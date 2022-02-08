النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حريق مستشفى المظيلف.. بيان يؤكد أن الوضع تحت السيطرة.. والمسكوت عنه "امرأة متوفاة بسيارة الإسعاف"!

الإعلان الرسمي أكد أن الوضع تحت السيطرة.. وإدارة الكوارث والطوارئ كشفت عن جانب آخر للحقيقة

"الوضع تحت السيطرة، وتم التحكم بالحدث، وانتهى بنجاح دون أي أضرار". ما سبق كان ملخص بيان "صحة القنفذة" حول الحريق الذي نشب في مستشفى المظيلف العام الخميس الماضي، ولكن يبدو أن هناك جانبًا آخر للحقيقة، لم يتطرق إليه البيان الرسمي، يؤكد وجود حالة وفاة لامرأة، كانت ضمن 4 حالات تم إخلاؤها من قسم العناية المركزة بالمستشفى أثناء الحريق، وتُوفيت داخل سيارة إسعاف الهلال الأحمر عقب الإخلاء، وهو ما لم يتم ذكره في بيان "صحة القنفذة"، ولكن كشفه خطاب مرفوع من إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الطبي بصحة القنفذة لمدير الشؤون الصحية.

وبالرجوع إلى بيان "صحة القنفذة" المنشور عقب الحريق، فقد أشار إلى التماس كهربائي بأحد الأفياش الكهربائية بالممر المقابل للعناية المركزة بمستشفى المظيلف العام في تمام الساعة الـ١١:٤٢ص، وتعامل المختصون مع الحادث وفق البروتوكولات الطبية وخطط الطوارئ فورًا؛ إذ قاموا بإبلاغ الدفاع المدني، وتمت الاستجابة السريعة من قِبل الدفاع المدني، وتم إخلاء مرضى العناية المركزة.

وتابعت "صحة القنفذة" في بيانها: تم التحكم بالحدث وانتهاؤه بنجاح، ولا توجد أضرار ناجمة عنه، كما تمت إعادة خدمات المستشفى بشكل كامل وطبيعي، ويجري استكمال التحليل للحدث لتطبيق الخطط التصحيحية والوقائية.

وعلى الجانب الآخر، كان لإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الطبي بـ"صحة القنفذة" قولٌ آخر حول الحريق الذي اندلع بمستشفى المظيلف شمال محافظة القنفذة، مطالبة مدير الشؤون الصحية بمحافظة القنفذة بالتوجيه لمن يلزم لتحديد المسؤولية، وضمان عدم تكرار الملاحظات.. موضحة أنه لم يتم تمرير بلاغ بالحادث لغرفة العمليات من قِبل أي موظف من المستشفى، وإخلاء كلي للمبنى من المرضى والموظفين، وقطع التيار الكهربائي عن جميع الأقسام بالمبنى، وعدم تنظيم نقاط التجمع ونقاط الفرز، وعدم وجود حراسات أمنية بالعدد المطلوب.. لافتة إلى أن الحدث بسيط، وكان بالإمكان السيطرة عليه دون حدوث أي كوارث -لا قدر الله-.

وبحسب إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الطبي بصحة القنفذة، فإن الحريق أدى إلى إخلاء المبنى من المرضى والمراجعين، وإخلاء مرضى العناية المركزة، وعددهم 4 حالات (حالة وفاة، وحالتين نُقلتا، وحالة تم إخراجها)، وتم نقلهم إلى مستشفى (ج القنفذة)، وأن حالة الوفاة كانت ترقد في العزل، وتُوفيت داخل الإسعاف عند الساعة الـ12:35 ظهرًا عقب الإخلاء بأقل من ساعة، وهو ما لم يرد في بيان صحة القنفذة.

وتكشفت لـ"سبق" معلومات تؤكد أن المستشفى لجأ لتأمين نفسه، وإخلاء مسؤوليته من خلال خطاب رسمي، وقَّع عليه ذوو السيدة المتوفاة، يؤكدون فيه أن وفاتها ليست لها علاقة بالحريق، على خلاف ما جاء في خطاب إدارة الكوارث الذي ربط حادث الوفاة بالحريق بشكل مباشر، وأشار لوجود تقصير، يجب التحقيق فيه لتلافي تكراره.

