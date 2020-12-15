النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

توجيه لـ"الفيصل" وبادرة.. "السديس": المركز الإسلامي بالفيصلية نقلة تاريخية

قال: إنشاء يبرز المكانة الدينية لمكة مهبط الوحي ويؤكد حرص وجهود القيادة

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإنشاء المركز الإسلامي بالفيصلية، والذي وجّه به الأمير خالد الفيصل.

وأكد "السديس"، أن إنشاء المركز بادرة غير مستغربة من قادة هذه البلاد المباركة، فحرصهم واهتمامهم بكل ما يُعنى بقضايا الإسلام والمسلمين، وجهودهم مشكورة في خدمتهم للإسلام ومضرب مثل في الجود والإيثار والتضحية بكل غال ونفيس في سبيل خدمة الدين وأهله وما نشهده في الحرمين الشريفين من توسعات ومشاريع عملاقة، خير دليل على أن ولاة الأمر في هذه الدولة لا يدخرون شيئًا في سبيل هذا الدين.

كما أكد أنها نقلة نوعية تاريخية تُبرز المكانة الدينية الإسلامية لمكة المكرمة مهبط الوحي ومهوى أفئدة المسلمين، وتعد رافدًا من روافد العلم والمعرفة التي تزخر بها المنطقة؛ سائلًا الله العلي القدير أن يبارك في جهود قادة هذه البلاد، وأن يجعل ما يبذلونه في موازين أعمالهم الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
توجيه لـ"الفيصل" وبادرة.. "السديس": المركز الإسلامي بالفيصلية نقلة تاريخية
سبق

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإنشاء المركز الإسلامي بالفيصلية، والذي وجّه به الأمير خالد الفيصل.

وأكد "السديس"، أن إنشاء المركز بادرة غير مستغربة من قادة هذه البلاد المباركة، فحرصهم واهتمامهم بكل ما يُعنى بقضايا الإسلام والمسلمين، وجهودهم مشكورة في خدمتهم للإسلام ومضرب مثل في الجود والإيثار والتضحية بكل غال ونفيس في سبيل خدمة الدين وأهله وما نشهده في الحرمين الشريفين من توسعات ومشاريع عملاقة، خير دليل على أن ولاة الأمر في هذه الدولة لا يدخرون شيئًا في سبيل هذا الدين.

كما أكد أنها نقلة نوعية تاريخية تُبرز المكانة الدينية الإسلامية لمكة المكرمة مهبط الوحي ومهوى أفئدة المسلمين، وتعد رافدًا من روافد العلم والمعرفة التي تزخر بها المنطقة؛ سائلًا الله العلي القدير أن يبارك في جهود قادة هذه البلاد، وأن يجعل ما يبذلونه في موازين أعمالهم الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
10:09 AM

توجيه لـ"الفيصل" وبادرة.. "السديس": المركز الإسلامي بالفيصلية نقلة تاريخية

قال: إنشاء يبرز المكانة الدينية لمكة مهبط الوحي ويؤكد حرص وجهود القيادة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
413

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإنشاء المركز الإسلامي بالفيصلية، والذي وجّه به الأمير خالد الفيصل.

وأكد "السديس"، أن إنشاء المركز بادرة غير مستغربة من قادة هذه البلاد المباركة، فحرصهم واهتمامهم بكل ما يُعنى بقضايا الإسلام والمسلمين، وجهودهم مشكورة في خدمتهم للإسلام ومضرب مثل في الجود والإيثار والتضحية بكل غال ونفيس في سبيل خدمة الدين وأهله وما نشهده في الحرمين الشريفين من توسعات ومشاريع عملاقة، خير دليل على أن ولاة الأمر في هذه الدولة لا يدخرون شيئًا في سبيل هذا الدين.

كما أكد أنها نقلة نوعية تاريخية تُبرز المكانة الدينية الإسلامية لمكة المكرمة مهبط الوحي ومهوى أفئدة المسلمين، وتعد رافدًا من روافد العلم والمعرفة التي تزخر بها المنطقة؛ سائلًا الله العلي القدير أن يبارك في جهود قادة هذه البلاد، وأن يجعل ما يبذلونه في موازين أعمالهم الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,600
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,566
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,557
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,042

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني
فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

علي آل شرمة
عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

نايف الحربي
نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير
الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة