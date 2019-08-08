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وصول 1.849.817 حاجاً إلى المملكة

عبر جميع المنافذ حتى نهاية يوم أمس

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس 1.849.817 حاجاً، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.736.492 حاجاً، فيما قدم عن طريق البر 96.075 حاجاً، وعبر البحر 17.250 حاجاً، وذلك بزيادة 104.868 حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 6% تقريباً.

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وصول 1.849.817 حاجاً إلى المملكة
سبق

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس 1.849.817 حاجاً، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.736.492 حاجاً، فيما قدم عن طريق البر 96.075 حاجاً، وعبر البحر 17.250 حاجاً، وذلك بزيادة 104.868 حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 6% تقريباً.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
02:59 PM

وصول 1.849.817 حاجاً إلى المملكة

عبر جميع المنافذ حتى نهاية يوم أمس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس 1.849.817 حاجاً، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.736.492 حاجاً، فيما قدم عن طريق البر 96.075 حاجاً، وعبر البحر 17.250 حاجاً، وذلك بزيادة 104.868 حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 6% تقريباً.

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