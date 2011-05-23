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ثمانية قتلى وجريحان في حالة حرجة عقب سقوط "تلفريك" في إيطاليا

في منطقة كثيفة بالأشجار وطبيعة الموقع المنحدرة بشدة تصعب الإنقاذ

أدى سقوط قاطرة معلقة (تلفريك) في أحد المنتجعات السياحية في بلدة ستريسا (أقصى شمال إيطاليا) إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة اثنين بجروح بالغة، بحسب ما أعلنه مصدر في فرق الإنقاذ الإيطالية.

وأشارت والتر ميلان من هيئة الإنقاذ الإيطالية إلى أن "الحصيلة المؤقتة" ترتفع إلى ثمانية قتلى وجريحين تمّ نقلهما إلى مستشفى في تورينو.

ووفق "يورونيوز" نشرت السلطات الإيطالية صوراً للقاطرة التي وقعت في منطقة كثيفة بالأشجار، مضيفة أن طبيعة الموقع المنحدرة بشدة تصعب مهمة الإنقاذ والبحث المستمرة.

ويربط التلفريك الذي يأخذه غالباً السياح بلدة ستريسا بجبل موتاروني الذي يبلغ ارتفاع 1500 متر عن سطح البحر، وتمكن رؤية جبال الألب من قمته.

وبحسب الدفاع المدني، وقع الحادث قبل 300 متر من بلوغ القمة، وتسبب به انقطاع أحد الأسلاك التي تتعلق بها القاطرة التي كانت تقل 11 شخصاً بحسب وكالة الأنباء الإيطالية أنسا.

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ثمانية قتلى وجريحان في حالة حرجة عقب سقوط "تلفريك" في إيطاليا
سبق

أدى سقوط قاطرة معلقة (تلفريك) في أحد المنتجعات السياحية في بلدة ستريسا (أقصى شمال إيطاليا) إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة اثنين بجروح بالغة، بحسب ما أعلنه مصدر في فرق الإنقاذ الإيطالية.

وأشارت والتر ميلان من هيئة الإنقاذ الإيطالية إلى أن "الحصيلة المؤقتة" ترتفع إلى ثمانية قتلى وجريحين تمّ نقلهما إلى مستشفى في تورينو.

ووفق "يورونيوز" نشرت السلطات الإيطالية صوراً للقاطرة التي وقعت في منطقة كثيفة بالأشجار، مضيفة أن طبيعة الموقع المنحدرة بشدة تصعب مهمة الإنقاذ والبحث المستمرة.

ويربط التلفريك الذي يأخذه غالباً السياح بلدة ستريسا بجبل موتاروني الذي يبلغ ارتفاع 1500 متر عن سطح البحر، وتمكن رؤية جبال الألب من قمته.

وبحسب الدفاع المدني، وقع الحادث قبل 300 متر من بلوغ القمة، وتسبب به انقطاع أحد الأسلاك التي تتعلق بها القاطرة التي كانت تقل 11 شخصاً بحسب وكالة الأنباء الإيطالية أنسا.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
03:43 PM

ثمانية قتلى وجريحان في حالة حرجة عقب سقوط "تلفريك" في إيطاليا

في منطقة كثيفة بالأشجار وطبيعة الموقع المنحدرة بشدة تصعب الإنقاذ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدى سقوط قاطرة معلقة (تلفريك) في أحد المنتجعات السياحية في بلدة ستريسا (أقصى شمال إيطاليا) إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة اثنين بجروح بالغة، بحسب ما أعلنه مصدر في فرق الإنقاذ الإيطالية.

وأشارت والتر ميلان من هيئة الإنقاذ الإيطالية إلى أن "الحصيلة المؤقتة" ترتفع إلى ثمانية قتلى وجريحين تمّ نقلهما إلى مستشفى في تورينو.

ووفق "يورونيوز" نشرت السلطات الإيطالية صوراً للقاطرة التي وقعت في منطقة كثيفة بالأشجار، مضيفة أن طبيعة الموقع المنحدرة بشدة تصعب مهمة الإنقاذ والبحث المستمرة.

ويربط التلفريك الذي يأخذه غالباً السياح بلدة ستريسا بجبل موتاروني الذي يبلغ ارتفاع 1500 متر عن سطح البحر، وتمكن رؤية جبال الألب من قمته.

وبحسب الدفاع المدني، وقع الحادث قبل 300 متر من بلوغ القمة، وتسبب به انقطاع أحد الأسلاك التي تتعلق بها القاطرة التي كانت تقل 11 شخصاً بحسب وكالة الأنباء الإيطالية أنسا.

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