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"الصحة" : تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 46869

أمانة الشرقية تدشن أول وحدة ذاتية لتعقيم المركبات

ضمن جهودها لمواجهة فيروس كورونا

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن تدشينها أول وحدة ذاتية لتعقيم المركبات على أحد الشوارع الرئيسية، وذلك ضمن إجراءاتها الوقائية الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا.

وذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي أن الوحدة تستخدم أحدث التقنيات والمعدات، حيث يمكن تعقيم المركبة ذاتيًا أثناء ‪مرورها بالوحدة، إضافة إلى أن الوحدة تعمل على بث رسائل توعوية لقائدي المركبات.

وأضاف الصفيان أن مواصفات الوحدة تتضمن ارتفاعًا بمساحة خمسة أمتار وعرض سبعة أمتار، وتحتوي الوحدة على 600 لتر سعة الخزان، حيث يتم ضخ لترين لكل ثانية، لافتًا إلى أن مقاس الخزان يبلغ ١٦ مترًا مربعًا.

وأشار إلى أن هذه الوحدة تأتى ضمن التدابير الاحترازية والوقائية التي اتبعتها أمانة المنطقة الشرقية في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وضمان أعلى مستويات الوقاية من المخاطر المحتملة لفيروس كورونا المُستجد.

وذكر أن الوحدة تم تدشينها في شارع الملك سعود بن عبدالعزيز في مدينة الدمام، وأن هناك المزيد من الوحدات التي سيتم تدشينها مستقبلًا، مبينًا أن الأمانة تستهدف في خطتها الشوارع الأكثر كثافة مرورية بهدف تعقيم أكبر قدر ممكن من المركبات، والتي تأتي امتدادًا لخطة الأمانة في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة لمواجهة فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الشرقية تدشن أول وحدة ذاتية لتعقيم المركبات
سبق

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن تدشينها أول وحدة ذاتية لتعقيم المركبات على أحد الشوارع الرئيسية، وذلك ضمن إجراءاتها الوقائية الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا.

وذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي أن الوحدة تستخدم أحدث التقنيات والمعدات، حيث يمكن تعقيم المركبة ذاتيًا أثناء ‪مرورها بالوحدة، إضافة إلى أن الوحدة تعمل على بث رسائل توعوية لقائدي المركبات.

وأضاف الصفيان أن مواصفات الوحدة تتضمن ارتفاعًا بمساحة خمسة أمتار وعرض سبعة أمتار، وتحتوي الوحدة على 600 لتر سعة الخزان، حيث يتم ضخ لترين لكل ثانية، لافتًا إلى أن مقاس الخزان يبلغ ١٦ مترًا مربعًا.

وأشار إلى أن هذه الوحدة تأتى ضمن التدابير الاحترازية والوقائية التي اتبعتها أمانة المنطقة الشرقية في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وضمان أعلى مستويات الوقاية من المخاطر المحتملة لفيروس كورونا المُستجد.

وذكر أن الوحدة تم تدشينها في شارع الملك سعود بن عبدالعزيز في مدينة الدمام، وأن هناك المزيد من الوحدات التي سيتم تدشينها مستقبلًا، مبينًا أن الأمانة تستهدف في خطتها الشوارع الأكثر كثافة مرورية بهدف تعقيم أكبر قدر ممكن من المركبات، والتي تأتي امتدادًا لخطة الأمانة في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة لمواجهة فيروس كورونا.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
05:40 PM

أمانة الشرقية تدشن أول وحدة ذاتية لتعقيم المركبات

ضمن جهودها لمواجهة فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن تدشينها أول وحدة ذاتية لتعقيم المركبات على أحد الشوارع الرئيسية، وذلك ضمن إجراءاتها الوقائية الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا.

وذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي أن الوحدة تستخدم أحدث التقنيات والمعدات، حيث يمكن تعقيم المركبة ذاتيًا أثناء ‪مرورها بالوحدة، إضافة إلى أن الوحدة تعمل على بث رسائل توعوية لقائدي المركبات.

وأضاف الصفيان أن مواصفات الوحدة تتضمن ارتفاعًا بمساحة خمسة أمتار وعرض سبعة أمتار، وتحتوي الوحدة على 600 لتر سعة الخزان، حيث يتم ضخ لترين لكل ثانية، لافتًا إلى أن مقاس الخزان يبلغ ١٦ مترًا مربعًا.

وأشار إلى أن هذه الوحدة تأتى ضمن التدابير الاحترازية والوقائية التي اتبعتها أمانة المنطقة الشرقية في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وضمان أعلى مستويات الوقاية من المخاطر المحتملة لفيروس كورونا المُستجد.

وذكر أن الوحدة تم تدشينها في شارع الملك سعود بن عبدالعزيز في مدينة الدمام، وأن هناك المزيد من الوحدات التي سيتم تدشينها مستقبلًا، مبينًا أن الأمانة تستهدف في خطتها الشوارع الأكثر كثافة مرورية بهدف تعقيم أكبر قدر ممكن من المركبات، والتي تأتي امتدادًا لخطة الأمانة في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة لمواجهة فيروس كورونا.

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