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الجامعة السعودية الإلكترونية تختتم أعمال المسرِّعة البحثية النسائية

"الصفدي": البرنامج يأتي ضمن مبادرات تنمية الابتكار وتمكين المرأة

اختتمت الجامعة السعودية الإلكترونية اليوم أعمال المسرِّعة البحثية النسائية WEmpower التي شارك فيها نخبة من الخبراء في البحث العلمي من العديد من الجامعات المحلية والمؤسسات الحكومية وأعضاء هيئة التدريس وطالبات الدراسات العليا.

وتفصيلاً، أكدت رئيسة الجامعة، الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي، أهمية البرنامج بوصفه إحدى مبادرات الجامعة لتنمية ثقافة البحث العلمي والابتكار، وتفعيل المنصات الرقمية، وتمكين المرأة بالاستفادة من القدرات والكفاءات الوطنية للمساهمة في طرح أبحاث علمية رائدة ومبتكرة في عدد من التخصصات العلمية.. مؤكدة أن البحث والابتكار من أهم محركات النمو الاقتصادي، ومحور رئيس من أهداف رؤية السعودية 2030.

وأفادت رئيسة لجنة برنامج WEmpower، الدكتورة هيا زيدان، من جهتها بأنه تم تنفيذ البرنامج افتراضيًّا خلال 10 أيام بحضور أكثر من 1200 مشاركة من خلال 38 جلسة تفاعلية، و4 جلسات احترافية، و18 جلسة إرشادية فردية لدعم التوجيه والتحفيز، وتبادل الخبرات البحثية، بما يساعد على التغلب على التحديات التي قد تواجهها الباحثات، وبناء الثقة والمهارات في البحث العلمي في مجالات متعددة ومتنوعة، وتفعيل عدد من البرامج الحاسوبية والتطبيقات التي تدعم إنجاز الأبحاث العلمية بكفاءة عالية، إضافة إلى شرح أهمية مراعاة أخلاقيات البحث العلمي ومبادئ الإبداع والابتكار في البحث العلمي، وكيفية الحصول على تمويل الأبحاث ومهارات العمل في فريق، وشروط الترقيات العلمية، وكيفية النشر العلمي في مجلات مُصنَّفة.

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الجامعة السعودية الإلكترونية تختتم أعمال المسرِّعة البحثية النسائية
سبق

اختتمت الجامعة السعودية الإلكترونية اليوم أعمال المسرِّعة البحثية النسائية WEmpower التي شارك فيها نخبة من الخبراء في البحث العلمي من العديد من الجامعات المحلية والمؤسسات الحكومية وأعضاء هيئة التدريس وطالبات الدراسات العليا.

وتفصيلاً، أكدت رئيسة الجامعة، الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي، أهمية البرنامج بوصفه إحدى مبادرات الجامعة لتنمية ثقافة البحث العلمي والابتكار، وتفعيل المنصات الرقمية، وتمكين المرأة بالاستفادة من القدرات والكفاءات الوطنية للمساهمة في طرح أبحاث علمية رائدة ومبتكرة في عدد من التخصصات العلمية.. مؤكدة أن البحث والابتكار من أهم محركات النمو الاقتصادي، ومحور رئيس من أهداف رؤية السعودية 2030.

وأفادت رئيسة لجنة برنامج WEmpower، الدكتورة هيا زيدان، من جهتها بأنه تم تنفيذ البرنامج افتراضيًّا خلال 10 أيام بحضور أكثر من 1200 مشاركة من خلال 38 جلسة تفاعلية، و4 جلسات احترافية، و18 جلسة إرشادية فردية لدعم التوجيه والتحفيز، وتبادل الخبرات البحثية، بما يساعد على التغلب على التحديات التي قد تواجهها الباحثات، وبناء الثقة والمهارات في البحث العلمي في مجالات متعددة ومتنوعة، وتفعيل عدد من البرامج الحاسوبية والتطبيقات التي تدعم إنجاز الأبحاث العلمية بكفاءة عالية، إضافة إلى شرح أهمية مراعاة أخلاقيات البحث العلمي ومبادئ الإبداع والابتكار في البحث العلمي، وكيفية الحصول على تمويل الأبحاث ومهارات العمل في فريق، وشروط الترقيات العلمية، وكيفية النشر العلمي في مجلات مُصنَّفة.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
09:23 PM

الجامعة السعودية الإلكترونية تختتم أعمال المسرِّعة البحثية النسائية

"الصفدي": البرنامج يأتي ضمن مبادرات تنمية الابتكار وتمكين المرأة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت الجامعة السعودية الإلكترونية اليوم أعمال المسرِّعة البحثية النسائية WEmpower التي شارك فيها نخبة من الخبراء في البحث العلمي من العديد من الجامعات المحلية والمؤسسات الحكومية وأعضاء هيئة التدريس وطالبات الدراسات العليا.

وتفصيلاً، أكدت رئيسة الجامعة، الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي، أهمية البرنامج بوصفه إحدى مبادرات الجامعة لتنمية ثقافة البحث العلمي والابتكار، وتفعيل المنصات الرقمية، وتمكين المرأة بالاستفادة من القدرات والكفاءات الوطنية للمساهمة في طرح أبحاث علمية رائدة ومبتكرة في عدد من التخصصات العلمية.. مؤكدة أن البحث والابتكار من أهم محركات النمو الاقتصادي، ومحور رئيس من أهداف رؤية السعودية 2030.

وأفادت رئيسة لجنة برنامج WEmpower، الدكتورة هيا زيدان، من جهتها بأنه تم تنفيذ البرنامج افتراضيًّا خلال 10 أيام بحضور أكثر من 1200 مشاركة من خلال 38 جلسة تفاعلية، و4 جلسات احترافية، و18 جلسة إرشادية فردية لدعم التوجيه والتحفيز، وتبادل الخبرات البحثية، بما يساعد على التغلب على التحديات التي قد تواجهها الباحثات، وبناء الثقة والمهارات في البحث العلمي في مجالات متعددة ومتنوعة، وتفعيل عدد من البرامج الحاسوبية والتطبيقات التي تدعم إنجاز الأبحاث العلمية بكفاءة عالية، إضافة إلى شرح أهمية مراعاة أخلاقيات البحث العلمي ومبادئ الإبداع والابتكار في البحث العلمي، وكيفية الحصول على تمويل الأبحاث ومهارات العمل في فريق، وشروط الترقيات العلمية، وكيفية النشر العلمي في مجلات مُصنَّفة.

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