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1308 إصابات جديدة بـ"كورونا" تسجلها تونس

حصيلة الوفيات جراء الفيروس تبلغ 271 حالة

سجلت تونس 1308 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وست حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 19721 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد خلال شهر مارس الماضي، إضافة إلى 271 حالة وفاة.

تونس فيروس كورونا الجديد

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1308 إصابات جديدة بـ"كورونا" تسجلها تونس
سبق

سجلت تونس 1308 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وست حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 19721 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد خلال شهر مارس الماضي، إضافة إلى 271 حالة وفاة.

02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
02:29 PM

1308 إصابات جديدة بـ"كورونا" تسجلها تونس

حصيلة الوفيات جراء الفيروس تبلغ 271 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت تونس 1308 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وست حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 19721 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد خلال شهر مارس الماضي، إضافة إلى 271 حالة وفاة.

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