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رفع العلم السوري فوق المباني الحكومية في القامشلي والحسكة

مديرية التربية أعلنت أنها بدأت بإعادة افتتاح المدارس المغلقة

رفع العلم السوري على عدد من المؤسسات الحكومية، ومنها المدارس في الحسكة والقامشلي، تزامنًا مع انتشار الجيش السوري في عدد من البلدات بأرياف الرقة الجنوبي والجنوبي الغربي والشمالي.

وأعلنت مديرية التربية، أنها بدأت بإعادة افتتاح المدارس الحكومية المغلقة من قبل قوات "الأسايش" ومباشرة الكادر الإداري والتعليمي الدوام فيها، تطبيقًا للاتفاق بين دمشق و"الوحدات الكردية"، وأولها مدارس في حي غويران بمدينة الحسكة.

ووفق ما نقلته روسيا اليوم من جهة أخرى، أفادت صفحات التواصل الاجتماعي ومنها "القامشلي اليوم"، بأنه تم الاتفاق على إعادة افتتاح المدارس المغلقة في عدد من الأحياء ورفع العلم السوري وإعادة التدريس وفق المناهج الحكومية.

وفي وقت سابق تحركت وحدات من الجيش السوري باتجاه الشمال لمواجهة عملية "نبع السلام" التركية، بعدما أعلنت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" عن توصلها إلى اتفاق مع روسيا والحكومة السورية يقضي بدخول الجيش السوري ترافقه الشرطة العسكرية الروسية إلى مدينتي عين العرب ومنبج خلال الساعات القليلة القادمة.

العلم السوري الأسايش

الرئيسية/ أخبار العالم

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رفع العلم السوري فوق المباني الحكومية في القامشلي والحسكة
سبق

رفع العلم السوري على عدد من المؤسسات الحكومية، ومنها المدارس في الحسكة والقامشلي، تزامنًا مع انتشار الجيش السوري في عدد من البلدات بأرياف الرقة الجنوبي والجنوبي الغربي والشمالي.

وأعلنت مديرية التربية، أنها بدأت بإعادة افتتاح المدارس الحكومية المغلقة من قبل قوات "الأسايش" ومباشرة الكادر الإداري والتعليمي الدوام فيها، تطبيقًا للاتفاق بين دمشق و"الوحدات الكردية"، وأولها مدارس في حي غويران بمدينة الحسكة.

ووفق ما نقلته روسيا اليوم من جهة أخرى، أفادت صفحات التواصل الاجتماعي ومنها "القامشلي اليوم"، بأنه تم الاتفاق على إعادة افتتاح المدارس المغلقة في عدد من الأحياء ورفع العلم السوري وإعادة التدريس وفق المناهج الحكومية.

وفي وقت سابق تحركت وحدات من الجيش السوري باتجاه الشمال لمواجهة عملية "نبع السلام" التركية، بعدما أعلنت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" عن توصلها إلى اتفاق مع روسيا والحكومة السورية يقضي بدخول الجيش السوري ترافقه الشرطة العسكرية الروسية إلى مدينتي عين العرب ومنبج خلال الساعات القليلة القادمة.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
02:42 PM

رفع العلم السوري فوق المباني الحكومية في القامشلي والحسكة

مديرية التربية أعلنت أنها بدأت بإعادة افتتاح المدارس المغلقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع العلم السوري على عدد من المؤسسات الحكومية، ومنها المدارس في الحسكة والقامشلي، تزامنًا مع انتشار الجيش السوري في عدد من البلدات بأرياف الرقة الجنوبي والجنوبي الغربي والشمالي.

وأعلنت مديرية التربية، أنها بدأت بإعادة افتتاح المدارس الحكومية المغلقة من قبل قوات "الأسايش" ومباشرة الكادر الإداري والتعليمي الدوام فيها، تطبيقًا للاتفاق بين دمشق و"الوحدات الكردية"، وأولها مدارس في حي غويران بمدينة الحسكة.

ووفق ما نقلته روسيا اليوم من جهة أخرى، أفادت صفحات التواصل الاجتماعي ومنها "القامشلي اليوم"، بأنه تم الاتفاق على إعادة افتتاح المدارس المغلقة في عدد من الأحياء ورفع العلم السوري وإعادة التدريس وفق المناهج الحكومية.

وفي وقت سابق تحركت وحدات من الجيش السوري باتجاه الشمال لمواجهة عملية "نبع السلام" التركية، بعدما أعلنت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" عن توصلها إلى اتفاق مع روسيا والحكومة السورية يقضي بدخول الجيش السوري ترافقه الشرطة العسكرية الروسية إلى مدينتي عين العرب ومنبج خلال الساعات القليلة القادمة.

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