مستشفى المظيلف صحة القنفذة حريق

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حريق مستشفى المظيلف.. بيان يؤكد أن الوضع تحت السيطرة.. والمسكوت عنه "امرأة متوفاة بسيارة الإسعاف"!
سبق

"الوضع تحت السيطرة، وتم التحكم بالحدث، وانتهى بنجاح دون أي أضرار". ما سبق كان ملخص بيان "صحة القنفذة" حول الحريق الذي نشب في مستشفى المظيلف العام الخميس الماضي، ولكن يبدو أن هناك جانبًا آخر للحقيقة، لم يتطرق إليه البيان الرسمي، يؤكد وجود حالة وفاة لامرأة، كانت ضمن 4 حالات تم إخلاؤها من قسم العناية المركزة بالمستشفى أثناء الحريق، وتُوفيت داخل سيارة إسعاف الهلال الأحمر عقب الإخلاء، وهو ما لم يتم ذكره في بيان "صحة القنفذة"، ولكن كشفه خطاب مرفوع من إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الطبي بصحة القنفذة لمدير الشؤون الصحية.

وبالرجوع إلى بيان "صحة القنفذة" المنشور عقب الحريق، فقد أشار إلى التماس كهربائي بأحد الأفياش الكهربائية بالممر المقابل للعناية المركزة بمستشفى المظيلف العام في تمام الساعة الـ١١:٤٢ص، وتعامل المختصون مع الحادث وفق البروتوكولات الطبية وخطط الطوارئ فورًا؛ إذ قاموا بإبلاغ الدفاع المدني، وتمت الاستجابة السريعة من قِبل الدفاع المدني، وتم إخلاء مرضى العناية المركزة.

وتابعت "صحة القنفذة" في بيانها: تم التحكم بالحدث وانتهاؤه بنجاح، ولا توجد أضرار ناجمة عنه، كما تمت إعادة خدمات المستشفى بشكل كامل وطبيعي، ويجري استكمال التحليل للحدث لتطبيق الخطط التصحيحية والوقائية.

وعلى الجانب الآخر، كان لإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الطبي بـ"صحة القنفذة" قولٌ آخر حول الحريق الذي اندلع بمستشفى المظيلف شمال محافظة القنفذة، مطالبة مدير الشؤون الصحية بمحافظة القنفذة بالتوجيه لمن يلزم لتحديد المسؤولية، وضمان عدم تكرار الملاحظات.. موضحة أنه لم يتم تمرير بلاغ بالحادث لغرفة العمليات من قِبل أي موظف من المستشفى، وإخلاء كلي للمبنى من المرضى والموظفين، وقطع التيار الكهربائي عن جميع الأقسام بالمبنى، وعدم تنظيم نقاط التجمع ونقاط الفرز، وعدم وجود حراسات أمنية بالعدد المطلوب.. لافتة إلى أن الحدث بسيط، وكان بالإمكان السيطرة عليه دون حدوث أي كوارث -لا قدر الله-.

وبحسب إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الطبي بصحة القنفذة، فإن الحريق أدى إلى إخلاء المبنى من المرضى والمراجعين، وإخلاء مرضى العناية المركزة، وعددهم 4 حالات (حالة وفاة، وحالتين نُقلتا، وحالة تم إخراجها)، وتم نقلهم إلى مستشفى (ج القنفذة)، وأن حالة الوفاة كانت ترقد في العزل، وتُوفيت داخل الإسعاف عند الساعة الـ12:35 ظهرًا عقب الإخلاء بأقل من ساعة، وهو ما لم يرد في بيان صحة القنفذة.

وتكشفت لـ"سبق" معلومات تؤكد أن المستشفى لجأ لتأمين نفسه، وإخلاء مسؤوليته من خلال خطاب رسمي، وقَّع عليه ذوو السيدة المتوفاة، يؤكدون فيه أن وفاتها ليست لها علاقة بالحريق، على خلاف ما جاء في خطاب إدارة الكوارث الذي ربط حادث الوفاة بالحريق بشكل مباشر، وأشار لوجود تقصير، يجب التحقيق فيه لتلافي تكراره.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
08:50 PM
اخر تعديل
09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
01:26 AM

حريق مستشفى المظيلف.. بيان يؤكد أن الوضع تحت السيطرة.. والمسكوت عنه "امرأة متوفاة بسيارة الإسعاف"!

