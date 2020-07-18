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77 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة.. أمريكا تواصل الحصيلة القياسية لليوم الثالث

إجمالي عدد الذين حصد الفيروس الفتاك أرواحهم في الولايات المتحدة.. 139128

لليوم الثالث على التوالي، تسجل الولايات المتحدة حصيلة قياسية من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، حسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز، الجمعة.

وأظهرت البيانات أن الدولة الأكثر تضرّراً من الوباء في العالم سجلت خلال 24 ساعة 77638 إصابة جديدة بالوباء، ليصل إجمالي الإصابات إلى نحو 3.64 مليون، إضافة إلى 927 وفاة.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الذين حصد الفيروس الفتاك أرواحهم في الولايات المتحدة إلى 139128 شخصاً.

ومنذ نهاية يونيو تواجه أقوى دولة في العالم تزايداً متسارعاً في أعداد المصابين بالفيروس، ولا سيما في الولايات الواقعة في غرب البلاد وجنوبها.

وعلى مدار الأيام العشرة الأخيرة تراوح عدد الإصابات الجديدة المسجلة يومياً ما بين 55 ألفاً و67 ألف إصابة.

وتعادل هذه الأرقام ضعف تلك التي كانت تسجل في أبريل، عندما كان القسم الأكبر من الولايات المتحدة يخضع لتدابير عزل للحد من تفشي الوباء.

والخميس، سجلت فلوريدا، التي كانت من أوائل الولايات الأميركية التي تخرج من العزل، حصيلة وفيات يومية قياسية بفيروس كورونا، بلغت 156 وفاة.

وتوقّعت نماذج وبائية أن تزداد الحصيلة اليومية للوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة ليبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء 151 ألفاً بحلول أول أغسطس، و157 ألفاً بحلول 8 أغسطس.

فيروس كورونا الجديد

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77 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة.. أمريكا تواصل الحصيلة القياسية لليوم الثالث
سبق

لليوم الثالث على التوالي، تسجل الولايات المتحدة حصيلة قياسية من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، حسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز، الجمعة.

وأظهرت البيانات أن الدولة الأكثر تضرّراً من الوباء في العالم سجلت خلال 24 ساعة 77638 إصابة جديدة بالوباء، ليصل إجمالي الإصابات إلى نحو 3.64 مليون، إضافة إلى 927 وفاة.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الذين حصد الفيروس الفتاك أرواحهم في الولايات المتحدة إلى 139128 شخصاً.

ومنذ نهاية يونيو تواجه أقوى دولة في العالم تزايداً متسارعاً في أعداد المصابين بالفيروس، ولا سيما في الولايات الواقعة في غرب البلاد وجنوبها.

وعلى مدار الأيام العشرة الأخيرة تراوح عدد الإصابات الجديدة المسجلة يومياً ما بين 55 ألفاً و67 ألف إصابة.

وتعادل هذه الأرقام ضعف تلك التي كانت تسجل في أبريل، عندما كان القسم الأكبر من الولايات المتحدة يخضع لتدابير عزل للحد من تفشي الوباء.

والخميس، سجلت فلوريدا، التي كانت من أوائل الولايات الأميركية التي تخرج من العزل، حصيلة وفيات يومية قياسية بفيروس كورونا، بلغت 156 وفاة.

وتوقّعت نماذج وبائية أن تزداد الحصيلة اليومية للوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة ليبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء 151 ألفاً بحلول أول أغسطس، و157 ألفاً بحلول 8 أغسطس.

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
11:04 AM

77 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة.. أمريكا تواصل الحصيلة القياسية لليوم الثالث

إجمالي عدد الذين حصد الفيروس الفتاك أرواحهم في الولايات المتحدة.. 139128

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لليوم الثالث على التوالي، تسجل الولايات المتحدة حصيلة قياسية من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، حسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز، الجمعة.

وأظهرت البيانات أن الدولة الأكثر تضرّراً من الوباء في العالم سجلت خلال 24 ساعة 77638 إصابة جديدة بالوباء، ليصل إجمالي الإصابات إلى نحو 3.64 مليون، إضافة إلى 927 وفاة.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الذين حصد الفيروس الفتاك أرواحهم في الولايات المتحدة إلى 139128 شخصاً.

ومنذ نهاية يونيو تواجه أقوى دولة في العالم تزايداً متسارعاً في أعداد المصابين بالفيروس، ولا سيما في الولايات الواقعة في غرب البلاد وجنوبها.

وعلى مدار الأيام العشرة الأخيرة تراوح عدد الإصابات الجديدة المسجلة يومياً ما بين 55 ألفاً و67 ألف إصابة.

وتعادل هذه الأرقام ضعف تلك التي كانت تسجل في أبريل، عندما كان القسم الأكبر من الولايات المتحدة يخضع لتدابير عزل للحد من تفشي الوباء.

والخميس، سجلت فلوريدا، التي كانت من أوائل الولايات الأميركية التي تخرج من العزل، حصيلة وفيات يومية قياسية بفيروس كورونا، بلغت 156 وفاة.

وتوقّعت نماذج وبائية أن تزداد الحصيلة اليومية للوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة ليبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء 151 ألفاً بحلول أول أغسطس، و157 ألفاً بحلول 8 أغسطس.

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