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مصادر لـ"سبق": الجهات المعنية بتبوك بدأت في تجهيز المخططات المخصصة لأصحاب التعويضات

من المتوقع توزيعها بعد عيد الأضحي المبارك

علمت "سبق" أن الجهات المعنية بمنطقة تبوك بدأت في تجهيز ووضع البتر للمخططات التي خصصت لأصحاب التعويضات، وذلك في تبوك وضباء حسب الاختيار للمستفيدين، والتي من المتوقع توزيعها بعد عيد الأضحي المبارك.

هذا وكان الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك أكد على أن توجيهات سمو ولي العهد - حفظه الله - جاءت بالموافقة على تخصيص قطعة أرض مجانية لكل من شمله التعويض، وذلك في محافظة ضباء أو مدينة تبوك.

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مصادر لـ"سبق": الجهات المعنية بتبوك بدأت في تجهيز المخططات المخصصة لأصحاب التعويضات
سبق

علمت "سبق" أن الجهات المعنية بمنطقة تبوك بدأت في تجهيز ووضع البتر للمخططات التي خصصت لأصحاب التعويضات، وذلك في تبوك وضباء حسب الاختيار للمستفيدين، والتي من المتوقع توزيعها بعد عيد الأضحي المبارك.

هذا وكان الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك أكد على أن توجيهات سمو ولي العهد - حفظه الله - جاءت بالموافقة على تخصيص قطعة أرض مجانية لكل من شمله التعويض، وذلك في محافظة ضباء أو مدينة تبوك.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
07:38 PM
اخر تعديل
27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
08:07 PM

مصادر لـ"سبق": الجهات المعنية بتبوك بدأت في تجهيز المخططات المخصصة لأصحاب التعويضات

من المتوقع توزيعها بعد عيد الأضحي المبارك

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بدر الجبل - تبوك
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5,879

علمت "سبق" أن الجهات المعنية بمنطقة تبوك بدأت في تجهيز ووضع البتر للمخططات التي خصصت لأصحاب التعويضات، وذلك في تبوك وضباء حسب الاختيار للمستفيدين، والتي من المتوقع توزيعها بعد عيد الأضحي المبارك.

هذا وكان الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك أكد على أن توجيهات سمو ولي العهد - حفظه الله - جاءت بالموافقة على تخصيص قطعة أرض مجانية لكل من شمله التعويض، وذلك في محافظة ضباء أو مدينة تبوك.

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