الإعلان الرسمي أكد أن الوضع تحت السيطرة.. وإدارة الكوارث والطوارئ كشفت عن جانب آخر للحقيقة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
20
36,280

"الوضع تحت السيطرة، وتم التحكم بالحدث، وانتهى بنجاح دون أي أضرار". ما سبق كان ملخص بيان "صحة القنفذة" حول الحريق الذي نشب في مستشفى المظيلف العام الخميس الماضي، ولكن يبدو أن هناك جانبًا آخر للحقيقة، لم يتطرق إليه البيان الرسمي، يؤكد وجود حالة وفاة لامرأة، كانت ضمن 4 حالات تم إخلاؤها من قسم العناية المركزة بالمستشفى أثناء الحريق، وتُوفيت داخل سيارة إسعاف الهلال الأحمر عقب الإخلاء، وهو ما لم يتم ذكره في بيان "صحة القنفذة"، ولكن كشفه خطاب مرفوع من إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الطبي بصحة القنفذة لمدير الشؤون الصحية.

وبالرجوع إلى بيان "صحة القنفذة" المنشور عقب الحريق، فقد أشار إلى التماس كهربائي بأحد الأفياش الكهربائية بالممر المقابل للعناية المركزة بمستشفى المظيلف العام في تمام الساعة الـ١١:٤٢ص، وتعامل المختصون مع الحادث وفق البروتوكولات الطبية وخطط الطوارئ فورًا؛ إذ قاموا بإبلاغ الدفاع المدني، وتمت الاستجابة السريعة من قِبل الدفاع المدني، وتم إخلاء مرضى العناية المركزة.

وتابعت "صحة القنفذة" في بيانها: تم التحكم بالحدث وانتهاؤه بنجاح، ولا توجد أضرار ناجمة عنه، كما تمت إعادة خدمات المستشفى بشكل كامل وطبيعي، ويجري استكمال التحليل للحدث لتطبيق الخطط التصحيحية والوقائية.

وعلى الجانب الآخر، كان لإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الطبي بـ"صحة القنفذة" قولٌ آخر حول الحريق الذي اندلع بمستشفى المظيلف شمال محافظة القنفذة، مطالبة مدير الشؤون الصحية بمحافظة القنفذة بالتوجيه لمن يلزم لتحديد المسؤولية، وضمان عدم تكرار الملاحظات.. موضحة أنه لم يتم تمرير بلاغ بالحادث لغرفة العمليات من قِبل أي موظف من المستشفى، وإخلاء كلي للمبنى من المرضى والموظفين، وقطع التيار الكهربائي عن جميع الأقسام بالمبنى، وعدم تنظيم نقاط التجمع ونقاط الفرز، وعدم وجود حراسات أمنية بالعدد المطلوب.. لافتة إلى أن الحدث بسيط، وكان بالإمكان السيطرة عليه دون حدوث أي كوارث -لا قدر الله-.

وبحسب إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الطبي بصحة القنفذة، فإن الحريق أدى إلى إخلاء المبنى من المرضى والمراجعين، وإخلاء مرضى العناية المركزة، وعددهم 4 حالات (حالة وفاة، وحالتين نُقلتا، وحالة تم إخراجها)، وتم نقلهم إلى مستشفى (ج القنفذة)، وأن حالة الوفاة كانت ترقد في العزل، وتُوفيت داخل الإسعاف عند الساعة الـ12:35 ظهرًا عقب الإخلاء بأقل من ساعة، وهو ما لم يرد في بيان صحة القنفذة.

وتكشفت لـ"سبق" معلومات تؤكد أن المستشفى لجأ لتأمين نفسه، وإخلاء مسؤوليته من خلال خطاب رسمي، وقَّع عليه ذوو السيدة المتوفاة، يؤكدون فيه أن وفاتها ليست لها علاقة بالحريق، على خلاف ما جاء في خطاب إدارة الكوارث الذي ربط حادث الوفاة بالحريق بشكل مباشر، وأشار لوجود تقصير، يجب التحقيق فيه لتلافي تكراره.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,552
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,309
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,010
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,051

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة