النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو .. توافد عشرات المواطنين والمقيمين لأخذ لقاح كورونا بـ"الخرمة"

رفعوا شكرهم للقيادة على تسهيل الإجراءات وتعامل العاملين بمركز اللقاحات

يواصل مركز استقبال تطعيم لقاح فيروس بمركز مستشفى الخرمة العام ضد فيروس كورونا استقبال المسجلين بتطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح بالمركز بكل يسر وسهولة.

وتفصيلاً، رصدت "سبق" خلال جولتها بمركز تطعيمات اللقاح توافد عشرات المواطنين والمقيمين لأخذ اللقاح بمستشفى الخرمة وفق إجراءات منظمة وترتيبات دقيقة لأخذ اللقاح في دقائق معدودة.

وعبّر عددٌ من المواطنين والمقيمين من خلال "سبق" عن شكرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ومدير مستشفى الخرمة العام ، على تسهيل إجراءات أخذ اللقاح وتعامل العاملين بمركز أخذ اللقاحات بمستشفى الخرمة مع الجميع سواء المواطن أو المقيم.

يُذكر أن موعد دوامات مركز التطعيمات بمستشفى الخرمة لأخذ لقاحات فيروس كورونا تبدأ من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل طوال الأسبوع.

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد مستشفى الخرمة العام وزارة الصحة الخرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو .. توافد عشرات المواطنين والمقيمين لأخذ لقاح كورونا بـ"الخرمة"
سبق

يواصل مركز استقبال تطعيم لقاح فيروس بمركز مستشفى الخرمة العام ضد فيروس كورونا استقبال المسجلين بتطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح بالمركز بكل يسر وسهولة.

وتفصيلاً، رصدت "سبق" خلال جولتها بمركز تطعيمات اللقاح توافد عشرات المواطنين والمقيمين لأخذ اللقاح بمستشفى الخرمة وفق إجراءات منظمة وترتيبات دقيقة لأخذ اللقاح في دقائق معدودة.

وعبّر عددٌ من المواطنين والمقيمين من خلال "سبق" عن شكرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ومدير مستشفى الخرمة العام ، على تسهيل إجراءات أخذ اللقاح وتعامل العاملين بمركز أخذ اللقاحات بمستشفى الخرمة مع الجميع سواء المواطن أو المقيم.

يُذكر أن موعد دوامات مركز التطعيمات بمستشفى الخرمة لأخذ لقاحات فيروس كورونا تبدأ من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل طوال الأسبوع.

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
01:35 AM

بالفيديو .. توافد عشرات المواطنين والمقيمين لأخذ لقاح كورونا بـ"الخرمة"

رفعوا شكرهم للقيادة على تسهيل الإجراءات وتعامل العاملين بمركز اللقاحات

A A A
محمد الزامل - الخرمة
1
1,006

يواصل مركز استقبال تطعيم لقاح فيروس بمركز مستشفى الخرمة العام ضد فيروس كورونا استقبال المسجلين بتطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح بالمركز بكل يسر وسهولة.

وتفصيلاً، رصدت "سبق" خلال جولتها بمركز تطعيمات اللقاح توافد عشرات المواطنين والمقيمين لأخذ اللقاح بمستشفى الخرمة وفق إجراءات منظمة وترتيبات دقيقة لأخذ اللقاح في دقائق معدودة.

وعبّر عددٌ من المواطنين والمقيمين من خلال "سبق" عن شكرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ومدير مستشفى الخرمة العام ، على تسهيل إجراءات أخذ اللقاح وتعامل العاملين بمركز أخذ اللقاحات بمستشفى الخرمة مع الجميع سواء المواطن أو المقيم.

يُذكر أن موعد دوامات مركز التطعيمات بمستشفى الخرمة لأخذ لقاحات فيروس كورونا تبدأ من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل طوال الأسبوع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,954
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,135
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,893
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,289

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة