأوضح الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن محافظات: (المويه، وتربة، ورنية)، تتأثر بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية نتيجة أتربه مثارة؛ بينما يصاحب الرياحَ السطحية أمطارٌ من متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاطٌ في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية على العاصمة المقدسة ومحافظات الجموم وأضم والطائف وميسان والمراكز التابعة لها، وقد تتأثر سواحل منطقة مكة المكرمة بالحالة الجوية التي تبدأ من الساعة 9:00 من صباح اليوم وحتى الساعة 9:00م.
وأهاب مدني منطقة مكة المكرمة، بالابتعاد عن مجاري السيول والتجمعات المائية والتيارات الكهربائية وأعمال الصيانة على الأسطح، والابتعاد عن المجسمات الجمالية واللوحات الإعلانية، ومتابعة ما يُنشر من تعليمات على منصات الدفاع المدني وعبر وسائل الإعلام؛ للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
10:27 AM

عقب تنبيهات الأرصاد.. "مدني مكة" يحذّر من التقلبات الجوية

أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

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عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
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حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية بناءً على تنبيه متقدم ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر.
وأوضح الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن محافظات: (المويه، وتربة، ورنية)، تتأثر بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية نتيجة أتربه مثارة؛ بينما يصاحب الرياحَ السطحية أمطارٌ من متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاطٌ في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية على العاصمة المقدسة ومحافظات الجموم وأضم والطائف وميسان والمراكز التابعة لها، وقد تتأثر سواحل منطقة مكة المكرمة بالحالة الجوية التي تبدأ من الساعة 9:00 من صباح اليوم وحتى الساعة 9:00م.
وأهاب مدني منطقة مكة المكرمة، بالابتعاد عن مجاري السيول والتجمعات المائية والتيارات الكهربائية وأعمال الصيانة على الأسطح، والابتعاد عن المجسمات الجمالية واللوحات الإعلانية، ومتابعة ما يُنشر من تعليمات على منصات الدفاع المدني وعبر وسائل الإعلام؛ للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.

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