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تجربة ثرية.. توظيف التواصل اللغوي لتمكين قاصدي الحرم من الخدمات

داخل المسجد وبساحاته الخارجية ومراكز الاستعلامات.. والدعم للإدارات

ضمن مبادرة "الإرشاد الإثرائي باللغات" قامت وكالة اللغات والترجمة التابعة لشؤون الحرمين، ممثلة في إدارة الإرشاد المكاني، بتوظيف التواصل اللغوي في عرض وإيصال وتمكين القاصدين من الوصول إلى كافة خدمات الحرمين الشريفين على مدار "٢٤" ساعة؛ وذلك تحت شعار "حسن الوفادة للقاصدين".

وأوضح مدير إدارة الإرشاد المكاني عامر بن محمد المطرفي، أن خدمة الإرشاد الإثرائي متاحة داخل المسجد الحرام وساحاته الخارجية، ومراكز الاستعلامات، مع تقديم الدعم للإدارات ذات الصلة.

وأضاف: "المبادرة في مخرجاتها توائم تطلع القاصدين إلى تجربة ثرية في أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة".

واختتم بأن الجهود والخدمات المقدمة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تحت ظل القيادة الرشيدة - حفظها الله - وبمتابعة من وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد بن عبدالعزيز الحميدي، ومدير عام الإدارة العامة للغات والترجمة أحمد بن مرزوق الجميعي.

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تجربة ثرية.. توظيف التواصل اللغوي لتمكين قاصدي الحرم من الخدمات
سبق

ضمن مبادرة "الإرشاد الإثرائي باللغات" قامت وكالة اللغات والترجمة التابعة لشؤون الحرمين، ممثلة في إدارة الإرشاد المكاني، بتوظيف التواصل اللغوي في عرض وإيصال وتمكين القاصدين من الوصول إلى كافة خدمات الحرمين الشريفين على مدار "٢٤" ساعة؛ وذلك تحت شعار "حسن الوفادة للقاصدين".

وأوضح مدير إدارة الإرشاد المكاني عامر بن محمد المطرفي، أن خدمة الإرشاد الإثرائي متاحة داخل المسجد الحرام وساحاته الخارجية، ومراكز الاستعلامات، مع تقديم الدعم للإدارات ذات الصلة.

وأضاف: "المبادرة في مخرجاتها توائم تطلع القاصدين إلى تجربة ثرية في أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة".

واختتم بأن الجهود والخدمات المقدمة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تحت ظل القيادة الرشيدة - حفظها الله - وبمتابعة من وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد بن عبدالعزيز الحميدي، ومدير عام الإدارة العامة للغات والترجمة أحمد بن مرزوق الجميعي.

11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443
06:29 PM

تجربة ثرية.. توظيف التواصل اللغوي لتمكين قاصدي الحرم من الخدمات

داخل المسجد وبساحاته الخارجية ومراكز الاستعلامات.. والدعم للإدارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضمن مبادرة "الإرشاد الإثرائي باللغات" قامت وكالة اللغات والترجمة التابعة لشؤون الحرمين، ممثلة في إدارة الإرشاد المكاني، بتوظيف التواصل اللغوي في عرض وإيصال وتمكين القاصدين من الوصول إلى كافة خدمات الحرمين الشريفين على مدار "٢٤" ساعة؛ وذلك تحت شعار "حسن الوفادة للقاصدين".

وأوضح مدير إدارة الإرشاد المكاني عامر بن محمد المطرفي، أن خدمة الإرشاد الإثرائي متاحة داخل المسجد الحرام وساحاته الخارجية، ومراكز الاستعلامات، مع تقديم الدعم للإدارات ذات الصلة.

وأضاف: "المبادرة في مخرجاتها توائم تطلع القاصدين إلى تجربة ثرية في أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة".

واختتم بأن الجهود والخدمات المقدمة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تحت ظل القيادة الرشيدة - حفظها الله - وبمتابعة من وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد بن عبدالعزيز الحميدي، ومدير عام الإدارة العامة للغات والترجمة أحمد بن مرزوق الجميعي.

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